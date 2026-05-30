Quote of the Day: నీ అంతరంగంలో 'ప్రేమ' అనే వేరు ఉంటే.. నీ ప్రతి అడుగు ఓ అద్భుతమే.. సెయింట్ అగస్టిన్
మనం చేసే పనుల కంటే, ఆ పనుల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశమే (Intention) మిమ్మల్ని గొప్ప వ్యక్తిగా మారుస్తుందని సెయింట్ అగస్టిన్ అంటారు. ప్రేమతో చేసే ఏ పనైనా, అది గద్దింపు అయినా సరే, ఎదుటివారికి మేలు చేస్తుందని ఆయన విశ్లేషించారు.
శతాబ్దాలు గడిచినా కొందరు మహానుభావులు చెప్పిన మాటలు నిత్యం కొత్తగా, ఆచరణాత్మకంగా అనిపిస్తాయి. అలాంటి వారిలో సెయింట్ అగస్టిన్ ఒకరు. ఆయన రాసిన వాక్యాల్లో "నీ అంతరంగంలో ప్రేమ అనే వేరును ఉండనివ్వు" (Let the root of love be within) అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ చిన్న వాక్యం వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం, నేటి యాంత్రిక జీవనంలో మనకు ఎంతో అవసరం.
అంతరంగ శుద్ధి ఉంటేనే పనులకు విలువ
"నీ అంతరంగంలో ప్రేమ అనే వేరును ఉండనివ్వు, ఆ వేరు నుండి మంచి తప్ప మరేదీ పుట్టదు" అని అగస్టిన్ తన ప్రసంగాల్లో పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా మనం ఒక వ్యక్తి చేసే పనిని బట్టి అతడిని అంచనా వేస్తాం. కానీ అగస్టిన్ దృష్టిలో చేసే పని కంటే, ఆ పని వెనుక ఉన్న మనసు ముఖ్యం.
లోపల ప్రేమ లేకుండా పైకి ఎంత మర్యాదగా మాట్లాడినా దానికి విలువ లేదు. అహంకారంతో చేసే సహాయం, ఎదుటివారిని అదుపు చేయడానికి చేసే ప్రయత్నమే అవుతుంది తప్ప అది నిస్వార్థ సేవ అనిపించుకోదు. మనసులో ప్రేమ అనే వేరు బలంగా ఉంటే, మనం మాట్లాడే మాటలు, చేసే పనులు సహజంగానే ఎదుటివారికి మేలు చేస్తాయి.
ప్రేమ అంటే కేవలం మెతకతనం కాదు
చాలామంది ప్రేమ అంటే ఎప్పుడూ సున్నితంగా ఉండటం, తప్పులను చూసి చూడనట్లు పోవడం అనుకుంటారు. కానీ అగస్టిన్ దీనిని భిన్నంగా విశ్లేషించారు.
"ప్రేమ ఒక్కోసారి నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది, ఒక్కోసారి గర్జిస్తుంది. ఒక్కోసారి సున్నితంగా మందలిస్తుంది, ఒక్కోసారి క్షమిస్తుంది. కానీ అది ఏ రూపంలో ఉన్నా, దాని మూలాల్లో ప్రేమ ఉంటే అది ఎదుటివారిని గాయపరచదు, సరిదిద్దుతుంది" అని అగస్టిన్ వివరించారు.
అంటే, ఒక వ్యక్తిని మనం మందలించినా అది వారి ఎదుగుదల కోసమైతే, అది కూడా ప్రేమలో భాగమే. ఒకరిని కించపరచడానికి చేసే విమర్శకు, ఒకరిని మార్చడానికి చేసే మందలింపునకు మధ్య ఉన్న తేడానే 'ప్రేమ'.
బంధాలను నిలబెట్టే అసలైన సూత్రం
నేటి సోషల్ మీడియా కాలంలో బంధాలు చాలా సున్నితంగా మారిపోయాయి. చిన్న చిన్న మాటలకే మనస్పర్థలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో అగస్టిన్ బోధనలు మనకు దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో లేదా స్నేహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు, "నేను ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాను? నాలో ఉన్నది అహమా లేక ప్రేమా?" అని ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే సగం సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. అంతరంగంలో ప్రేమ ఉంటే ఓర్పు, క్షమాగుణం, వినయం వంటి ఫలాలు దానంతటవే వస్తాయి.
ఎవరీ అగస్టిన్ ఆఫ్ హిప్పో?
సెయింట్ అగస్టిన్ క్రీస్తుశకం 354 నుండి 430 మధ్య కాలంలో నివసించిన ప్రముఖ తత్వవేత్త, వేదాంతి. రోమన్ ఉత్తర ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో బిషప్గా పనిచేసిన ఆయన, పాశ్చాత్య క్రైస్తవ చింతనను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశారు. ఆయన రాసిన 'కన్ఫెషన్స్' (Confessions), 'సిటీ ఆఫ్ గాడ్' (City of God) వంటి గ్రంథాలు మానవ స్వభావాన్ని, మనస్తత్వాన్ని విశ్లేషించడంలో మైలురాళ్లుగా నిలిచాయి. కేవలం మతపరంగానే కాకుండా, నైతికత, మనస్తత్వ శాస్త్రంలో కూడా ఆయన ప్రభావం అపారం.
కార్యాలయాల్లోనూ ఇదే సూత్రం
ఈ సూత్రం కేవలం వ్యక్తిగత జీవితానికే కాదు, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు కూడా తోడ్పడుతుంది. ఒక టీమ్ లీడర్ తన కింది ఉద్యోగికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేటప్పుడు వారిని అవమానించాలని కాకుండా, వారు మెరుగుపడాలనే ఉద్దేశంతో చెబితే అది సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. అధికారం చూపించడం కంటే, బాధ్యతను ప్రేమతో నిర్వహించడం వల్ల పని వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.
ముగింపుగా చెప్పాలంటే.. మన జీవితం అనే వృక్షం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, దాని వేర్లు (మన ఉద్దేశాలు) ప్రేమతో నిండి ఉండాలి. లోపల ప్రేమ ఉంటే బయట శాంతి కలుగుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సెయింట్ అగస్టిన్ అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి?
మనిషి బాహ్య ప్రవర్తన కంటే అతని అంతరంగంలోని ఉద్దేశమే ముఖ్యమని ఆయన చెప్పారు. మనం ఏ పని చేసినా అది ప్రేమతో కూడి ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్ష.
2. ప్రేమ అంటే ఎప్పుడూ మెతకగానే ఉండాలా?
కాదు. ప్రేమ ఒక్కోసారి కఠినంగా కూడా ఉండవచ్చు. ఒకరిని సరిదిద్దడం కోసం చేసే మందలింపులో కూడా ప్రేమ ఉండొచ్చని అగస్టిన్ వివరించారు.
3. ఈ సూక్తిని నేటి కాలంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలి?
ముఖ్యంగా మానవ సంబంధాల్లో, సోషల్ మీడియాలో స్పందించేటప్పుడు మనసులో ద్వేషం, కోపం కాకుండా సహానుభూతి (Empathy), ప్రేమని నింపుకోవడం ద్వారా ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు.
4. అగస్టిన్ ఆఫ్ హిప్పో ఏ కాలానికి చెందినవారు?
ఆయన క్రీస్తుశకం 4వ, 5వ శతాబ్దానికి (354-430 AD) చెందిన ప్రముఖ తత్వవేత్త.
