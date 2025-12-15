Edit Profile
    క్రిస్మస్ స్పెషల్: ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే 5 హెల్తీ కుకీస్

    క్రిస్మస్ సందర్భంగా కొత్తగా బేకింగ్ చేసే వారి కోసం, చక్కెరను తగ్గించి, ఓట్స్, రాగి, బెల్లం వంటి సహజ పదార్థాలను ఉపయోగించి సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే 5 ఆరోగ్యకరమైన కుకీల రెసిపీలను ఇక్కడ అందించాం. ఈ తేలికైన వంటకాలు పండుగ ఆనందాన్ని పంచుతూనే, ఆరోగ్య నియమాలను పాటించేందుకు సహాయపడతాయి.

    Published on: Dec 15, 2025 2:05 PM IST
    By HT Telugu Desk
    క్రొత్తగా బేకింగ్ ప్రారంభించేవారి కోసం, ఇంట్లో సులభంగా, తక్కువ పదార్థాలతో, ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతుల్లో తయారుచేయగలిగే ఐదు క్రిస్మస్ కుకీ రెసిపీలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. పండగ సందర్భంగా ఎటువంటి అపరాధ భావన లేకుండా ఈ రుచులను ఆస్వాదించవచ్చు.

    క్రిస్మస్ స్పెషల్: ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే 5 హెల్తీ కుకీస్ (Freepik)
    క్రిస్మస్ స్పెషల్: ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే 5 హెల్తీ కుకీస్ (Freepik)

    శతాబ్దాలుగా క్రిస్మస్ కుకీల సంప్రదాయం శీతాకాల వేడుకల్లో ఒక భాగమైంది. మధ్యయుగ ఐరోపాలో దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, అల్లం వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుండి ఈ పండుగ వంటకాలు ప్రాచుర్యం పొందాయి. కాలక్రమేణా, ఈ స్వీట్లు దేశాలు దాటి ప్రయాణించి, కొత్త రూపాలు, రుచులను సంతరించుకున్నాయి. నేటి ఆధునిక కాలంలో, ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీల వైపు మొగ్గు చూపడం అనేది.. పాత జ్ఞాపకాలను నిలుపుకుంటూనే, అధిక కొవ్వు లేదా చక్కెరను తగ్గించే పండుగ స్వీట్ల వైపు మారుతున్న ధోరణిని తెలియజేస్తోంది.

    ఆధునిక హోమ్ బేకర్లు ఇప్పుడు బేకింగ్ ఆనందాన్ని తగ్గించుకోకుండా, తృణధాన్యాలు, సహజ స్వీటెనర్‌లు, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను ఉపయోగించే క్రిస్మస్ కుకీ రెసిపీల కోసం చూస్తున్నారు. చక్కెర వినియోగంపై పెరుగుతున్న అవగాహన, ఎటువంటి నియంత్రణ లేకుండా ఆస్వాదించగలిగే డెజర్ట్‌లను సృష్టించాలనే కోరిక దీనికి ముఖ్య కారణాలు. ఓట్స్, బాదం పిండి, బెల్లం, ఖర్జూరం, నట్ బట్టర్ వంటి పదార్థాలు రుచికి, పోషణకు మధ్య సమతుల్యతను సాధించడంలో సహాయపడతాయని, అలాగే పీచుపదార్థం (Fiber), ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఖనిజాలను అందిస్తాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. శుద్ధి చేసిన చక్కెర (Refined Sugar) స్థానంలో సహజ ప్రత్యామ్నాయాలను వాడటం శీతాకాలంలో మెరుగైన శక్తి స్థాయిలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

    ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీలు ప్రపంచ ఆహార సంప్రదాయాలు ఎలా నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్నాయో కూడా ప్రతిబింబిస్తాయి. కొన్ని ప్రాంతాలు పాత యూరోపియన్ రెసిపీల నుండి స్ఫూర్తి పొందిన మసాలా కుకీ డోను ఇష్టపడితే, మరికొన్ని స్థానిక అలవాట్లను బట్టి మిల్లెట్ ఆధారిత పిండి లేదా కొబ్బరి, ఉష్ణమండల పండ్లను చేరుస్తున్నాయి. ఈ వైవిధ్యం సున్నా చక్కెరతో లేదా తక్కువ చక్కెరతో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీలను ప్రయత్నించడానికి కొత్తగా బేకింగ్ చేసేవారికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా, భారతీయ వంటశాలల్లో లభించే పరిచితమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి వీటిని సులభంగా తయారు చేయవచ్చు.

