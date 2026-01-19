ఎంతకాలం ఆరోగ్యంగా జీవిస్తారో చెప్పే ఆ 3 కీలక సంఖ్యలు ఇవే.. గుండె వైద్యుల మాట ఇదీ
మన ఆయుష్షును అంచనా వేసే మూడు ప్రధాన బయోమార్కర్ల గురించి 20 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ భోజరాజ్ వివరించారు. గుండె వేగం, HRV, రక్తపోటు మన దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ల్యాబ్ రిపోర్టుల్లో కనిపించే ప్రతి అంకె మన ఆరోగ్య పరిస్థితిని పూర్తిస్థాయిలో వివరించలేదు. కానీ, కొన్ని కీలకమైన సంకేతాలు మాత్రం మన శరీరం ఎంత కాలం, ఎంత ఆరోగ్యంగా జీవించగలదో ముందే పసిగట్టగలవు. మనం ఒత్తిడిని ఎలా తట్టుకుంటున్నాం, అనారోగ్యం నుంచి ఎంత వేగంగా కోలుకుంటున్నాం అనే అంశాలే మన దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులు.
సుమారు 20 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్, ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ నిపుణుడు డాక్టర్ సంజయ్ భోజరాజ్, దీర్ఘాయువును (Longevity) నిర్ణయించే మూడు ప్రధాన బయోమార్కర్ల గురించి కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు. జనవరి 17న ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియోలో, ఈ సంఖ్యలు మన గురించి ఏం చెబుతాయో ఆయన వివరించారు.
ఆయుష్షును అంచనా వేసే ఆ 'మూడు' సంఖ్యలు
"మీరు ఎంతకాలం జీవిస్తారో తెలుసుకోవడానికి విశ్రాంతి సమయంలో గుండె కొట్టుకునే వేగం (Resting Heart Rate), హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ (HRV), రక్తపోటు (Blood Pressure) అనే మూడు అంశాలు అత్యంత కీలకం" అని డాక్టర్ భోజరాజ్ పేర్కొన్నారు. మన నాడీ వ్యవస్థ, గుండె పనితీరు ఎంత సమర్థంగా ఉన్నాయో ఇవి స్పష్టం చేస్తాయి.
ఈ మూడింటి ప్రాధాన్యతను ఆయన ఇలా వివరించారు:
తక్కువ రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్: మీ గుండె చాలా సమర్థంగా పని చేస్తోందని దీని అర్థం.
అధిక HRV: మీ నాడీ వ్యవస్థ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేగంగా స్పందిస్తోందని ఇది సూచిస్తుంది.
స్థిరమైన రక్తపోటు: రక్తనాళాలపై నిరంతర ఒత్తిడి లేదని, అవి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని దీని వల్ల తెలుస్తుంది.
ఈ మార్కర్లు ఏం చెబుతాయి?
శరీరం ఒత్తిడిని ఎలా తట్టుకుంటుంది, విశ్రాంతి సమయంలో ఎంత వేగంగా కోలుకుంటుంది, శరీరంలో వాపు (Inflammation) ఎలా ఉంది, మెదడు, కండరాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా ఎలా జరుగుతోంది వంటి అంశాలను ఈ మూడు సంఖ్యలు ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇవి కేవలం అంకెలు మాత్రమే కాదని, మీ గుండె ఆరోగ్యం, జీవసంబంధ వయస్సు (Biological Age), హఠాత్తుగా వచ్చే గుండె జబ్బుల ముప్పును ముందే హెచ్చరిస్తాయని ఆయన వివరించారు.
వీటిని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి?
ఈ మూడు బయోమార్కర్లలో ఏది తేడాగా ఉన్నా, అది శరీరంలో ఏదో లోపం ఉందనడానికి సంకేతమని గుర్తించాలి. "ఇది కేవలం క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన విషయం కాదు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలు ఇస్తున్న హెచ్చరిక. ఇలాంటప్పుడు గంటల తరబడి కార్డియో వ్యాయామాలు చేయడం లేదా కఠినమైన డైట్లు పాటించడం వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు" అని డాక్టర్ భోజరాజ్ స్పష్టం చేశారు.
వీటిని సరిచేయడానికి మూల కారణాలపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సూచించారు:
నాడీ వ్యవస్థ క్రమబద్ధీకరణ: ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం.
మెటబాలిక్ హెల్త్: జీవక్రియలను మెరుగుపరుచుకోవడం.
సెల్యులార్ రికవరీ: కణాల స్థాయిలో శరీరం కోలుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించండి.)