Sabja vs Chia Seeds : పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు తగ్గాలంటే.. సబ్జా గింజలు వర్సెస్ చియా సీడ్స్లో ఏది బెస్ట్?
Belly Fat Loss : బరువు తగ్గాలనుకునే వారు చియా సీడ్స్, సబ్జా గింజలను ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. ఇవి రెండూ చూడటానికి ఒకేలా ఉన్నా, శరీరంలో పనిచేసే విధానం మాత్రం వేరు! వీటిలో ఏది మీ ఆరోగ్య లక్ష్యాలకు సరిపోతుందో ఈ కథనంలో చూడండి..
Sabja seeds vs Chia Seeds : ఆరోగ్య స్పృహ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇప్పుడు చియా సీడ్స్, సబ్జా గింజలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రెండూ కూడా బరువు తగ్గడానికి సాయపడతాయని మనం వింటుంటాం. కానీ ఇవి శరీరంలో చేసే పనులు పూర్తిగా భిన్నం. అసలు ఈ రెండింటిలో ఏది దేనికి పనికొస్తుంది? సైన్స్ ఏం చెబుతోంది? అనేది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.
చియా సీడ్స్: నడుము చుట్టుకొలతను తగ్గించడంలో బెస్ట్!
చియా సీడ్స్ అనేవి కేవలం పీచు పదార్థానికే కాదు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్లకు కూడా నిలయం. వీటిని నీటిలో నానబెట్టినప్పుడు అవి ఒక జిగురు లాంటి పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇది మనం తిన్న ఆహారాన్ని నెమ్మదిగా జీర్ణం అయ్యేలా చేస్తుంది.
శాస్త్రీయ ఆధారాలు: 'The Journal of Nutrition' ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం.. అధికంగా ఫైబర్ (పీచు) తీసుకునే వారు క్యాలరీ కంట్రోల్ డైట్ను ఎక్కువ కాలం పాటించగలుగుతారు.
పొట్టపై ప్రభావం: క్లినికల్ రీసెర్చ్ ప్రకారం, చియా సీడ్స్ నేరుగా కొవ్వును కరిగించలేవు కానీ, వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే నడుము చుట్టుకొలత గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అంటే ఇది శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వుపై నిదానంగా ప్రభావం చూపుతుంది. మెటబాలిజం మెరుగుపడాలి అనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
సబ్జా గింజలు: జీర్ణ సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ బరువు తగ్గేలా..
వీటిని బాసిల్ సీడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సబ్జా గింజల్లో 30 శాతానికి పైగా పీచు పదార్థం ఉంటుంది. ఇవి నీటిలో వేసిన వెంటనే కేవలం నిమిషాల్లోనే ఉబ్బుతాయి.
ఆకలి నియంత్రణ: 'Foods' అనే జర్నల్లో ప్రచురితమైన పరిశోధన ప్రకారం.. సబ్జా గింజల్లోని ఫైబర్ మన కడుపు త్వరగా నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల మనం అతిగా తినకుండా ఆగుతాము.
ఉబ్బరం నుంచి ఉపశమనం: చాలామంది తమకు ఉన్నది పొట్ట కొవ్వు అని భ్రమపడుతుంటారు, కానీ నిజానికి అది కడుపు ఉబ్బరం లేదా గ్యాస్ వల్ల వచ్చిన వాపు కావచ్చు! సబ్జా గింజలు ఎసిడిటీని, కడుపులో మంటను, ఉబ్బరాన్ని వెంటనే తగ్గిస్తాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడం ద్వారా ఇవి మనకు తేలికైన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.
చియా సీడ్స్ వర్సెస్ సబ్జా గింజలు- రెండింటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసాలు..
వేగం: సబ్జా గింజలు తక్షణమే ఆకలిని చంపి, కడుపు తేలికగా ఉండేలా చేస్తాయి. చియా సీడ్స్ నిదానంగా పనిచేస్తూ శరీర మెటబాలిజంపై ప్రభావం చూపుతాయి.
పోషకాలు: చియా సీడ్స్లో ఒమేగా-3 వంటి అదనపు పోషకాలు ఉంటాయి, సబ్జా గింజలు కేవలం పీచు, జీర్ణక్రియ ప్రయోజనాలకే పరిమితం.
పనితీరు: చియా గింజలు దీర్ఘకాలిక కొవ్వు తగ్గింపు కోసం, సబ్జా గింజలు తక్షణ ఆకలి నియంత్రణ, జీర్ణ వ్యవస్థ సౌకర్యం కోసం వాడాలి.
చియా సీడ్స్ వర్సెస్ సబ్జా గింజలు- మీరు దేనిని ఎంచుకోవాలి?
మీ లక్ష్యం గనుక కేవలం బరువు తగ్గడం, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అయితే చియా సీడ్స్ని ఎంచుకోండి. ఒకవేళ మీకు తరచుగా గ్యాస్, ఎసిడిటీ రావడం లేదా పదే పదే ఆకలి వేయడం వంటి సమస్యలు ఉంటే సబ్జా గింజలు బాగా పనిచేస్తాయి. అందుకే చాలామంది పోషకాహార నిపుణులు ఈ రెండింటిని కలిపి వాడడం లేదా రోజు మార్చి రోజు వాడమని సలహా ఇస్తుంటారు.
చియా సీడ్స్ వర్సెస్ సబ్జా గింజలు- ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ఈ చిట్కాలు..
ఎప్పుడూ ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో కాకుండా, 1-2 టీస్పూన్ల గింజలను నీటిలో బాగా నానబెట్టిన తర్వాతే వాడాలి.
వీటిని కేవలం నీటిలోనే కాకుండా నిమ్మరసం, పెరుగు లేదా స్మూతీల్లో కలిపి తీసుకోవచ్చు.
వీటిని డైరెక్ట్గా డ్రైగా ఎప్పుడూ తినకూడదు, ఇది గొంతులో సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇవి మ్యాజిక్ పిల్స్ కావు! వీటితో పాటు సరైన వ్యాయామం, సమతుల్య ఆహారం తీసుకుంటేనే అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
