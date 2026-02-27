Edit Profile
    రాజసం ఉట్టిపడేలా విజయ్-రష్మిక పెళ్లి వేడుక: అనామిక ఖన్నా డిజైన్ చేసిన ఈ వెడ్డింగ్ డ్రెస్సుల స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

    ఉదయ్‌పూర్ వేదికగా జరిగిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహ వేడుకలో వారిద్దరూ రాజకుమారుడు, రాజకుమారిలా మెరిసిపోయారు. ప్రసిద్ధ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నా రూపొందించిన వారి పెళ్లి దుస్తులు, అభరణాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Feb 27, 2026 9:35 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఫిబ్రవరి 26న ఉదయం ఉదయ్‌పూర్‌లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్‌ (ITC Mementos) వేదికగా టాలీవుడ్ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. కేవలం అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఈ వేడుక జరిగినప్పటికీ, హంగులు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. తాజాగా ఈ జంట తమ పెళ్లి ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో, వారి రాజసం ఉట్టిపడే వేషధారణ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    పెళ్లి వేడుకల్లో ఉట్టిపడుతున్న రాజసం (@thedeverakonda/Instagram, @rashmika_mandanna/Instagram)
    పెళ్లి వేడుకల్లో ఉట్టిపడుతున్న రాజసం (@thedeverakonda/Instagram, @rashmika_mandanna/Instagram)

    ప్రముఖ సెలబ్రిటీ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నా ఈ జంట కోసం ప్రత్యేకంగా వెడ్డింగ్ డ్రెస్సులను రూపొందించారు. తెలుగు, కొడవ సంప్రదాయాల కలయికగా సాగిన ఈ వేడుకలో వారి ఆహార్యం ఎలా ఉందో ఓసారి చూద్దాం.

    ఓరియంటల్ యువరాణిలా రష్మిక

    29 ఏళ్ల రష్మిక తన పెళ్లి రోజున ఒక అద్భుతమైన ఓరియంటల్ యువరాణిని తలపించారు. ఆమె ధరించిన ఆరెంజ్, గోల్డ్ రంగు బనారసి సిల్క్ శారీ అందరినీ కట్టిపడేసింది. దీనిపై అత్యంత నైపుణ్యంతో చేసిన గోల్డ్ బ్రోకేడ్ ఎంబ్రాయిడరీ, సాంప్రదాయ మోటిఫ్స్ (Motifs) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

    • బ్లౌజ్ & దుపట్టా: చీర రంగుకు సరిపోయేలా హాఫ్ స్లీవ్స్ ఉన్న సిల్క్ బ్లౌజ్, తలపై లేత బీజ్ రంగు దుపట్టా రష్మిక లుక్‌ను మరింత క్లాసిక్‌గా మార్చేశాయి.
    • ఆభరణాలు: రష్మిక ధరించిన టెంపుల్ జ్యువెలరీ (దేవతా మూర్తుల నగిషీలు) హైలైట్‌గా నిలిచింది. మెడలో హెవీ చోకర్, మామిడి పిందెల హారం (మంగా మాల), కాసుల పేరుతో పాటు చేతులకు బాజూబంద్, కడాలు ధరించారు.
    • మేకప్ & హెయిర్: మేకప్ విషయంలో రష్మిక చాలా సింపుల్‌గా వెళ్లారు. సహజమైన గ్లోతో పాటు జుట్టును వదులుగా వదిలేసి, మొగ్గలతో అలంకరించిన తీరు ఆమె సంప్రదాయ లుక్‌ను పూర్తి చేసింది.

    సిల్క్ ధోతీలో విజయ్ మార్క్ రాజసం

    36 ఏళ్ల విజయ్ దేవరకొండ తన పెళ్లి కోసం పూర్తి సాంప్రదాయ శైలిని ఎంచుకున్నారు. ఐవరీ సిల్క్ ధోతీ ధరించిన విజయ్, దానికి జతగా కుంకుమ రంగు (Vermillion) అంగవస్త్రాన్ని ధరించారు. ఈ అంగవస్త్రం అంచు పొడవునా టెంపుల్ మోటిఫ్స్‌తో ఎంబ్రాయిడరీ చేశారు.

    • జ్యువెలరీ: విజయ్ కూడా గోల్డ్ టెంపుల్ జ్యువెలరీనే ఎంచుకోవడం విశేషం. పొడవాటి నెక్లెస్, బంగారు పోగులు, చేతులకు కడాలు మరియు నడుముకు రాజసం ఉట్టిపడేలా కమర్‌బంద్ (వడ్డాణం) ధరించి అచ్చమైన తెలుగు వరుడిలా కనిపించారు.
    • పారాణి: అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా విజయ్ తన అరచేతులు, పాదాలకు పారాణి (Alta) పెట్టుకోవడం ఆ వేడుకలో ఒక కొత్తదనాన్ని, సాంప్రదాయ మూలాలను గుర్తు చేసింది.
    రష్మిక ధరించిన టెంపుల్ జ్యువెలరీ (దేవతా మూర్తుల నగిషీలు) హైలైట్‌గా నిలిచింది (@thedeverakonda/Instagram)
    రష్మిక ధరించిన టెంపుల్ జ్యువెలరీ (దేవతా మూర్తుల నగిషీలు) హైలైట్‌గా నిలిచింది (@thedeverakonda/Instagram)

    తెలుగు, కొడవ సంస్కృతుల కలయికగా జరిగిన ఈ వేడుకలో, అనామిక ఖన్నా డిజైన్స్ ఈ జంటను మరింత ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి.

    రాజకుమారుడిలా విజయ్ దేవరకొండ (@rashmika_mandanna/Instagram)
    రాజకుమారుడిలా విజయ్ దేవరకొండ (@rashmika_mandanna/Instagram)
