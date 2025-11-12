Edit Profile
    క్రిస్పీ క్రేవింగ్స్ తీర్చేందుకు సంజీవ్ కపూర్ చెప్పిన 4 ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు

    ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ షేర్ చేసిన 4 అద్భుతమైన ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. నూనె లేకుండా క్రిస్పీ ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడానికి, సులభంగా తయారుచేయగలిగే ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా, వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్స్, సాబుదానా వడ, పెరీ పెరీ మఖానా తయారీ విధానాలను తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 12, 2025 9:20 AM IST
    By HT Telugu Desk
    క్రిస్పీగా, కరకరలాడే ఆహారాన్ని తినాలని ఉందా? అది కూడా నూనె ఎక్కువగా లేకుండా? అలాంటి ఆహార ప్రియుల కోసం ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లు (Air Fryers) ఒక అద్భుతమైన సాధనం. ఈ ఫ్రైయర్‌లు సూపర్-ఛార్జ్డ్ కన్వెక్షన్ ఓవెన్‌ల (Supercharged convection ovens) మాదిరిగా పనిచేస్తాయి. ఇవి వేడి గాలిని ఉపయోగించి, చాలా తక్కువ లేదా అసలు నూనె వాడకుండానే ఆహారానికి కరకరలాడే రూపాన్ని, రుచిని అందిస్తాయి.

    క్రిస్పీ క్రేవింగ్స్ తీర్చేందుకు సంజీవ్ కపూర్ చెప్పిన 4 ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు
    క్రిస్పీ క్రేవింగ్స్ తీర్చేందుకు సంజీవ్ కపూర్ చెప్పిన 4 ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు

    మరి ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లో ఏం చేయవచ్చు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా.. ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ తన నవంబర్ 4 బ్లాగ్‌లో ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలను పంచుకున్నారు. కొత్తగా ఎయిర్ ఫ్రైయర్ వాడేవారి కోసం సులభమైన రెసిపీలతో పాటు, మీకు ఇష్టమైన వంటకాలను నూనె లేకుండా ఎలా ఆస్వాదించాలో వివరించారు.

    నోరూరించే ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా (Aloo Pyaz Kulcha) నుండి హెల్తీ, రుచికరమైన వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్‌ల (Veggie Tortilla Wraps) వరకు చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ షేర్ చేసిన ఆ నాలుగు అద్భుతమైన వంటకాలు, వాటి తయారీ విధానం ఇక్కడ అందిస్తున్నాం:

    1. ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా (Aloo Pyaz Kulcha)

    మెత్తగా, పొరలు పొరలుగా ఉండే ఈ ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా.. మసాలా ఆలూ-ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్‌తో నోట్లో పెట్టుకోగానే కరిగిపోయేంత రుచిగా ఉంటుంది.

    పిండి కోసం కావలసిన పదార్థాలు

    • మైదా - 1 కప్పు
    • ఉప్పు - 1/2 టీస్పూన్
    • చక్కెర - 1/4 టీస్పూన్
    • ఇన్‌స్టంట్ డ్రై ఈస్ట్ - 1/2 టీస్పూన్
    • నెయ్యి - 1/2 టేబుల్‌స్పూన్
    • గోరువెచ్చని పాలు - 2 టేబుల్‌స్పూన్స్

    స్టఫింగ్ కోసం కావలసిన పదార్థాలు

    • నూనె - 1 టేబుల్‌స్పూన్
    • వేయించి దంచిన ధనియాలు - 1/2 టీస్పూన్
    • వేయించి దంచిన జీలకర్ర - 1/2 టీస్పూన్
    • అల్లం (చిన్న ముక్క), తరిగింది - 1/2 అంగుళం
    • పచ్చిమిర్చి, తరిగింది - 2
    • అనార్దానా (ఎండిన దానిమ్మ గింజల పొడి) - 3/4 టీస్పూన్
    • మధ్యస్థాయి ఉల్లిపాయ, తరిగింది - 1
    • ఎర్ర మిరప పొడి - 1/2 టీస్పూన్
    • ఉప్పు - 1/2 టీస్పూన్
    • గరం మసాలా పొడి - 1/2 టీస్పూన్
    • బంగాళాదుంపలు (ఉడికించి, తొక్క తీసి, మెత్తగా చేసినవి) - 2 మధ్యస్థాయి
    • కొత్తిమీర ఆకులు, తరిగినవి - 1 టేబుల్‌స్పూన్
    • స్ప్రే చేయడానికి నూనె
    • చల్లుకోవడానికి ఉల్లిపాయ గింజలు (ఆనియన్ సీడ్స్)
    • బేస్టింగ్ కోసం వెన్న

    ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా తయారీ విధానం

    పిండి తయారీ: ఒక గిన్నెలో మైదా, ఉప్పు, చక్కెర, ఇన్‌స్టంట్ డ్రై ఈస్ట్, నెయ్యి వేయండి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని పాలు, 3 టేబుల్‌స్పూన్ల గోరువెచ్చని నీరు కలిపి మెత్తని ముద్దగా కలపండి. తడి మస్లిన్ గుడ్డతో కప్పి, 1 గంట పక్కన పెట్టండి.

