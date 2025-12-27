Edit Profile
    నానమ్మ చేతి వంట: చలికాలంలో శక్తినిచ్చే పోషకాల గని నల్ల శనగల కూర

    నల్ల శనగల్లో ఉండే ఐరన్, ప్రోటీన్ చలికాలంలో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మన పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఈ సాంప్రదాయ వంటకం ఆరోగ్య రహస్యాలను, రుచికరమైన తయారీ విధానాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 27, 2025 12:45 PM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad
    చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. మన వంటింట్లో వాతావరణం మారిపోతుంది. ఒంటికి వెచ్చదనాన్ని, మనసుకి హాయినిచ్చే వంటకాలపై మన మనసు లాగుతుంది. అలాంటి వంటకాల్లో మన నానమ్మల కాలం నాటి నల్ల శనగల కూర అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. శతాబ్దాలుగా భారతీయ వంట గదుల్లో నల్ల శనగలకు ఉన్న ప్రాధాన్యతే వేరు.

    నానమ్మ చేతి వంట: చలికాలంలో శక్తినిచ్చే పోషకాల గని నల్ల శనగల కూర (Freepik)
    నానమ్మ చేతి వంట: చలికాలంలో శక్తినిచ్చే పోషకాల గని నల్ల శనగల కూర (Freepik)

    ఆరోగ్య సిరి.. నల్ల శనగలు

    నల్ల శనగలు మన దేశపు నేలలో పుట్టిన విత్తనాలు. ముఖ్యంగా వర్షపాతం తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇవి పుష్కలంగా పండుతాయి. అందుకే మన పూర్వీకులు వీటిని ఒక నమ్మకమైన ఆహార వనరుగా భావించేవారు. శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసేవారికి, ఎదుగుతున్న పిల్లలకు తక్షణ శక్తినిచ్చే అద్భుతమైన ఆహారం ఇది.

    "నల్ల శనగల్లో ఐరన్, ప్లాంట్ ప్రోటీన్ నిండుగా ఉంటాయి. ఇందులోని ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయకుండా చూస్తుంది" అని భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (FSSAI) వెల్లడించింది. పోషక విలువల పట్టికలు చూడటం తెలియని ఆ రోజుల్లోనే, మన నానమ్మలు దీని ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి క్రమం తప్పకుండా వండి వడ్డించేవారు.

    నిదానంగా ఉడికిస్తేనే అసలైన రుచి

    నల్ల శనగల కూరను ఎప్పుడూ నిదానంగా (Slow cooking) ఉడికించాలి. దీనివల్ల మనం వాడే మసాలాలన్నీ శనగలకు బాగా పట్టి, జీర్ణం కావడం సులభం అవుతుంది. పెద్దగా నూనెలు, నెయ్యి వాడకపోయినా కూడా కేవలం మసాలాల కలయికతోనే ఇది అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తుంది. రోటీ, అన్నం లేదా పూరీ.. ఇలా దేనితో తిన్నా ఈ కూర సరిగ్గా సరిపోతుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో వచ్చే పండుగల సమయంలో ఈ వంటకం ఇంటికి ఒక నిండుదనాన్ని, వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది.

    నల్ల శనగల కూర రెసిపీ

    కావలసిన పదార్థాలు (నలుగురికి):

    • నల్ల శనగలు: 1 కప్పు (రాత్రంతా నానబెట్టినవి)
    • ఉల్లిపాయలు: 1 కప్పు (సన్నగా తరిగినవి)
    • టమోటా ప్యూరీ: 1 కప్పు
    • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్: 1½ చెంచా
    • జీలకర్ర: 1 చెంచా
    • ధనియాల పొడి: 1½ చెంచా
    • జీలకర్ర పొడి: 1 చెంచా
    • పసుపు: పావు చెంచా
    • కారం: రుచికి సరిపడా
    • గరం మసాలా: అర చెంచా
    • నూనె లేదా నెయ్యి: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
    • ఉప్పు: తగినంత
    • కొత్తిమీర: కొద్దిగా

    నల్ల శనగల కూర తయారీ విధానం:

    1. ముందుగా నానబెట్టిన శనగలను 3 కప్పుల నీళ్లు, చిటికెడు ఉప్పు వేసి కుక్కర్‌లో 4 నుండి 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.
    2. ఇప్పుడు బాణలిలో నూనె లేదా నెయ్యి వేసి వేడయ్యాక జీలకర్ర వేయాలి.
    3. అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేగనివ్వాలి.
    4. టమోటా ప్యూరీ వేసి, నూనె పైకి తేలే వరకు ఉడికించాలి.
    5. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, పసుపు, కారం వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలపాలి.
    6. ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న శనగలను (నీటితో సహా) ఇందులో వేయాలి. గ్రేవీకి తగినట్లుగా మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
    7. మంట తగ్గించి 10-12 నిమిషాల పాటు నిదానంగా ఉడికించాలి.
    8. చివరగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర చల్లుకుని వేడివేడిగా వడ్డించుకోవాలి.
