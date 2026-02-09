Edit Profile
    Chocolate Day 2026: తీపి బంధం కోసం.. చాక్లెట్ డే, గిఫ్ట్ ఐడియాలు ఇవే

    Chocolate Day 2026: వాలెంటైన్స్ వీక్‌లో అత్యంత మధురమైన రోజైన 'చాక్లెట్ డే'ను ఫిబ్రవరి 9న జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు విశిష్టత, చరిత్ర మరియు మీ ప్రియమైన వారికి అందించే వినూత్నమైన గిఫ్ట్ ఐడియాల గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Feb 09, 2026 8:22 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రేమ ప్రయాణంలో మాటలు చెప్పలేని భావాలను ఒక చిన్న చాక్లెట్ ముక్క వ్యక్తపరుస్తుంది. వాలెంటైన్స్ వీక్‌లో రోజ్ డే, ప్రపోజ్ డేల తర్వాత వచ్చే అత్యంత తియ్యని సందర్భం 'చాక్లెట్ డే'. ఫిబ్రవరి 9న జరుపుకునే ఈ రోజు కేవలం ప్రేమికులకు మాత్రమే కాదు, మన జీవితంలో తీపిని నింపే ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడానికి ఒక చక్కని అవకాశం.

    ఫిబ్రవరి 9: సోమవారం నాడే చాక్లెట్ డే

    2026 వాలెంటైన్స్ వీక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం, చాక్లెట్ డే ఫిబ్రవరి 9, సోమవారం నాడు వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 7న గులాబీల పరిమళంతో (రోజ్ డే) మొదలై, ఫిబ్రవరి 8న మనసులోని మాటను చెప్పే (ప్రపోజ్ డే) ఘట్టం ముగిశాక, బంధంలో తీపిని నింపడానికి ఈ చాక్లెట్ డే వేదికగా నిలుస్తుంది.

    చాక్లెట్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర చరిత్ర

    "ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రేమ అవసరం.. కానీ అప్పుడప్పుడు కొంచెం చాక్లెట్ దొరికితే వచ్చే నష్టమేమీ లేదు" అని ప్రముఖ రచయిత చార్లెస్ ఎం షుల్జ్ ఒక సందర్భంలో వ్యాఖ్యానించారు. చాక్లెట్ కేవలం రుచి మాత్రమే కాదు, అది ఒత్తిడిని తగ్గించి మెదడుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుందని పరిశోధనలు కూడా చెబుతున్నాయి.

    చాక్లెట్ చరిత్ర సుమారు 3000 ఏళ్ల నాటిది. ప్రాచీన మాయన్, అజ్టెక్ నాగరికతల్లో కకోవాను 'దేవతల ఆహారం'గా భావించేవారు. ఆ రోజుల్లో దీన్ని కరెన్సీగా కూడా వాడేవారంటే దీని విలువ ఎంతో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇది ప్రేమకు చిహ్నంగా మారడానికి బ్రిటీష్ చాక్లెటియర్ రిచర్డ్ కాడ్బరీ ప్రధాన కారణం. 1861లో ఆయన తొలిసారిగా గుండె ఆకారం ఉన్న చాక్లెట్ బాక్స్‌ను రూపొందించి, దానికి క్యూపిడ్ బొమ్మలతో అలంకరించారు. అప్పటి నుండి చాక్లెట్ ప్రేమికుల అధికారిక కానుకగా మారిపోయింది.

    మీ భాగస్వామి కోసం కొన్ని గిఫ్ట్ ఐడియాలు

    ఈ చాక్లెట్ డే నాడు మీ గర్ల్‌ఫ్రెండ్, బాయ్‌ఫ్రెండ్ లేదా భార్యాభర్తలను సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి.

    • ఆర్టిసానల్ చాక్లెట్స్: సాధారణ షాపుల్లో దొరికేవి కాకుండా, ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన డార్క్ ట్రఫుల్స్ ప్రయత్నించండి.
    • పర్సనలైజ్డ్ బాక్స్‌లు: చాక్లెట్ కవర్‌పై మీ భాగస్వామి పేరు లేదా ఫోటో ఉండేలా డిజైన్ చేయించవచ్చు.
    • చాక్లెట్ కాంబోలు: చాక్లెట్స్‌తో పాటు ఒక చిన్న మొక్క లేదా అందమైన పూలగుత్తిని కలిపి ఇవ్వండి.
    • వైన్ అండ్ చాక్లెట్: వివాహిత జంటలు తమ సాయంత్రాన్ని మరింత ప్రత్యేకం చేసుకోవడానికి లగ్జరీ చాక్లెట్లతో పాటు వైన్ పేరింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.

    సెలబ్రేషన్ ఇలా ప్లాన్ చేయండి

    చాక్లెట్ డేను కేవలం కానుకలు ఇవ్వడంతోనే ముగించకండి. సోమవారం పని ఒత్తిడిలో ఉన్న మీ సహోద్యోగికి లేదా స్నేహితుడికి ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చి వారి ముఖంలో చిరునవ్వు నింపండి. సాయంత్రం వేళ మీ భాగస్వామితో కలిసి 'చాక్లెట్ టేస్టింగ్' సెషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం లేదా ఇంట్లోనే చాక్లెట్ ఫండ్యూ (Chocolate Fondue) తయారు చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయడం వంటివి మీ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి.

