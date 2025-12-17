Edit Profile
    రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో నేరేడు గింజల శక్తి ఇదీ

    డయాబెటిస్ నియంత్రణలో నేరేడు గింజల పొడి అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించడం వంటి ప్రయోజనాలను ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 17, 2025 10:52 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సాధారణంగా మనం నేరేడు పండ్లను తిని, వాటి గింజలను పనికిరానివిగా పారేస్తుంటాం. కానీ, ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఆ పండు కంటే గింజలకే అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తరచూ పెరగడం, మితిమీరిన ఆకలి, అతిమూత్ర వ్యాధి (Frequent Urination), నీరసం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి నేరేడు గింజల పొడి తరతరాలుగా ఒక గొప్ప ఔషధంగా ఉపయోగపడుతోంది.

    నేరేడు గింజలు రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు (Adobe Stock)
    ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం డయాబెటిస్‌ను ‘మధుమేహం’ అని పిలుస్తారు. ఇది శరీరంలో చక్కెర పరిమాణం పెరగడం, జీవక్రియల అసమతుల్యత వల్ల వస్తుంది. నేరేడు గింజలు ఈ సమస్యను వేళ్లతో సహా తొలగించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    రక్తంలో చక్కెరను నేరేడు ఎలా తగ్గిస్తుంది?

    "డయాబెటిస్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో ప్రకృతి మనకు అందించిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఔషధాలలో నేరేడు ఒకటి" అని ఆయుర్వేద నిపుణులు డింపుల్ జాంగ్డా పేర్కొన్నారు. నేరేడు గింజల్లో ‘జాంబూలిన్’, ‘జాంబోసిన్’ అనే బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి మనం తీసుకునే ఆహారంలోని స్టార్చ్‌ను చక్కెరగా మారే ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేస్తాయి. దీనివల్ల భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగకుండా ఉంటాయి.

    అంతేకాకుండా, ఇవి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే ప్యాంక్రియాటిక్ బీటా-కణాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. తద్వారా శరీరం గ్లూకోజ్‌ను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి దోహదపడతాయి. ఆయుర్వేద పరిభాషలో చెప్పాలంటే, ఇది శరీరంలోని ‘కఫం’, ‘పిత్తం’ దోషాలను సమతుల్యం చేసి మధుమేహ లక్షణాలను తగ్గిస్తుంది.

    పీచు పదార్థం (Fiber) ఇచ్చే రక్షణ

    నేరేడులో పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటుంది. అమెరికా వ్యవసాయ శాఖ (USDA) గణాంకాల ప్రకారం, ఒక కప్పు నేరేడు పండ్లలో దాదాపు 8 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది. ఈ ఫైబర్ రక్తంలోకి చక్కెర నేరుగా చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది. "దీనివల్ల చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండటమే కాకుండా, పదేపదే ఆకలి వేయడం, స్వీట్లు తినాలనే కోరిక కలగడం వంటివి తగ్గుతాయి" అని డింపుల్ జాంగ్డా వివరించారు.

    పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?

    నేరేడు గింజల ప్రయోజనాలు కేవలం నమ్మకాలకే పరిమితం కాలేదు, సైంటిఫిక్ స్టడీస్ కూడా వీటిని ధృవీకరించాయి. మాలిక్యూల్స్ జర్నల్ పరిశోధన ప్రకారం, నేరేడు గింజల పొడిని వినియోగించినప్పుడు రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిల్లో 65% వరకు తగ్గుదల కనిపించింది. అలాగే ఇన్సులిన్ స్థాయిలు 26-44% వరకు పెరిగాయి.

    ఫుడ్ సైన్స్ రీసెర్చ్ జర్నల్ ప్రచురించిన అధ్యయనంలో.. టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్న 99 మంది రోగులకు 90 రోజుల పాటు రోజుకు రెండుసార్లు 5 గ్రాముల నేరేడు గింజల పొడిని ఇవ్వగా, వారి చక్కెర స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గినట్లు తేలింది.

    మరో పరిశోధనలో రోజుకు 2 గ్రాముల వేయించిన నేరేడు గింజల పొడిని 60 రోజుల పాటు తీసుకుంటే 'ఫాస్టింగ్' షుగర్ లెవల్స్ తగ్గుతాయని వెల్లడైంది.

    ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

    నేరేడు కేవలం షుగర్ కంట్రోల్ కోసమే కాదు, మొత్తం జీవక్రియను (Metabolism) మెరుగుపరచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. అతిగా దాహం వేయడాన్ని తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మేలు చేస్తుంది. శరీరంలోని వాపులను (Inflammation) తగ్గించి, అవయవాలను ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుండి రక్షిస్తుంది.

    నేరేడు గింజల పొడిని ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?

    • నేరేడు గింజలను సేకరించి, శుభ్రంగా కడిగి 3 నుంచి 5 రోజుల పాటు ఎండబెట్టండి.
    • పైన ఉన్న పొట్టు ఊడిపోయే వరకు ఎండిన తర్వాత, ఆ పొట్టును తీసేయండి.
    • లోపల ఉన్న పప్పును మరో 2-3 రోజులు ఎండబెట్టి, మెత్తని పొడిగా గ్రైండ్ చేయండి.
    • ఈ పొడిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో భద్రపరుచుకోండి. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే ఏడాది పాటు తాజాగా ఉంటుంది.

    ఎలా వాడాలి?

    రోజుకు అర టీస్పూన్ నేరేడు గింజల పొడిని గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకుని పరగడుపున తాగవచ్చు. లేదా సలాడ్లు, సూపులు, పండ్ల ముక్కలపై చల్లుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా వాడటం వల్ల ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరిగి, టైప్ 1 మరియు టైప్ 2 డయాబెటిస్ రెండింటిలోనూ మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నప్పుడు లేదా కొత్త చికిత్స ప్రారంభించే ముందు తప్పనిసరిగా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)