    స్టఫింగ్ తయారీ:

    • నాన్‌స్టిక్ పాన్‌లో నూనె వేడి చేయండి.
    • వేయించిన ధనియాలు, జీలకర్ర, అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసి 30 సెకన్లు వేయించండి.
    • అనార్దానా పొడి, ఉల్లిపాయలు వేసి అవి మెత్తబడే వరకు వేయించండి.
    • ఎర్ర మిరప పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి.
    • మెత్తగా చేసిన బంగాళాదుంపలు, కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ కట్టేసి చల్లబరచండి.
    • కొద్దిగా మైదా పిండి చల్లి, పిండిని 8 సమాన భాగాలుగా విభజించండి. ఒక్కో భాగాన్ని మధ్యలో గుంతలా చేసి, స్టఫింగ్‌ను నింపి, అంచులను మూసేసి, మందపాటి డిస్క్‌లా చుట్టండి.
    • కొద్దిగా నూనె స్ప్రే చేసి, ఉల్లిపాయ గింజలు చల్లండి. గింజలు పడిపోకుండా మళ్ళీ కొద్దిగా చుట్టండి.
    • ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌ను 200°C వద్ద 2-3 నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేయండి.
    • ఎయిర్ ఫ్రైయర్ బుట్టలో ఒకేసారి 4 కుల్చాలను పెట్టి, 7 నిమిషాలు ఎయిర్ ఫ్రై చేయండి. ఆ తర్వాత వాటిని తిప్పి, మరో 3 నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి.
    • కొద్దిగా వెన్న రాసి, వేడివేడిగా వడ్డించండి.

    2. వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్స్ (Veggie Tortilla Wraps)

    ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం ఎప్పుడూ బోరింగ్‌గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్స్ ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం, రుచికి రుచి.

    వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్స్‌కు కావలసిన పదార్థాలు

    • బటన్ పుట్టగొడుగులు (సన్నగా తరిగినవి) - 10-12
    • పసుపు క్యాప్సికమ్ (విత్తనాలు తీసి, తరిగినది) - 1 మధ్యస్థాయి
    • ఉల్లిపాయ (తరిగినది) - 1 మధ్యస్థాయి
    • రెడీమేడ్ టోర్టిల్లాలు - 2
    • ఫాజిటా సాస్ (Fajita Sauce):
    • ఎర్ర మిరప పొడి - 1/2 టీస్పూన్
    • స్మోక్డ్ పాప్రికా పొడి - 1/2 టీస్పూన్
    • జీలకర్ర పొడి - 3/4 టీస్పూన్
    • ఉప్పు - తగినంత
    • డార్క్ సోయా సాస్ - 1/2 టీస్పూన్
    • స్వీట్ చిల్లీ సాస్ - 2 టేబుల్‌స్పూన్స్
    • స్ప్రెడ్ చేయడానికి హమ్మస్ (Hummus)
    • గాకోమోల్ (Guacamole) - అవసరం మేరకు

    వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్స్ తయారీ విధానం

    ఫాజిటా సాస్ తయారీ:

    • ఒక గిన్నెలో ఎర్ర మిరప పొడి, స్మోక్డ్ పాప్రికా పొడి, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు, డార్క్ సోయా సాస్, స్వీట్ చిల్లీ సాస్ వేసి బాగా కలపండి.
    • తరువాత పుట్టగొడుగులు, క్యాప్సికమ్, ఉల్లిపాయ వేసి, సాస్ బాగా పట్టేలా కలపండి.
    • ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌ను 200°C వద్ద 2-3 నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేయండి.
    • ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ట్రేలో అల్యూమినియం ఫాయిల్ వేసి, ఈ కూరగాయల మిశ్రమాన్ని 15 నిమిషాలు వేయించండి (రోస్ట్). తరువాత చల్లబరచండి.
    • టోర్టిల్లాను ఒక వర్క్‌టాప్‌పై పెట్టి, దానిపై హమ్మస్‌ను సమానంగా రాయండి. ఒకవైపు పుట్టగొడుగుల మిశ్రమాన్ని ఉంచి, దానిపై గాకోమోల్‌ను వేసి, గట్టిగా రోల్ చేయండి.
    • ముక్కలుగా కోసి సర్వ్ చేయండి.