    ఈ సాధారణ, ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీలు 2025 క్రిస్మస్‌లో తేలికైన డెజర్ట్‌లను కోరుకునేవారికి, కొత్తగా బేకింగ్ నేర్చుకునే వారికి, పిల్లలతో కలిసి సరదాగా బేకింగ్ చేయాలనుకునే వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    కొత్తగా బేకింగ్ చేసే వారి కోసం 5 ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీల రెసిపీలు

    1. ఓట్‌మీల్ బాదం కుకీస్ (చక్కెర అస్సలు లేకుండా)

    శుద్ధి చేసిన చక్కెర లేకుండా ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీలను ప్రయత్నించాలనుకునే ప్రారంభకులకు ఓట్‌మీల్ బాదం కుకీలు అత్యంత సులభమైన ఎంపిక. ఓట్స్, బాదం, ఖర్జూరం కలయిక సహజంగా తియ్యగా ఉండే పిండిని సృష్టిస్తుంది. ఇది పీచుపదార్థం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ కుకీలు పండుగ వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూనే, ఎటువంటి అపరాధ భావన లేకుండా తినడానికి అనువుగా ఉంటాయి.

    పదార్థాలు:

    • రోల్డ్ ఓట్స్: 1 కప్పు
    • బాదం పిండి (Almond Flour): ½ కప్పు
    • మెత్తటి ఖర్జూరాలు (10 నిమిషాలు నానబెట్టినవి): 8
    • కొబ్బరి నూనె: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
    • దాల్చినచెక్క పొడి: ¼ టీస్పూన్
    • వెనిలా ఎసెన్స్: 1 టీస్పూన్
    • చిటికెడు ఉప్పు

    తయారీ విధానం:

    • నానబెట్టిన ఖర్జూరాలను పేస్ట్ అయ్యే వరకు బ్లెండ్ చేయండి.
    • ఓట్స్, బాదం పిండి, దాల్చినచెక్క పొడి, ఉప్పు కలిపి బాగా మిక్స్ చేయండి.
    • ఖర్జూరం పేస్ట్, వెనిలా ఎసెన్స్, కొబ్బరి నూనె జోడించి కలపండి.
    • దీనిని కుకీల ఆకారంలో చేయండి.
    • 170°C వద్ద 12–15 నిమిషాలు బేక్ చేయండి.

    2. బెల్లం అల్లం కుకీలు (తేలికైనవి & మసాలాతో)

    బెల్లం అల్లం కుకీలు శుద్ధి చేసిన చక్కెరపై ఆధారపడకుండా, వెచ్చని పండుగ స్పర్శను ఇస్తాయి. బెల్లం ఖనిజాలను, లోతైన రుచిని అందిస్తుంది, అయితే అల్లం శీతాకాలానికి సరిపోయే సున్నితమైన మసాలా రుచిని ఇస్తుంది. దీని పిండిని త్వరగా కలిపి తయారు చేయవచ్చు, దీనివల్ల కాలానుగుణ సువాసనలతో కూడిన సులభమైన, ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీలను కోరుకునే కొత్త వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.

    పదార్థాలు:

    • గోధుమ పిండి (Whole Wheat Flour): 1 కప్పు
    • బాదం పిండి: ½ కప్పు
    • బెల్లం పొడి: ¼ కప్పు
    • మెత్తటి వెన్న లేదా కొబ్బరి నూనె: ¼ కప్పు
    • తురిమిన అల్లం: 1 టీస్పూన్
    • దాల్చినచెక్క పొడి: ½ టీస్పూన్
    • బేకింగ్ సోడా: ½ టీస్పూన్
    • పాలు: 2–3 టేబుల్ స్పూన్లు

    తయారీ విధానం:

    • పిండి, బెల్లం, దాల్చినచెక్క, బేకింగ్ సోడాతో సహా పొడి పదార్థాలను బాగా కలపండి.
    • వెన్న, అల్లం వేసి, మెత్తగా కలుపుకోవాలి.
    • క్రమంగా పాలు జోడించి, ముద్దలా తయారు చేయండి.
    • కుకీలుగా ఆకృతి చేసి, కొద్దిగా నొక్కండి.
    • 170°C వద్ద 10–12 నిమిషాలు బేక్ చేయండి.

    3. వేరుశనగ వెన్న చాక్లెట్ చిప్ కుకీస్ (ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు + ప్రోటీన్)

    ఈ వేరుశనగ వెన్న చాక్లెట్ చిప్ కుకీలు మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులను అందిస్తాయి. అదే సమయంలో, కొత్తగా బేకింగ్ చేసే వారికి ఈ రెసిపీ సులభంగా ఉంటుంది. కొద్దిగా తేనె లేదా స్టెవియాతో తీపి చేసిన సహజ వేరుశనగ బటర్, అధిక చక్కెర లేకుండా సమతుల్య రుచిని ఇస్తుంది. ఈ కుకీలు త్వరగా బేక్ అవుతాయి. పండుగ చిరుతిండి కోసం ఇది చాలా సులభమైన ఎంపిక.

