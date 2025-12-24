Edit Profile
    మెర్రీ క్రిస్మస్ 2025: మీ ఆత్మీయులకు పంపేందుకు అద్భుతమైన శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు

    Merry Christmas 2025: మంచు కురిసే వేళ.. ఆనందపు వెలుగుల మధ్య క్రిస్మస్ వచ్చేసింది. మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రేమను పంచుతూ పంపేందుకు ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు, వాట్సాప్ మెసేజ్‌లు, స్టేటస్ ఐడియాలు మీకోసం.

    Published on: Dec 24, 2025 3:05 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ఏడాది చివరలో వచ్చే క్రిస్మస్ పండుగ కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు.. ఇది ప్రేమ, కృతజ్ఞత, ఆత్మీయతల కలయిక. బిజీగా సాగే జీవితంలో కాసేపు ఆగి మనకు ఇష్టమైన వ్యక్తులతో సమయాన్ని గడపడానికి, వారిపై మనకున్న ప్రేమను చాటుకోవడానికి ఇదొక చక్కని అవకాశం. ఈ పండుగ వేళ మీ మనసులోని భావాలను అందంగా వ్యక్తీకరించడానికి, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రత్యేక సందేశాలను ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.

    మెర్రీ క్రిస్మస్ 2025: మెర్రీ క్రిస్మస్! మీ ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ వెచ్చని ప్రేమతో, ఆనందంతో నిండాలి (Canva)
    మెర్రీ క్రిస్మస్ 2025: మెర్రీ క్రిస్మస్! మీ ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ వెచ్చని ప్రేమతో, ఆనందంతో నిండాలి (Canva)

    ఆత్మీయుల కోసం హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు

    ఈ క్రిస్మస్ వేళ మీ ప్రియమైన వారికి ఈ కింది సందేశాలను పంపి వారి ముఖంలో చిరునవ్వు నింపండి.

    1. మెర్రీ క్రిస్మస్! మీ ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ వెచ్చని ప్రేమతో, ఆనందంతో నిండాలి.
    2. ఈ పండుగ సీజన్ మీ జీవితంలో నవ్వులను, ప్రశాంతతను నింపాలని కోరుకుంటున్నాను.
    3. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. ఆ దేవుడి దీవెనలు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి.
    4. మనసు నిండా సంతోషం, కనుల నిండా వెలుగులతో ఈ క్రిస్మస్ జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను.
    5. వచ్చే ఏడాది అంతా మీకు శుభం కలగాలి. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    6. క్రిస్మస్ మాయాజాలం మీ హృదయాన్ని ఉత్సాహంతో నింపాలి. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    7. మీ జీవితంలో మరిన్ని తీపి జ్ఞాపకాలు మిగిల్చే వేడుక ఇది కావాలి. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    8. మీకు, మీ ఇంటి సభ్యులకు ప్రేమపూర్వక క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    9. ఈ పండుగ సీజన్ మీలో సరికొత్త ఆశలను, సంతోషాన్ని నింపాలని కోరుకుంటూ.. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    10. ప్రతి క్షణం సంతోషంగా సాగాలి.. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. ఆ దేవుడి దీవెనలు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. (Canva)
    మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. ఆ దేవుడి దీవెనలు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. (Canva)

    కుటుంబం, స్నేహితుల కోసం ప్రత్యేక సందేశాలు

    కుటుంబ సభ్యులకు లేదా స్నేహితులకు పంపే మెసేజ్ కాస్త లోతుగా, భావోద్వేగంతో ఉంటే బాగుంటుంది.

    1. క్రిస్మస్ అంటే కేవలం గిఫ్టులు కాదు.. మనం ప్రేమించే వారితో గడిపే ప్రతి క్షణం ఒక కానుక.. మెర్రీ క్రిస్మస్
    2. దూరాన ఉన్నా.. మనసుకి దగ్గరైన నా స్నేహితులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. మెర్రీ క్రిస్మస్
    3. ఈ పండుగ మన బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మెర్రీ క్రిస్మస్
    4. మన ఇంట్లో నవ్వుల సందడి ఎప్పటికీ ఇలాగే కొనసాగాలి. హ్యాపీ క్రిస్మస్
    5. మీరు నా జీవితంలో ఉండటమే నాకు దేవుడిచ్చిన అతిపెద్ద క్రిస్మస్ గిఫ్ట్.
    6. గతాన్ని మర్చిపోయి, సరికొత్త ఆశలతో ఈ పండుగను ఆహ్వానిద్దాం.
    7. పంచుకోవడంలోనే అసలైన ఆనందం ఉందని చాటిచెప్పే పండుగ ఇది. మీకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు.
    8. మీ ఇల్లు శాంతికి, సుఖ సంతోషాలకు నెలవు కావాలి.
    9. ప్రతి పండగ మన మధ్య ప్రేమను రెట్టింపు చేయాలని ఆశిస్తూ.. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    10. ఈ సీజన్ మిమ్మల్ని వెచ్చని జ్ఞాపకాలతో అలింగనం చేసుకోవాలి.
    మీ ఇల్లు శాంతికి, సుఖ సంతోషాలకు నెలవు కావాలి. (Canva)
    మీ ఇల్లు శాంతికి, సుఖ సంతోషాలకు నెలవు కావాలి. (Canva)

    వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ స్టేటస్ ఐడియాలు

    స్టైలిష్‌గా, క్లుప్తంగా సోషల్ మీడియాలో పెట్టడానికి ఇవి బాగుంటాయి.

    1. క్రిస్మస్ వైబ్స్ మొదలయ్యాయి!🎄✨ ప్రేమ, ఆనందం, కృతజ్ఞత.. ఇవే ఈ పండుగ అసలైన రంగులు ❤️ మెర్రీ క్రిస్మస్! మీ హృదయం నిండా శాంతి కలగాలి. 🕊️
    2. గిఫ్టుల కంటే గొప్పది మనసు నిండా ఉండే ప్రేమ. 🎁💖 ఈ క్రిస్మస్ మీ జీవితంలో సరికొత్త వెలుగులు నింపాలి. 🌟 మెర్రీ క్రిస్మస్
    3. బెస్ట్ ఫుడ్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మెర్రీ క్రిస్మస్. 🍽️🎄
    4. హ్యాపీ క్రిస్మస్ 2025! అందరికీ శుభం కలగాలి.
    5. ప్రశాంతమైన క్రిస్మస్ వేళ.. అందరికీ ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు.
    ప్రశాంతమైన క్రిస్మస్ వేళ.. అందరికీ ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు. (Canva)
    ప్రశాంతమైన క్రిస్మస్ వేళ.. అందరికీ ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు. (Canva)

    మరికొన్ని మనసుకు హత్తుకునే పదబంధాలు

    1. మీ కలలన్నీ నిజమయ్యేలా ఈ క్రిస్మస్ దీవెనలు ఉండాలి.
    2. చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే గొప్ప ఆనందం ఉంటుందని క్రిస్మస్ నేర్పుతుంది. మెర్రీ క్రిస్మస్
    3. పగలు, ప్రతీకారాలు పక్కన పెట్టి.. ప్రేమతో అందరినీ దగ్గరకు తీసుకుందాం. మెర్రీ క్రిస్మస్
    4. ఈ చలికాలం మీ మనసులో వెచ్చని ఆశలను నింపాలి. మెర్రీ క్రిస్మస్
    5. నిన్నటి కంటే నేడు, నేటి కంటే రేపు మెరుగ్గా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మెర్రీ క్రిస్మస్.
    6. ఆత్మీయుల కలయికే అసలైన పండుగ. మెర్రీ క్రిస్మస్
    7. మీకు లభించిన ప్రతి దానికీ కృతజ్ఞతగా ఉండండి.. క్రిస్మస్ స్ఫూర్తి అదే..
    8. మీ ప్రయాణం అంతా విజయవంతంగా సాగాలి. మెర్రీ క్రిస్మస్
    9. ఈ పండుగ సీజన్ మీ జీవితంలో సరికొత్త అధ్యాయానికి నాంది కావాలి.
    10. మెర్రీ క్రిస్మస్.. అందరూ చల్లగా ఉండాలి.

    క్రిస్మస్ అంటేనే ఆనందాలను పంచుకోవడం. పైన పేర్కొన్న సందేశాలలో మీకు నచ్చిన దానిని ఎంచుకుని మీ ఆత్మీయులకు పంపండి. ఈ 2025 క్రిస్మస్ మీకు, మీ కుటుంబానికి మరుపురాని అనుభూతులను మిగిల్చాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాం.

    News/Lifestyle/మెర్రీ క్రిస్మస్ 2025: మీ ఆత్మీయులకు పంపేందుకు అద్భుతమైన శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు
    News/Lifestyle/మెర్రీ క్రిస్మస్ 2025: మీ ఆత్మీయులకు పంపేందుకు అద్భుతమైన శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు
