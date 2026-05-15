    Quote of the Day: సాటి మనిషికి సేవ చేయడమే జీవిత పరమార్థం: లియో టాల్‌స్టాయ్ స్ఫూర్తిదాయక సందేశం

    Quote of the Day: మానవత్వం, నిస్వార్థ సేవ గురించి లియో టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన అద్భుతమైన మాటలు నేటి యాంత్రిక జీవనంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి.

    Published on: May 15, 2026 7:32 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచ సాహితీ దిగ్గజం, 'వార్ అండ్ పీస్' (War and Peace) వంటి అద్భుత కావ్యాలను అందించిన లియో టాల్‌స్టాయ్ కేవలం ఒక రచయిత మాత్రమే కాదు, గొప్ప నైతికవాది. మనిషి పుట్టుకకు సార్థకత కేవలం వ్యక్తిగత సంపాదనలోనో లేదా హోదాలోనో లేదని.. అది సాటి మనిషికి చేసే సేవలోనే ఉందని ఆయన బలంగా నమ్మారు. భారతీయ సంస్కృతిలో "పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం" అని ఎలాగైతే చెబుతామో, టాల్‌స్టాయ్ భావజాలం కూడా సరిగ్గా అదే బాటలో సాగుతుంది. మహాత్మా గాంధీ వంటి మహనీయులనే ప్రభావితం చేసిన ఆయన చింతన, నేటి పోటీ ప్రపంచంలో మనల్ని మనం సరిచూసుకోవడానికి ఒక అవకాశం కల్పిస్తోంది.

    లియో టాల్‌స్టాయ్
    సేవ అంటే కేవలం దానం కాదు.. అదొక బాధ్యత

    "ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ యొక్క ప్రాథమిక విధి ఇతరులకు సేవ చేయడమే" అని లియో టాల్‌స్టాయ్ పేర్కొన్నారు. ఆయన రాసిన 'వాట్ షల్ వి డూ?' (What Shall We Do?) అనే ప్రసిద్ధ గ్రంథంలో ఈ విషయాన్ని సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. సేవ అనేది ఏదో తీరిక వేళల్లో చేసే పని కాదని, అది ప్రతి మనిషి సామాజిక బాధ్యతని ఆయన వివరించారు. మనం చేసే పని కేవలం మన పొట్ట నింపుకోవడానికే కాకుండా, సమాజానికి ఏదో ఒక రకమైన మేలు చేసేలా ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

    నాయకత్వంలో సేవా దృక్పథం

    వ్యాపార ప్రపంచంలోనైనా, రాజకీయాల్లోనైనా పదవులు కేవలం అధికారం కోసం కావు. ఒక నాయకుడు తన కస్టమర్లకు, ఉద్యోగులకు లేదా ప్రజలకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాడు అనేదే ఆ నాయకత్వ విజయాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. అహంకారంతో కూడిన అధికారం కంటే, 'సర్వెంట్ లీడర్‌షిప్' (సేవా నాయకత్వం) గొప్పదని టాల్‌స్టాయ్ మాటల అంతరార్థం. ఒక సంస్థ కేవలం లాభాల వేటలో పడకుండా, సామాజిక సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేసినప్పుడే దానికి నిజమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    నిత్య జీవితంలో టాల్‌స్టాయ్ సూత్రాలను ఎలా పాటించాలి?

    ఆయన చెప్పిన గొప్ప మాటలను మన రోజువారీ జీవితంలోకి అన్వయించుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. అందుకు ఈ క్రింది మార్గాలు అనుసరించవచ్చు:

    చిన్న చిన్న సాయాలు: తోటి ఉద్యోగికి పనిలో సాయపడటం, ఇరుగుపొరుగు వారి క్షేమ సమాచారాలు అడగడం వంటి చిన్న పనులు కూడా సేవలో భాగమే.

    సావధానంగా వినడం: ఎవరైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు వారికి మన సమయాన్ని కేటాయించి, వారి మాటలను మనసు పెట్టి వినడం ఒక గొప్ప మానసిక సేవ.

    జ్ఞానాన్ని పంచడం: మనకు తెలిసిన విద్యను లేదా నైపుణ్యాన్ని ఇతరులకు నేర్పించడం ద్వారా వారి ఎదుగుదలకు తోడ్పడవచ్చు.

    స్వచ్ఛంద సేవ: సామాజిక సేవా సంస్థల్లో చేరి సమాజ హితం కోసం పని చేయడం వల్ల వ్యక్తిగత సంతృప్తి లభిస్తుంది.

    అసలైన విజయం ఎక్కడ ఉంది?

    నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో అందరూ గెలుపు గుర్రం వెనుక పరుగులు తీస్తున్నారు. కానీ, అసలైన సంతృప్తి మన వల్ల మరొకరికి మేలు జరిగినప్పుడే లభిస్తుంది. టాల్‌స్టాయ్ చెప్పినట్లుగా, ఇతరులకు సేవ చేయడాన్ని ఒక కర్తవ్యంగా భావిస్తే, అది మన జీవితానికి ఒక కొత్త అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఆయన మాటలు కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా, మన ఆచరణలో భాగమైనప్పుడే ఆ మహనీయుడికి మనం ఇచ్చే నిజమైన నివాళి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. లియో టాల్‌స్టాయ్ ఎవరు?

    లియో టాల్‌స్టాయ్ రష్యాకు చెందిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రచయిత, మేధావి. ఆయన రాసిన 'వార్ అండ్ పీస్', 'అన్నా కరెనినా' వంటి పుస్తకాలు ప్రపంచ సాహిత్యంలో అత్యుత్తమమైనవిగా గుర్తింపు పొందాయి.

    2. సేవ గురించి టాల్‌స్టాయ్ చెప్పిన ముఖ్యమైన సూక్తి ఏమిటి?

    "ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ యొక్క వృత్తి లేదా విధి సాటి మనుషులకు సేవ చేయడమే" అనేది ఆయన ప్రబోధించిన ప్రధాన సూత్రం.

    3. టాల్‌స్టాయ్ భావాలు ఎవరిని ప్రభావితం చేశాయి?

    టాల్‌స్టాయ్ అహింసా సిద్ధాంతం, నైతిక విలువలు మహాత్మా గాంధీ, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ వంటి ప్రపంచ నాయకులను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయి.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: సాటి మనిషికి సేవ చేయడమే జీవిత పరమార్థం: లియో టాల్‌స్టాయ్ స్ఫూర్తిదాయక సందేశం