    పదార్థాలు:

    • సహజ వేరుశనగ వెన్న (Natural Peanut Butter): ½ కప్పు
    • తేనె: ¼ కప్పు లేదా స్టెవియా: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
    • గుడ్డు: 1 (లేదా ఫ్లాక్స్ ఎగ్)
    • ఓట్ పిండి (Oat Flour): ½ కప్పు
    • డార్క్ చాక్లెట్ చిప్స్: 2 టేబుల్ స్పూన్లు

    తయారీ విధానం:

    • వేరుశనగ వెన్న, తేనె (లేదా స్టెవియా), గుడ్డును బాగా కలపండి.
    • ఓట్ పిండి జోడించి, ముద్దగా కలపండి.
    • డార్క్ చాక్లెట్ చిప్‌లను వేసి కలపండి.
    • చిన్న చిన్న ఉండలు తీసి, కొద్దిగా నొక్కండి.
    • 175°C వద్ద 10 నిమిషాలు బేక్ చేయండి.

    4. కొబ్బరి రాగి కుకీలు (అధిక ఫైబర్ & కొత్తవారికి సులభం)

    కొబ్బరి రాగి కుకీలు రాగి పిండిని కొబ్బరి, యాలకులతో కలపడం ద్వారా క్రిస్మస్ బేకింగ్‌కు పోషకమైన రుచిని ఇస్తాయి. రాగి (Ragi) కాల్షియం, పీచుపదార్థాన్ని అందిస్తుంది. ఇవి సాంప్రదాయ కుకీల కంటే ఆరోగ్యకరమైనవి. అలాగే ఈ రుచులు భారతీయ పదార్థాలతో కూడిన సాధారణ ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీలను కోరుకునేవారికి సరిపోతాయి.

    పదార్థాలు:

    • రాగి పిండి: 1 కప్పు
    • తురిమిన కొబ్బరి: ¼ కప్పు
    • బెల్లం పొడి: ¼ కప్పు
    • నెయ్యి (Ghee): 3 టేబుల్ స్పూన్లు
    • యాలకులు: ½ టీస్పూన్
    • పాలు: 2–3 టేబుల్ స్పూన్లు

    తయారీ విధానం:

    • రాగి పిండి, కొబ్బరి, బెల్లం, యాలకులు కలిపి మిక్స్ చేయండి.
    • నెయ్యి జోడించి, పిండిలో పూర్తిగా కలిసేలా రబ్ చేయండి.
    • మెత్తని ముద్ద ఏర్పడటానికి పాలు జోడించండి.
    • కుకీల ఆకారంలో చేయండి.
    • 160°C వద్ద 12–14 నిమిషాలు బేక్ చేయండి.

    5. ఆపిల్ దాల్చినచెక్క బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కుకీస్ (తక్కువ కేలరీలు)

    ఆపిల్ దాల్చినచెక్క కుకీలు, చక్కెర అస్సలు లేకుండా ఆరోగ్యకరమైన క్రిస్మస్ కుకీలను ఇష్టపడేవారికి తేలికైన, పండ్ల రుచి గల ఎంపిక. తురిమిన ఆపిల్ సహజమైన తీపి, తేమను అందిస్తుంది. ఓట్స్ పీచుపదార్థాన్ని జోడిస్తాయి. ఈ కుకీలు అల్పాహారంగా లేదా స్నాక్స్‌గా బాగా పనిచేస్తాయి. వీటికి కనీస బేకింగ్ నైపుణ్యాలు అవసరం, కాబట్టి కొత్త వారికి ఇవి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    పదార్థాలు:

    • రోల్డ్ ఓట్స్: 1 కప్పు
    • మీడియం సైజు ఆపిల్ (తురిమినది): 1
    • తేనె: 1 టేబుల్ స్పూన్ లేదా స్టెవియా: 1 టేబుల్ స్పూన్
    • దాల్చినచెక్క పొడి: 1 టీస్పూన్
    • కరిగించిన వెన్న లేదా కొబ్బరి నూనె: 1 టేబుల్ స్పూన్
    • చిటికెడు ఉప్పు

    తయారీ విధానం:

    • ఓట్స్, తురిమిన ఆపిల్, దాల్చినచెక్క, ఉప్పు కలపండి.
    • తేనె, కరిగించిన వెన్న జోడించండి.
    • అంటుకునే ముద్దగా కలిపి మిక్స్ చేయండి.
    • ట్రేపై చెంచాతో కొంత పిండిని వేసి, నొక్కండి.
    • 170°C వద్ద 12 నిమిషాలు బేక్ చేయండి.
