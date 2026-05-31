    ధనుస్సు రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం ఊహించని మలుపులు, ఆ సమయంలోనే లాభాలు

    మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు ధనుస్సు రాశి వారికి కెరీర్, బంధాల్లో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. ఈ వారం ధనుస్సు రాశి వారఫలం పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 31, 2026 7:52 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    రాశి చక్రంలో తొమ్మిదో రాశి ధనుస్సు రాశి. జన్మసమయంలో చంద్రుడు ధనుస్సు రాశిలో సంచరిస్తున్నప్పుడు పుట్టిన వారిని ఈ రాశి వారుగా గుర్తిస్తారు. మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు ఉన్న ఈ కొత్త వారం ధనుస్సు రాశి వారికి ఇతరుల మద్దతు ఎంతో అవసరమని సూచిస్తోంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుగుదలకు దొరికిన అవకాశాలుగా భావించి ముందుకు సాగాలి. మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి సరికొత్త ప్రయత్నాలు చేయడానికి ఈ వారం అనుకూలిస్తుంది. అటు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ, ఇటు వృత్తిపరంగానూ కొన్ని ఊహించని సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

    ప్రేమ జీవితంలో మిశ్రమ ఫలితాలు

    ఈ వారం ప్రేమ వ్యవహారాల విషయంలో ఒడుదొడుకులు కనిపిస్తున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త ఓపికగా ఉండటం మంచిది. చిన్నపాటి గొడవలు లేదా వాదోపదాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే వారం మధ్యలోకి వచ్చేసరికి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతుంది. మీ ప్రేమ బంధానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది. పంచమాధిపతి ఐదవ ఇంట్లోనే ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు పూర్తిగా ప్రేమ భావనలో మునిగితేలుతారు. బంధానికి సంబంధించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. వారం చివరి రోజులు కూడా మీ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి.

    కెరీర్, ఉద్యోగాల్లో లీడర్‌షిప్

    వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఈ వారం మీ పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ధనుస్సు రాశి వ్యాపారులకు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేదా నష్టాలు వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు. మీ ఆలోచనలకు, నైపుణ్యాలకు సరిపోయే సహోద్యోగులతో కలిసి పని చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. కార్యాలయంలో లేదా వ్యాపారంలో ఒక బృందానికి నాయకత్వం వహించే అవకాశం వస్తే అస్సలు వెనకడుగు వేయకండి. ధైర్యంగా బాధ్యతలను స్వీకరిస్తే మీ ప్రతిభ అందరికీ తెలుస్తుంది.

    పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తత

    వారం ప్రారంభంలో ధన నష్టం జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అందువల్ల వారం మొదట్లో ఎటువంటి కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే శ్రేయస్కరం. వారం మధ్య భాగం మాత్రం పెట్టుబడులకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కొత్త వ్యాపారంలో కానీ, షేర్ మార్కెట్‌లో కానీ డబ్బు పెట్టాలనుకుంటే వారం మధ్యలోనే నిర్ణయం తీసుకోండి. మళ్లీ వారం చివరి రోజుల్లో పెట్టుబడులు పెడితే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి కేవలం వారం మధ్యలోనే ఆర్థిక లావాదేవీలు ముగించుకోవడం మంచిది. వారం మొదట్లో, చివర్లో డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

    ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ

    ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం సాధారణంగా బాగుంటుంది. పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు పన్నెండవ ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల కొద్దిగా తలనొప్పి, కళ్ల నొప్పులు వంటి చిన్నపాటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. వారం మధ్య నాటికి ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. గురుడు ఎనిమిదో ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు కొద్దిగా అసౌకర్యం కలిగినా, అదే సమయంలో చంద్రుడు మీ లగ్న స్థానంలోకి రావడం వల్ల పెద్దగా నష్టం జరగదు. పరిస్థితులు అదుపులోనే ఉంటాయి. వారం చివరి రోజులు బాగున్నప్పటికీ, నోటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కాస్త శ్రద్ధ పెట్టడం ముఖ్యం.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

