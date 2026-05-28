    Quote of the Day: ప్రేమ లేనిచోట అసలైన అవగాహన ఉండదు: లియో టాల్‌స్టాయ్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    సాహిత్య ప్రపంచంలో లియో టాల్‌స్టాయ్ ఒక ధ్రువతార. ప్రేమ, అవగాహన, సానుభూతి గురించి ఆయన చెప్పిన ఒక చిన్న మాట ఇప్పటికీ కోట్లాది మంది ఆలోచనలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంది. మనుషులను, లోకాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలంటే కేవలం తెలివితేటలు ఉంటే సరిపోదని, గుండె నిండా ప్రేమ ఉండాలని ఆయన నమ్మారు.

    Published on: May 28, 2026 8:27 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    లియో టాల్‌స్టాయ్ (లెవ్ నికోలాయెవిచ్ టాల్‌స్టాయ్) 1828లో రష్యాలోని ఒక సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించారు. మొదట సైనికుడిగా పనిచేసినప్పటికీ, ఆ తర్వాత అక్షరాలనే తన ఆయుధాలుగా మార్చుకున్నారు. ఆయన రాసిన 'వార్ అండ్ పీస్' (War and Peace), 'అన్నా కరెనీనా' (Anna Karenina) వంటి నవలలు ప్రపంచ సాహిత్యంలోనే అత్యున్నత శిఖరాలుగా నిలిచాయి. కేవలం కథలు రాయడమే కాకుండా.. మతం, ఆధ్యాత్మికత, అహింస మరియు సామాజిక విలువలపై ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు గాంధీజీ వంటి మహాత్ములనే ప్రభావితం చేశాయి.

    ప్రేమ లేనిచోట అసలైన అవగాహన ఉండదు: లియో టాల్‌స్టాయ్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    ప్రేమ ఉంటేనే లోకం అర్థమవుతుందా?

    టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట ప్రతీ పాఠకుడి గుండెను తడుతుంది.

    "నాకు తెలిసిన ప్రతి విషయం, నేను అర్థం చేసుకున్న ప్రతిదీ కేవలం నేను ప్రేమించడం వల్లనే నాకు సాధ్యమైంది."

    — లియో టాల్‌స్టాయ్

    ఈ వాక్యం ఆయన ప్రసిద్ధ నవల 'వార్ అండ్ పీస్'లోని 12వ పుస్తకం, 16వ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది. జీవితం, మరణం, ప్రేమ గురించి ప్రిన్స్ ఆండ్రూ చేసే ఆలోచనల ద్వారా టాల్‌స్టాయ్ ఈ పరమార్థాన్ని వివరించారు.

    ఈ మాట వెనుక ఉన్న నిగూఢ అర్థం ఏమిటి?

    మనం సాధారణంగా ఒక వ్యక్తిని లేదా ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే తర్కం (Logic) లేదా సమాచారం (Information) కావాలని అనుకుంటాం. కానీ టాల్‌స్టాయ్ దృష్టిలో అది కేవలం మెదడుకు సంబంధించిన పని మాత్రమే. నిజమైన అవగాహన అనేది సానుభూతి (Empathy) మరియు శ్రద్ధ (Attention) నుండి పుడుతుంది.

    నిశిత పరిశీలన: మనకు ఒక వ్యక్తిపై ప్రేమ లేదా గౌరవం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వారిలో ఉన్న భయాన్ని, బాధను, ఆశలను మనం గుర్తించగలం.

    తీర్పులు ఇవ్వకుండా ఉండటం: ప్రేమ లేనిచోట మనం అవతలి వారిని తప్పు పట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. కానీ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు వారి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం.

    మానవత్వం: ఒక తల్లి తన బిడ్డను, ఒక గురువు తన శిష్యుడిని ప్రేమతో చూసినప్పుడే వారిలోని అంతరంగాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు.

    నేటి కాలానికి టాల్‌స్టాయ్ పాఠాలు

    ఈ రోజుల్లో ప్రతిదీ వేగంగా జరిగిపోతోంది. సోషల్ మీడియాలో ఎవరో రాసిన చిన్న విషయాన్ని బట్టి మనుషులపై ముద్ర వేయడం (Labeling) మనకు అలవాటైపోయింది. ఇలాంటి సమయంలో టాల్‌స్టాయ్ మాటలు మనల్ని ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించేలా చేస్తాయి.

    సంబంధాల్లో వచ్చే ఘర్షణలకు కారణం ఒకరి మాటలు మరొకరికి వినిపించకపోవడం కాదు, ఆ మాటల వెనుక ఉన్న భావాన్ని ప్రేమతో అర్థం చేసుకోకపోవడమే. ఒక అధికారి తన ఉద్యోగుల పట్ల, ఒక పౌరుడు సమాజం పట్ల బాధ్యతతో పాటు ప్రేమను కలిగి ఉంటేనే సమస్యల మూలాల వరకు వెళ్లగలరని టాల్‌స్టాయ్ నమ్మారు.

    మరికొన్ని అద్భుతమైన వ్యాఖ్యలు

    టాల్‌స్టాయ్ తన ఇతర రచనల్లో కూడా ఇదే తరహా లోతైన ఆలోచనలను పంచుకున్నారు.

    “ప్రేమ మరణాన్ని అడ్డుకుంటుంది. ప్రేమ అంటేనే జీవితం”

    "ఇతరులకు సేవ చేయడమే ప్రతి మనిషి యొక్క అసలైన కర్తవ్యం"

    "సరళత్వం, మంచితనం, సత్యం లేని చోట గొప్పతనం ఉండదు" అనేది ఆయన ప్రగాఢ విశ్వాసం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. లియో టాల్‌స్టాయ్ రాసిన అత్యంత ప్రసిద్ధ నవలలు ఏవి?

    'వార్ అండ్ పీస్' (War and Peace), 'అన్నా కరెనీనా' (Anna Karenina) ప్రపంచ సాహిత్యంలోనే గొప్ప నవలలుగా గుర్తింపు పొందాయి.

    2. "ప్రేమ ఉంటేనే అర్థం చేసుకోగలం" అన్న మాట ఏ సందర్భంలో చెప్పారు?

    ఈ మాట 'వార్ అండ్ పీస్' నవలలోని ప్రిన్స్ ఆండ్రూ పాత్ర ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. జీవితం, మరణం, మానవ సంబంధాల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని వివరిస్తూ టాల్‌స్టాయ్ ఈ విషయాన్ని రాశారు.

    3. టాల్‌స్టాయ్ సిద్ధాంతాలు ఎవరిని ప్రభావితం చేశాయి?

    టాల్‌స్టాయ్ రాసిన అహింస, ప్రేమ, సేవా దృక్పథం వంటి అంశాలు మహాత్మా గాంధీ, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ వంటి ప్రపంచ నాయకులను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయి.

    4. టాల్‌స్టాయ్ అసలు పేరు ఏమిటి?

    ఆయన పూర్తి పేరు లెవ్ నికోలాయెవిచ్ టాల్‌స్టాయ్. ఈయన 1828లో రష్యాలో జన్మించారు.

    HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

