Skoda Kushaq బేస్ వేరియంట్లోనే సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్- ధర కూడా తక్కువే!
స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ తన కొత్త వేరియంట్లతో ఎంట్రీ లెవల్ కార్ల విలువను అమాంతం పెంచేసింది! ముఖ్యంగా 'క్లాసిక్ ప్లస్' అనేది బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ, ప్రీమియం ఫీచర్లతో కస్టమర్లను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. రూ. 11-12 లక్షల అంచనా ధరతో వస్తున్న ఈ ఎస్యూవీ పూర్తి విశేషాలు మీకోసం..
స్కోడా ఇండియా తన పాపులర్ మోడల్ 'కుషాక్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దింది. ఈ అప్డేట్లో భాగంగా ఎస్యూవీ వేరియంట్ల సంఖ్యను పెంచడమే కాకుండా, ఎంట్రీ లెవల్ వేరియంట్ కస్టమర్లకు భారీ విలువను చేకూర్చింది. ముఖ్యంగా దీని బేస్ వేరియంట్ ‘క్లాసిక్ ప్లస్’ని.. తక్కువ ధరలో కూడా అన్ని ముఖ్యమైన ఫీచర్లను అందించడమే లక్ష్యంగా తయారు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో స్కోడా కుషాక్ బేస్ వేరియంట్ ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్- కీలక విషయాలు..
1. ఇంజిన్, గేర్బాక్స్: ఆటోమేటిక్ కూడా అందుబాటులో..
కుషాక్ క్లాసిక్ ప్లస్ వేరియంట్ కేవలం 1.0 లీటర్ టీఎస్ఐ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇది 113 బీహెచ్పీ పవర్, 178 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ప్రధాన ఆకర్షణ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు! కస్టమర్లు ఇందులో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్తో పాటు 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను ఎంచుకోవచ్చు. సాధారణంగా మిడ్, టాప్ ఎండ్ కార్లకే పరిమితమయ్యే ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, ఇప్పుడు బేస్ మోడల్ నుండే అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
2. ఎక్స్టీరియర్: బేస్ మోడల్లోనూ ప్రీమియం లుక్..
స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఇది ఎంట్రీ లెవల్ అయినప్పటికీ, ఎక్కడా కూడా సాదాసీదా మోడల్లా కనిపించదు! ఇందులో ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, టెయిల్-ల్యాంప్స్, వెనుక వైపు సెక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లను ప్రామాణికంగా ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా, 16-ఇంచ్ అలాయ్ వీల్స్ను కూడా బేస్ వేరియంట్ నుండే అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల కుషాక్ బేస్ వేరియంట్ కూడా చూడటానికి టాప్ వేరియంట్ల మాదిరిగానే ఖరీదైనదిగా కనిపిస్తుంది. అయితే, టాప్ మోడల్స్లో ఉండే ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఎల్ఈడీ లైట్ బార్ మాత్రం ఇందులో ఉండదు.
3. క్యాబిన్ ఫీచర్లు: కంఫర్ట్కు పెద్దపీట..
ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే.. స్కోడా కుషాక్ క్లాసిక్ ప్లస్ వేరియంట్ 6.9-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, క్వాలిటీ స్పీకర్లతో వస్తుంది. దీనికి తోడు ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ కూడా ఉంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్లు, రియర్ వైపర్, డీఫాగర్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం వంటి ఫీచర్లను చేర్చారు. అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఈ బేస్ మోడల్లో ఎలక్ట్రిక్ సింగిల్-పేన్ సన్రూఫ్ కూడా ఉంది! టాప్ వేరియంట్లలో డ్యూయల్-పేన్ సన్రూఫ్ ఉండగా, బేస్ మోడల్లో ఈ ఫీచర్ ఇవ్వడం కస్టమర్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
4. భద్రత: రాజీ లేని రక్షణ..
స్కోడా తన బ్రాండ్ ఇమేజ్కు తగ్గట్టుగా భద్రత విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఈ ఎస్యూవీ క్లాసిక్ ప్లస్ వేరియంట్లో కూడా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా అందించారు. వీటితో పాటు 25కు పైగా యాక్టివ్, పాసివ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్ట్లో పొందిన 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ ఈ శ్రేణిలోని అన్ని వేరియంట్లకు వర్తిస్తుంది. నగరాల్లో డ్రైవింగ్ సులభం చేయడానికి ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను కూడా ఆప్షనల్గా పొందే వీలుంది.
5. ధర, వ్యాల్యూ ప్రపోజిషన్..
స్కోడా ఇంకా అధికారిక ధరలను ప్రకటించనప్పటికీ, కుషాక్ క్లాసిక్ ప్లస్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11 లక్షల నుంచి రూ. 12 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
అలాయ్ వీల్స్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉండటం వల్ల, ఈ బేస్ వేరియంట్ తన ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీనిస్తూ కస్టమర్లకు సరైన ఎంపికగా మారనుంది.