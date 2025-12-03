15 నిమిషాల నడకతో షుగర్ లెవల్స్ డౌన్: డయాబెటాలజిస్ట్ సూచన
భోజనం చేసిన తర్వాత కేవలం 15 నిమిషాలు నడవడం వలన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు త్వరగా తగ్గుతాయని సీనియర్ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ బ్రిజ్మోహన్ అరోరా చెబుతున్నారు. ఇది ఖర్చు లేని, సురక్షితమైన, అత్యంత ప్రభావవంతమైన జీవక్రియ సాధనం (Metabolic Tool) అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
భోజనం ముగియగానే చాలా మంది బద్ధకంగా, నిద్రమత్తుగా ఫీలవుతూ వెంటనే కుర్చీలో లేదా మంచంపై పడుకోవాలని అనుకుంటారు. అయితే, కేవలం కొన్ని నిమిషాలు కదలడం వలన మీ శరీరానికి ఊహించని ప్రయోజనం లభిస్తుందని డాక్టర్ బ్రిజ్మోహన్ అరోరా అంటున్నారు. 24 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఈ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్, డయాబెటాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ అరోరా, భోజనం తర్వాత చేసే కొద్దిపాటి శారీరక కదలిక రక్తంలో చక్కెర (Blood Sugar) నియంత్రణలో అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు.
చక్కెర నియంత్రణపై నడక ప్రభావం
డాక్టర్ బ్రిజ్మోహన్ అరోరా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో తన నిరంతర గ్లూకోజ్ మానిటర్ (CGM) ఫలితాలను పంచుకున్నారు.
"నేటి CGM అప్డేట్: కేవలం 15 నిమిషాలలో 107 → 96 mg/dLకి తగ్గింది. మార్కెట్లో తిరిగేటప్పుడు సాధారణంగా నడవడం తప్ప నేను వేరేమీ చేయలేదు" అని రాశారు.
దీనిని బట్టి, శారీరక కదలిక చక్కెర స్థాయిలను ఎంత త్వరగా ప్రభావితం చేస్తుందో ఆయన వివరించారు.
నిజం కళ్లకు కనిపిస్తుంది: CGM ధరించినప్పుడు, అసలు ఏది పనిచేస్తుందో, ఏది పనిచేయదో రియల్ టైమ్లో తెలుస్తుందని డాక్టర్ అరోరా చెప్పారు.
'మ్యాజిక్' ఏమిటంటే: "అది ఖరీదైన సప్లిమెంట్లు కాదు... సంక్లిష్టమైన ఆహార పద్ధతులు కాదు... అది 'మ్యాజిక్' సూపర్ ఫుడ్స్ కాదు... అది కేవలం శారీరక కదలిక (Movement) మాత్రమే" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నడక ఎందుకు అంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది?
దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రం చాలా సరళమైంది అని డాక్టర్ అరోరా వివరించారు.
"మీ కండరాలు (Muscles) గ్లూకోజ్ సింక్స్ (Glucose Sinks) లా పనిచేస్తాయి. మీరు నడవడం ప్రారంభించిన వెంటనే, అవి రక్త ప్రవాహం నుండి చక్కెరను బయటకు లాగడం ప్రారంభిస్తాయి" అని వివరించారు.
శరీరంలోని కండరాలు శక్తి కోసం రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్ను వినియోగించడం మొదలుపెడతాయి. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి వెంటనే తగ్గుతుంది.
అత్యంత శక్తివంతమైన ఔషధం: ఈ కారణంగానే నడకను మనం తరచుగా పట్టించుకోని అత్యంత శక్తివంతమైన జీవక్రియ సాధనం అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సమర్థవంతమైన పరిష్కారం: "నడక అనేది మధుమేహం (Diabetes), ప్రీ-డయాబెటిస్ (Prediabetes), ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ (Insulin Resistance) ఉన్నవారికి అత్యంత శక్తివంతమైన జీవక్రియ ఔషధాలలో ఒకటి. చౌకైనది. సురక్షితమైనది. ప్రభావవంతమైనది" అని వివరించారు.
ఎప్పుడు నడవడం ప్రారంభించాలి?
ఎవరికైతే చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతున్నాయో, వారు ప్రాథమిక అంశాల నుంచే మొదలు పెట్టాలని డాక్టర్ అరోరా సలహా ఇచ్చారు.
- మీ CGM గ్రాఫ్ ఎల్లప్పుడూ అధికంగా ఉన్నా...
- మీ HbA1c (మూడు నెలల సగటు చక్కెర స్థాయి) పెరుగుతున్నా...
- పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు (Belly Fat) పెరుగుతున్నా...
మీరు చేయవలసిన అత్యంత శక్తివంతమైన అలవాటును ఇప్పుడే మొదలు పెట్టండి: ప్రతిరోజూ నడవండి.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ వ్యాసం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. దయచేసి ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి లేదా మందుల గురించి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించి, సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.)