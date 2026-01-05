Edit Profile
    హాపీ బర్త్ డే దీపికా పదుకొణె: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ అంత ఫిట్‌గా, గ్లోయింగ్‌గా ఎలా?

    బాలీవుడ్ స్టార్ దీపికా పదుకొణె నేడు తన 40వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. వయసు కేవలం అంకె మాత్రమే అని నిరూపిస్తూ, ఆమె తన ఫిట్‌నెస్, సమతుల్య ఆహారం, నిత్యం పాటించే 'సెల్ఫ్ కేర్' రహస్యాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

    Published on: Jan 05, 2026 10:04 AM IST
    By HT Telugu Desk
    దీపికా పదుకొణె నేడు 40వ పడిలోకి అడుగుపెడుతున్నా, ఆమె అందం, ఫిట్‌నెస్ చూస్తుంటే అంత వయసు అని నమ్మడం ఎవరికైనా కష్టమే. అత్యంత క్రమశిక్షణతో కూడిన వ్యాయామం, ఆహారపు అలవాట్లే ఆమెను ఇప్పటికీ వెండితెరపై మెరిసేలా చేస్తున్నాయి. మరి ఆమె అనుసరించే ఆ లైఫ్‌స్టైల్ మంత్రం ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం.

    హాపీ బర్త్ డే దీపికా పదుకొణె: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ అంత ఫిట్‌గా, గ్లోయింగ్‌గా ఎలా? (Instagram)
    హాపీ బర్త్ డే దీపికా పదుకొణె: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ అంత ఫిట్‌గా, గ్లోయింగ్‌గా ఎలా? (Instagram)

    డైట్ అంటే కఠినమైన నిబంధనలు కాదు

    చాలామంది సెలబ్రిటీలు బరువు తగ్గడానికి రకరకాల 'ఫ్యాడ్ డైట్స్' (తక్షణ ఫలితాల కోసం చేసే డైట్స్) పాటిస్తుంటారు. కానీ దీపికా శైలి వేరు. "నేను ఎప్పటినుంచో 'సమతుల్య ఆహారాన్ని' (Balanced Diet) అనుసరిస్తున్నాను. ఇది నాకు కేవలం డైట్ మాత్రమే కాదు, నా జీవనశైలి" అని ఆమె గతంలో తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

    దీపికా అభిప్రాయం ప్రకారం.. మనం తీసుకునే ఆహారం శరీరానికి మేలు చేయడమే కాకుండా, జీవితాంతం సులభంగా పాటించేలా ఉండాలి. అందుకే ఆమె ఎప్పుడూ ప్రాక్టికల్‌గా ఉండే ఆహారపు అలవాట్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

    "నేను కూడా కడుపు నిండా తింటాను"

    సెలబ్రిటీలు అసలు ఏమీ తినరని, కేవలం సలాడ్ల మీదనే బతుకుతారనే అపోహ చాలామందిలో ఉంటుంది. దీనిపై స్పందిస్తూ.. "నేను తింటాను, చాలా బాగా తింటాను" అంటూ తనకిష్టమైన స్వీట్లు, ఇతర పదార్థాల ఫోటోలను ఆమె సరదాగా పంచుకున్నారు.

    మితంగా తినడం, జీవితంలోని చిన్న చిన్న సంతోషాలను ఆస్వాదించడం ఆమె ఫిలాసఫీ. వారమంతా హెల్దీగా తింటూనే, అప్పుడప్పుడు తనకు నచ్చిన పదార్థాలను ఆస్వాదించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని ఆమె నమ్ముతారు.

    మానసిక ప్రశాంతత కోసం 'విపరీత కరణి'

    ఫిట్‌నెస్ అంటే కేవలం జిమ్‌కు వెళ్లడం మాత్రమే కాదు, మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమని దీపికా చెబుతారు. సెల్ఫ్ కేర్ (స్వీయ సంరక్షణ) నెల సందర్భంగా ఆమె తన అభిమానులకు 'విపరీత కరణి' (Viparita Karani) అనే యోగాసనాన్ని పరిచయం చేశారు. ఇది శారీరక, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

    "సెల్ఫ్ కేర్ అనేది ఏదో ఒక నెలలో చేసేది కాదు, ప్రతిరోజూ మన కోసం మనం కేటాయించుకోవాల్సిన సమయం" అని ఆమె గుర్తు చేశారు.

    వయసు పెరుగుతున్నా వన్నె తగ్గని అందం దీపికా సొంతం కావడానికి కారణం.. ఆమె పాటించే ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు, క్రమశిక్షణే.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యపరమైన మార్పులు లేదా డైట్ విషయంలో సందేహాలు ఉంటే మీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)