    3. సాబుదానా వడ (Sabudana Vada) రెసిపీ

    సాధారణంగా నూనెలో వేయించే ఈ సాబుదానా వడలను ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లో నూనె లేకుండా కరకరలాడేలా తయారుచేయవచ్చు.

    సాబుదానా వడకు కావలసిన పదార్థాలు

    • సగ్గుబియ్యం (సాబుదానా), 6-8 గంటలు నానబెట్టినవి - 1/2 కప్పు + 2 టేబుల్‌స్పూన్స్
    • బంగాళాదుంపలు (ఉడికించి, తొక్క తీసి, మెత్తగా చేసినవి) - 2 మధ్యస్థాయి
    • అల్లం-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - 1 టేబుల్‌స్పూన్
    • వేయించి, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వేరుశనగలు - 100 గ్రాములు
    • కొత్తిమీర ఆకులు, తరిగినవి - 3 టేబుల్‌స్పూన్స్
    • ఉప్పు - 2 టీస్పూన్స్
    • చక్కెర - 2 టీస్పూన్స్
    • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
    • నెయ్యి - 1 టేబుల్‌స్పూన్ + గ్రీస్ చేయడానికి
    • నిమ్మరసం - 3/4 టేబుల్‌స్పూన్
    • కొబ్బరి చట్నీ - వడ్డించడానికి

    సాబుదానా వడ తయారీ విధానం

    • ఒక గిన్నెలో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం తీసుకోండి. అందులో బంగాళాదుంపలు, అల్లం-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, వేరుశనగలు, కొత్తిమీర, ఉప్పు, చక్కెర, జీలకర్ర, నెయ్యి, నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపండి.
    • ఈ మిశ్రమాన్ని సమాన భాగాలుగా విభజించి, బాల్స్‌లా చేసి, వాటిని వడల్లాగా చేతితో నొక్కండి.
    • ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌ను 180°C వద్ద 4-5 నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేయండి.
    • ఎయిర్ ఫ్రైయర్ బుట్టకు కొద్దిగా నెయ్యి రాసి, సాబుదానా వడలను ఒకే వరుసలో అమర్చండి.
    • వాటిని 15 నిమిషాలు ఎయిర్ ఫ్రై చేయండి.
    • ఆ తర్వాత తిప్పి, కొద్దిగా నెయ్యి రాసి, మరో 10 నిమిషాలు ఎయిర్ ఫ్రై చేయండి.
    • కొబ్బరి చట్నీతో వేడివేడిగా వడ్డించండి.

    4. పెరీ పెరీ మఖానా (Peri Peri Makhana)

    అల్పాహారం (స్నాక్స్) కోసం అద్భుతమైన ఎంపిక ఈ పెరీ పెరీ మఖానా. ఇది చాలా సులభంగా తయారు చేయవచ్చు.

    పెరీ పెరీ మఖానాకు కావలసిన పదార్థాలు

    • తామర గింజలు (మఖానా) - 100 గ్రాములు
    • కరిగించిన వెన్న - 3 టేబుల్‌స్పూన్స్
    • పెరీ పెరీ స్పైస్ మిక్స్ - 2 టేబుల్‌స్పూన్స్
    • ఉప్పు - 3/4 టీస్పూన్

    పెరీ పెరీ మఖానా తయారీ విధానం

    • ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌ను 150°Cకి ప్రీహీట్ చేయండి.
    • మఖానా, వెన్న, పెరీ పెరీ స్పైస్ మిక్స్, ఉప్పును ఒక గిన్నెలో బాగా కలపండి.
    • సగం మఖానాను ఎయిర్ ఫ్రైయర్ బుట్టలో ఒకే పొరగా పరచండి.
    • 7-8 నిమిషాలు ఎయిర్ ఫ్రై చేయండి. అదేవిధంగా మిగిలిన మఖానాను కూడా వేయించండి.
    • చల్లబడిన తర్వాత సర్వ్ చేయండి.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ వెబ్‌సైట్‌లో అందించిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. వంటకాలు ప్రయత్నించే ముందు, మీకు తెలిసిన ఇతర ఆరోగ్య సూచనలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోండి.)

