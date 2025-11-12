క్రిస్పీ క్రేవింగ్స్ తీర్చేందుకు సంజీవ్ కపూర్ చెప్పిన 4 ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు
ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ షేర్ చేసిన 4 అద్భుతమైన ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. నూనె లేకుండా క్రిస్పీ ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడానికి, సులభంగా తయారుచేయగలిగే ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా, వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్స్, సాబుదానా వడ, పెరీ పెరీ మఖానా తయారీ విధానాలను తెలుసుకోండి.
క్రిస్పీగా, కరకరలాడే ఆహారాన్ని తినాలని ఉందా? అది కూడా నూనె ఎక్కువగా లేకుండా? అలాంటి ఆహార ప్రియుల కోసం ఎయిర్ ఫ్రైయర్లు (Air Fryers) ఒక అద్భుతమైన సాధనం. ఈ ఫ్రైయర్లు సూపర్-ఛార్జ్డ్ కన్వెక్షన్ ఓవెన్ల (Supercharged convection ovens) మాదిరిగా పనిచేస్తాయి. ఇవి వేడి గాలిని ఉపయోగించి, చాలా తక్కువ లేదా అసలు నూనె వాడకుండానే ఆహారానికి కరకరలాడే రూపాన్ని, రుచిని అందిస్తాయి.
మరి ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో ఏం చేయవచ్చు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా.. ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ తన నవంబర్ 4 బ్లాగ్లో ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలను పంచుకున్నారు. కొత్తగా ఎయిర్ ఫ్రైయర్ వాడేవారి కోసం సులభమైన రెసిపీలతో పాటు, మీకు ఇష్టమైన వంటకాలను నూనె లేకుండా ఎలా ఆస్వాదించాలో వివరించారు.
నోరూరించే ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా (Aloo Pyaz Kulcha) నుండి హెల్తీ, రుచికరమైన వెజ్జీ టోర్టిల్లా ర్యాప్ల (Veggie Tortilla Wraps) వరకు చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ షేర్ చేసిన ఆ నాలుగు అద్భుతమైన వంటకాలు, వాటి తయారీ విధానం ఇక్కడ అందిస్తున్నాం:
1. ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా (Aloo Pyaz Kulcha)
మెత్తగా, పొరలు పొరలుగా ఉండే ఈ ఆలూ ప్యాజ్ కుల్చా.. మసాలా ఆలూ-ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్తో నోట్లో పెట్టుకోగానే కరిగిపోయేంత రుచిగా ఉంటుంది.
పిండి తయారీ: ఒక గిన్నెలో మైదా, ఉప్పు, చక్కెర, ఇన్స్టంట్ డ్రై ఈస్ట్, నెయ్యి వేయండి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని పాలు, 3 టేబుల్స్పూన్ల గోరువెచ్చని నీరు కలిపి మెత్తని ముద్దగా కలపండి. తడి మస్లిన్ గుడ్డతో కప్పి, 1 గంట పక్కన పెట్టండి.
స్టఫింగ్ తయారీ:
నాన్స్టిక్ పాన్లో నూనె వేడి చేయండి.
వేయించిన ధనియాలు, జీలకర్ర, అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసి 30 సెకన్లు వేయించండి.
అనార్దానా పొడి, ఉల్లిపాయలు వేసి అవి మెత్తబడే వరకు వేయించండి.
ఎర్ర మిరప పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి.
మెత్తగా చేసిన బంగాళాదుంపలు, కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ కట్టేసి చల్లబరచండి.
కొద్దిగా మైదా పిండి చల్లి, పిండిని 8 సమాన భాగాలుగా విభజించండి. ఒక్కో భాగాన్ని మధ్యలో గుంతలా చేసి, స్టఫింగ్ను నింపి, అంచులను మూసేసి, మందపాటి డిస్క్లా చుట్టండి.
కొద్దిగా నూనె స్ప్రే చేసి, ఉల్లిపాయ గింజలు చల్లండి. గింజలు పడిపోకుండా మళ్ళీ కొద్దిగా చుట్టండి.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ను 200°C వద్ద 2-3 నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేయండి.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ బుట్టలో ఒకేసారి 4 కుల్చాలను పెట్టి, 7 నిమిషాలు ఎయిర్ ఫ్రై చేయండి. ఆ తర్వాత వాటిని తిప్పి, మరో 3 నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి.
అల్పాహారం (స్నాక్స్) కోసం అద్భుతమైన ఎంపిక ఈ పెరీ పెరీ మఖానా. ఇది చాలా సులభంగా తయారు చేయవచ్చు.
పెరీ పెరీ మఖానాకు కావలసిన పదార్థాలు
తామర గింజలు (మఖానా) - 100 గ్రాములు
కరిగించిన వెన్న - 3 టేబుల్స్పూన్స్
పెరీ పెరీ స్పైస్ మిక్స్ - 2 టేబుల్స్పూన్స్
ఉప్పు - 3/4 టీస్పూన్
పెరీ పెరీ మఖానా తయారీ విధానం
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ను 150°Cకి ప్రీహీట్ చేయండి.
మఖానా, వెన్న, పెరీ పెరీ స్పైస్ మిక్స్, ఉప్పును ఒక గిన్నెలో బాగా కలపండి.
సగం మఖానాను ఎయిర్ ఫ్రైయర్ బుట్టలో ఒకే పొరగా పరచండి.
7-8 నిమిషాలు ఎయిర్ ఫ్రై చేయండి. అదేవిధంగా మిగిలిన మఖానాను కూడా వేయించండి.
చల్లబడిన తర్వాత సర్వ్ చేయండి.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ వెబ్సైట్లో అందించిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. వంటకాలు ప్రయత్నించే ముందు, మీకు తెలిసిన ఇతర ఆరోగ్య సూచనలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోండి.)
News/Lifestyle/క్రిస్పీ క్రేవింగ్స్ తీర్చేందుకు సంజీవ్ కపూర్ చెప్పిన 4 ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు
News/Lifestyle/క్రిస్పీ క్రేవింగ్స్ తీర్చేందుకు సంజీవ్ కపూర్ చెప్పిన 4 ఎయిర్ ఫ్రైయర్ రెసిపీలు