    గ్రీన్ సలాడ్లు తింటే ఫైబర్ పుష్కలంగా అందుతుందా? యూకే డాక్టర్ మాట ఇదీ

    పీచు పదార్థం (ఫైబర్) కోసం కేవలం గ్రీన్ సలాడ్లపైనే ఆధారపడుతున్నారా? అయితే మీరు పొరబడినట్లే. గ్రీన్ సలాడ్లలో ఉండే వాస్తవాలేంటో, ఫైబర్ పెంచుకోవడానికి ఏం చేయాలో ప్రముఖ యూకే సర్జన్ డాక్టర్ కరణ్ రాజన్ వివరించారు.

    Published on: Dec 29, 2025 9:26 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరిగిన తర్వాత చాలామంది తమ డైట్‌లో సలాడ్లకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పీచు పదార్థం (ఫైబర్) కోసం ప్లేట్ల నిండా ఆకుకూరలు, కీర దోసకాయలను నింపుకుంటారు. అయితే, ఇలా కేవలం గ్రీన్ సలాడ్లు తినడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సినంత ఫైబర్ అందదని మీకు తెలుసా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజమేనంటున్నారు ప్రముఖ యూకే సర్జన్, హెల్త్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ డాక్టర్ కరణ్ రాజన్.

    గ్రీన్ సలాడ్లు తింటే ఫైబర్ పుష్కలంగా అందుతుందా? యూకే డాక్టర్ మాట ఇదీ (Unsplash)
    గ్రీన్ సలాడ్లు తింటే ఫైబర్ పుష్కలంగా అందుతుందా? యూకే డాక్టర్ మాట ఇదీ (Unsplash)

    గ్రీన్ సలాడ్లు ఫైబర్ బాంబులు కావు

    మనం తినే ఆకుకూరల సలాడ్లు కేలరీలు తగ్గించుకోవడానికి, విటమిన్లు పొందడానికి అద్భుతంగా పని చేస్తాయి. కానీ ఫైబర్ విషయంలో మాత్రం అవి అనుకున్నంత స్థాయిలో ఫలితాన్ని ఇవ్వవు.

    "మీరు భారీగా సలాడ్లు తింటున్నారంటే, అది నేరుగా అధిక ఫైబర్‌గా మారదు. గ్రీన్ సలాడ్ల వల్ల ఇతర ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కానీ అవి ఫైబర్‌కు ప్రధాన వనరులు మాత్రం కావు" అని డాక్టర్ రాజన్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో వివరించారు.

    కేల్, పాలకూర, లెట్యూస్ వంటి ఆకుకూరలు, కీర దోసకాయలలో ఫైబర్ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు వీటిని ఎంత తిన్నా కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, కానీ ఫైబర్ అవసరాలు మాత్రం తీరవు.

    సలాడ్లలో ఫైబర్ పెంచుకోవడం ఎలా?

    గ్రీన్ సలాడ్లు తినడం తప్పు కాదు, కానీ పీచు పదార్థాన్ని పెంచుకోవడానికి వాటితో పాటు మరికొన్ని పదార్థాలను చేర్చాలని డాక్టర్ రాజన్ సూచిస్తున్నారు. కేవలం ఆకుకూరలపైనే ఆధారపడకుండా ఈ క్రింది వాటిని సలాడ్‌లో భాగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.

    గింజలు, విత్తనాలు: అవిసె గింజలు, గుమ్మడి గింజలు లేదా పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలను సలాడ్‌లో కలపండి.

    నట్స్: బాదం, వాల్‌నట్స్ వంటివి అదనపు ఫైబర్‌ను అందిస్తాయి.

    చిక్కుళ్లు: బీన్స్, శనగలు లేదా పప్పు ధాన్యాలను సలాడ్‌లో చేర్చడం వల్ల ప్రోటీన్‌తో పాటు ఫైబర్ కూడా పుష్కలంగా అందుతుంది.

    "వైవిధ్యమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. కేవలం గ్రీన్ సలాడ్ ఒకటే మీ ఫైబర్ అవసరాలను తీరుస్తుందని భావించవద్దు" అని ఆయన సూచించారు.

