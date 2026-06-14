ధనుసు రాశి వారఫలాలు: జూన్ 14 నుంచి 20 వరకు మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే
ధనుసు రాశి వారికి ఈ వారం (జూన్ 14-20) సానుకూల ఫలితాలు ఇవ్వబోతోంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడంతో పాటు వ్యాపారంలో లాభాలు, వివాహ ప్రయత్నాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది.
రాశి చక్రంలో తొమ్మిదో రాశి అయిన ధనూ రాశి వారికి జూన్ 14 నుంచి 20 వరకు ఉన్న ఈ వారం సర్వత్రా సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పాత పనులన్నీ ఈ వారం విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. దీనివల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. జీవిత భాగస్వామి నుంచి ఆశించిన మద్దతు లభిస్తుంది. వారి ద్వారా ఈ వారం ఒక ముఖ్యమైన శుభవార్త వింటారు. వారం ప్రారంభం, మధ్య భాగం అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ.. వారం చివర్లో మాత్రం తొందరపాటు నిర్ణయాలు, నిర్లక్ష్యానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఏ పని చేసినా కాస్త ఆలోచించి ముందడుగు వేయాలి.
ప్రేమ, వివాహ జీవితం
ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. ప్రేమికుల మధ్య పరస్పర అవగాహన, నమ్మకం పెరుగుతాయి. మీ ప్రేమ బంధం సరైన దిశలో సాగుతుంది. మీ ప్రేమకు పెద్దల అంగీకారం లభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కొంతమందికి వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించి, పెళ్లి పీటలు ఎక్కేలా అడుగులు పడతాయి. వివాహితులకు భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం దొరుకుతుంది. వారం మధ్యలో ప్రేమికులు కలుసుకునే సూచనలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న విషయాలకు కోపతాపాలు ప్రదర్శించకుండా, సామరస్యంగా వ్యవహరిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
కెరీర్, ఉద్యోగ జాతకం
ఉద్యోగ పరంగా మీ కెరీర్ ఈ వారం సరైన వేగంతో ముందుకు సాగుతుంది. ఆఫీసులో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు, చేసే పనులకు పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. మీ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి యాజమాన్యం కొత్త బాధ్యతలను అప్పగించవచ్చు. ఆఫీసులో మీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని శత్రువులు ఇబ్బందులు సృష్టించాలని చూసినా, అంతిమంగా విజయం మీదే అవుతుంది. సీనియర్ల సహకారం వల్ల కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు సరికొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపార విస్తరణలు చేపట్టవచ్చు, భవిష్యత్తులో ఇవి భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి
ఈ వారం ధనూ రాశి వారి ఆర్థిక స్థితిగతులు చాలా మెరుగ్గా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చేందుకు అద్భుతమైన యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు గతంలో తీసుకున్న తెలివైన నిర్ణయాలు ఇప్పుడు మంచి ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాయి. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారు నిపుణుల సలహాలు తీసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం. అనవసరపు ఖర్చులను నియంత్రించుకుంటే పొదుపు చేయడం సులువవుతుంది. చాలా కాలంగా రావాల్సిన బాకీలు, మొండి బకాయిలు ఈ వారం వసూలవుతాయి. మొత్తంగా ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం మీకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది.
ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తత అవసరం
ఆరోగ్య విషయాల్లో ధనూ రాశి వారు ఈ వారం కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, నిరంతర శ్రమ వల్ల ఒంటి నొప్పులు, నీరసం వేధించవచ్చు. వారం చివరి రోజుల్లో ప్రమాదాలు లేదా చిన్నపాటి గాయాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. సాహస పనులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. సమయానికి భోజనం చేయడం, రాత్రి పూట ఆలస్యంగా స్నాక్స్ తినే అలవాటును మానుకోవడం శ్రేయస్కరం. తగినంత నీరు తాగుతూ, రోజువారీ అలవాట్లలో వ్యాయామాన్ని భాగం చేసుకోండి.
పరిహారాలు
ఈ వారం మీ వద్ద ఎప్పుడూ ఒక పసుపు రంగు వస్తువును ఉంచుకోవడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అస్సలు తొందరపడొద్దు. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని ఆలోచించండి. అందరితో మృదువుగా, స్నేహపూర్వకంగా నడుచుకోండి. లేనిపోని విషయాలను ఎక్కువగా ఊహించుకుంటూ మానసిక ప్రశాంతతను పాడుచేసుకోవద్దు.
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