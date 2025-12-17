Edit Profile
    మెరిసే చర్మం, మెరుగైన జీర్ణశక్తి కోసం చియా సీడ్ ఐస్ క్యూబ్స్.. తయారీ ఇలా

    ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే చియా విత్తనాలతో ఇప్పుడు కొత్తగా 'ఐస్ క్యూబ్స్' ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ముఖంపై వాపును తగ్గించి, చర్మానికి మెరుపునివ్వడంతో పాటు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే ఈ చియా సీడ్స్ మ్యాజిక్ గురించి ఈ కథనంలో చదవండి.

    Published on: Dec 17, 2025 12:16 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ఈ రోజుల్లో హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా 'చియా విత్తనాల' (Chia Seeds) పేరే వినిపిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫిట్‌నెస్ ప్రేమికులు వీటిని తమ డైట్‌లో తప్పనిసరిగా చేర్చుకుంటున్నారు. ఇందులో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ కేవలం ఆరోగ్యానికే కాదు, చర్మ సౌందర్యానికి కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా 'చియా సీడ్ ఐస్ క్యూబ్స్' ఇప్పుడు సరికొత్త బ్యూటీ సీక్రెట్‌గా మారాయి.

    మెరిసే చర్మం, మెరుగైన జీర్ణశక్తి కోసం చియా సీడ్ ఐస్ క్యూబ్స్.. తయారీ ఇలా (Pixabay)
    మెరిసే చర్మం, మెరుగైన జీర్ణశక్తి కోసం చియా సీడ్ ఐస్ క్యూబ్స్.. తయారీ ఇలా (Pixabay)

    మెరిసే చర్మం కోసం చియా సీడ్ ఐస్ క్యూబ్స్

    సాధారణంగా ఐస్ ముక్కలతో ముఖంపై రుద్దడం వల్ల రక్త నాళాలు కుంచించుకుపోయి, మొహంపై ఉండే వాపు (Puffiness) తగ్గుతుంది. అయితే ఐస్‌కు చియా విత్తనాలను జోడించడం వల్ల రెట్టింపు ప్రయోజనం ఉంటుంది.

    రంధ్రాల శుభ్రత: చియా ఐస్ క్యూబ్స్ చర్మంపై ఉండే పెద్ద రంధ్రాలను (Pores) తగ్గించి, దుమ్ము, ధూళి చేరకుండా చూస్తాయి.

    న్యాచురల్ గ్లో: ఐస్ వల్ల రక్త ప్రసరణ పెరిగి ముఖం తాజాగా కనిపిస్తుంది. చియా విత్తనాలు ఒక సహజమైన ఎక్స్‌ఫోలియేటర్‌లా పనిచేసి, చర్మంపై ఉన్న అదనపు జిడ్డును, మృతకణాలను తొలగిస్తాయి. ఫలితంగా చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది.

    చియా సీడ్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఎలా తయారు చేయాలి?

    1. రెండు చెంచాల చియా విత్తనాలను రెండు చెంచాల నీటిలో వేసి, అది జెల్‌లా మారే వరకు ఉంచండి.
    2. కావాలనుకుంటే ఇందులో కొన్ని పుదీనా ఆకులు లేదా కొంచెం తేనె కూడా కలుపుకోవచ్చు.
    3. ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా బ్లెండ్ చేసి, ఐస్ ట్రేలో పోసి ఫ్రీజర్‌లో పెట్టండి.

    ఎలా వాడాలి?

    ఐస్ తయారైన తర్వాత, ఒక క్యూబ్ తీసుకుని ముఖం, మెడపై వృత్తాకారంలో (Circular motion) సుమారు మూడు నిమిషాల పాటు సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. మీ చర్మం మరీ సెన్సిటివ్ అయితే, ఐస్ ముక్కను ఒక పల్చని కాటన్ బట్టలో చుట్టి వాడటం మంచిది. ఐదు నిమిషాల తర్వాత చల్లని నీటితో మొహం కడుక్కుని, మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోండి.

    చియా సీడ్స్ డ్రింక్: లోపలి నుండి ఆరోగ్యం

    బయటి సౌందర్యంతో పాటు, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి చియా విత్తనాల పానీయం గొప్పగా పనిచేస్తుంది.

    • ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక చెంచా చియా విత్తనాలు, కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి అరగంట నుండి గంట వరకు పక్కన పెట్టండి.
    • సర్వ్ చేసే ముందు మనం తయారు చేసుకున్న చియా ఐస్ క్యూబ్స్ అందులో వేసుకుంటే టేస్ట్, హెల్త్ రెండూ మీ సొంతం.

    చియా విత్తనాలతో కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు

    రక్తపోటు నియంత్రణ: ఇందులో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రక్తపోటును (Blood Pressure) అదుపులో ఉంచుతాయి.

    ఎముకల పుష్టి: క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, జింక్ వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఎముకలు, కండరాలు దృఢంగా మారుతాయి.

    జీర్ణక్రియ: అధిక పీచు పదార్థం (Fiber) ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగుతుంది, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    ప్రశ్న: చియా విత్తనాల్లో ఏ ఖనిజాలు ఉంటాయి?

    జవాబు: వీటిలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, జింక్, మాంగనీస్, రాగి, ఇనుము ఉంటాయి.

    ప్రశ్న: చియా విత్తనాలు బీపీని తగ్గిస్తాయా?

    జవాబు: అవును, వీటిలోని ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రక్తపోటును తగ్గించడంలో తోడ్పడతాయి.

