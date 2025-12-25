క్రిస్మస్ విందును ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అతిథుల మనసు గెలుచుకునే 5 రెసిపీలు ఇవే
ఈ క్రిస్మస్ పండుగ వేళ మీ ఆత్మీయుల కోసం ఇంట్లోనే అద్భుతమైన వంటకాలను సిద్ధం చేయండి. బెర్రీ మెరింగ్యూ నుంచి క్రిస్పీ చికెన్ వరకు, అతి తక్కువ సమయంలో చేసుకోగలిగే ఐదు ప్రత్యేకమైన రుచికరమైన రెసిపీలు మీ పండుగ సరదాను రెట్టింపు చేస్తాయి.
క్రిస్మస్ పండుగ రానే వచ్చింది. పిండివంటలు, కేకులు, రకరకాల వంటకాలతో ఇల్లంతా సందడిగా మారే సమయమిది. పండుగ రోజున అతిథులను ఆకట్టుకోవాలన్నా, కుటుంబ సభ్యులకు కొత్త రుచులు పరిచయం చేయాలన్నా మన వంటల్లో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి. అందుకే, మీ వంట నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి, అందరినీ మెప్పించడానికి 5 అద్భుతమైన వంటకాలను మీ ముందుకు తెస్తున్నాం. ఇవి రుచికరంగా ఉండటమే కాదు, చాలా తక్కువ సమయంలో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
ఈ క్రిస్మస్ విందులో 'షోస్టాపర్'గా నిలిచే ఆ 5 రెసిపీలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం:
1. బెర్రీ మెరింగ్యూ రీత్ (Berry Meringue Wreath)
పండుగ అంటేనే అలంకరణ. చూడగానే ఆకట్టుకునేలా ఉండే ఈ డెజర్ట్ మీ టేబుల్కే కొత్త కళను తెస్తుంది.
తయారీ విధానం: ముందుగా ఓవెన్ ట్రేపై పార్చ్మెంట్ పేపర్ ఉంచి, దానిపై వృత్తాకారంలో (రీత్ ఆకారంలో) గుర్తు పెట్టుకోండి. ఒక గిన్నెలో 8 గుడ్డు తెల్లసొనలు, ఒక చెంచా క్రీమ్ ఆఫ్ టార్టార్, అర చెంచా ఉప్పు వేసి బాగా గిలకొట్టాలి. మిశ్రమం చిక్కగా మారాక, మెల్లమెల్లగా మూడున్నర కప్పుల షుగర్ పౌడర్ కలుపుతూ.. అది గట్టిగా, మెరిసేలా అయ్యే వరకు బీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమాన్ని ట్రేపై వృత్తాకారంలో వేసి, బయటి పొర కరకరలాడే వరకు బేక్ చేయాలి.
టాపింగ్: క్రాన్బెర్రీలు, కొంచెం చక్కెర, నిమ్మరసం కలిపి తక్కువ మంటపై ఉడికించి సాస్ సిద్ధం చేసుకోండి. ఇది చల్లారాక అందులో రాస్ప్బెర్రీలు, దానిమ్మ గింజలు కలపాలి. చివరగా, బేక్ చేసిన మెరింగ్యూపై విప్డ్ క్రీమ్ రాసి, ఈ బెర్రీ సాస్ను పైన చల్లి, పుదీనా ఆకులతో గార్నిష్ చేస్తే నోరూరించే 'మెరింగ్యూ రీత్' రెడీ.
2. సాసేజ్ రోల్స్ (Sausage Rolls)
కరకరలాడే పైపొర, లోపల జ్యూసీగా ఉండే సాసేజ్.. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చే స్నాక్ ఇది.
తయారీ విధానం: పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్లను మీకు నచ్చిన పరిమాణంలో కట్ చేసుకోండి. ఒక చివరన సాసేజ్ ముక్కను ఉంచి, రుచి కోసం థైమ్ ఆకులు (Thyme), ఉప్పు, మిరియాల పొడి చల్లండి. రెండో చివరన కొట్టిన గుడ్డు మిశ్రమాన్ని రాసి చుట్టాలి (Roll). వీటిని 20 నిమిషాల పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచితే పేస్ట్రీ గట్టిపడుతుంది. ఆ తర్వాత బయటకు తీసి, పైన చిన్న గాట్లు పెట్టి, మిగిలిన గుడ్డు మిశ్రమాన్ని పైన పూసి బంగారు రంగు వచ్చే వరకు బేక్ చేయాలి. వేడివేడిగా సర్వ్ చేస్తే వీటి రుచే వేరు.
3. ఆనియన్ లేస్డ్ క్రిస్పీ చికెన్ (Onion Laced Crispy Chicken)
చైనీస్ స్టైల్ వంటకాలను ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
తయారీ విధానం: చికెన్ ముక్కలకు పొటాటో స్టార్చ్ పట్టించి, నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేయాలి. ముక్కలు బయట క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా ఉండాలి. అదే నూనెలో అల్లం, సిచువాన్ పెప్పర్, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు కొంచెం వైన్ (నచ్చితేనే) పోయాలి.
ఫినిషింగ్: ఇప్పుడు వేయించిన చికెన్ ముక్కలు, ఉల్లికాడలు (Spring Onions) వేసి, ఉప్పు, పంచదార, చికెన్ పౌడర్ చల్లి బాగా టాస్ చేయాలి. చివరగా నువ్వులు, సిచువాన్ పెప్పర్ ఆయిల్తో గార్నిష్ చేసి, వేడివేడి అన్నంతో వడ్డిస్తే ఆ రుచి అద్భుతం.
4. పీనట్ నూడుల్స్ (Peanut Noodles)
చాలా తక్కువ ఇంగ్రిడియంట్స్తో త్వరగా అయిపోయే వంటకం ఇది.
తయారీ విధానం: ఒక గిన్నెలో పీనట్ బటర్, సోయా సాస్ కలిపి, కొంచెం వేడి నీళ్లు పోసి సాస్లా తయారు చేసుకోండి. మరో ప్యాన్లో నూనె వేసి వెల్లుల్లి, కూరగాయలు, చికెన్ ముక్కలను 5-7 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఇప్పుడు ఉడికించిన నూడుల్స్ను, సిద్ధం చేసుకున్న పీనట్ సాస్ను అందులో వేసి బాగా కలపాలి. వేడివేడిగా తింటే ఈ నూడుల్స్ చాలా కమ్మగా ఉంటాయి.
5. చికెన్ సూప్ (Chicken Soup)
చలికాలంలో వెచ్చని చికెన్ సూప్ తాగితే వచ్చే హాయి మాటల్లో చెప్పలేం.
తయారీ విధానం: ప్యాన్లో వెన్న వేసి ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్, సెలెరీ ముక్కలను వేయించాలి. సూప్ చిక్కగా రావడం కోసం ఒక చెంచా కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని కలపాలి. ఆ తర్వాత చికెన్ స్టాక్ పోసి బాగా మరిగించాలి. చివరగా తగినంత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర (Parsley) చల్లుకుంటే ఎంతో బలమైన, రుచికరమైన చికెన్ సూప్ రెడీ.
ఈ ఐదు రెసిపీలతో ఈ ఏడాది మీ క్రిస్మస్ వేడుకలను మరింత రుచికరంగా, గుర్తుండిపోయేలా మార్చుకోండి. హ్యాపీ క్రిస్మస్.