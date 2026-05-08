    Quote of the Day: నిజం ఎప్పుడూ సరళంగా ఉండదు: ఆస్కార్ వైల్డ్ చెప్పిన ఈ మాట నేటి లీడర్లకు ఒక పాఠం

    సత్యం అనేది ఎప్పుడూ ఒకే కోణంలో ఉండదు. ప్రముఖ రచయిత ఆస్కార్ వైల్డ్ చెప్పిన లోతైన సూక్తిని విశ్లేషిస్తూ, అది మన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎలా దోహదపడుతుందో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

    Published on: May 08, 2026 8:35 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచ సాహితీ యవనికపై తనదైన ముద్ర వేసిన ఐరిష్ కవి, నాటకకర్త ఆస్కార్ వైల్డ్. 1854లో డబ్లిన్‌లో జన్మించిన ఆయన, విక్టోరియన్ కాలం నాటి అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన రచయితగా గుర్తింపు పొందారు. కేవలం తన రచనలతోనే కాకుండా, సమాజంలోని ద్వంద్వ ప్రమాణాలను ఎండగట్టే తన వ్యంగ్య బాణాలతో (Satire) ఆయన ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలిచేవారు. ఆయన చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట—"నిజం ఎప్పుడూ తేటతెల్లంగా ఉండదు, అది సరళంగానూ ఉండదు" (The truth is rarely pure and never simple)—నేటి ఆధునిక ప్రపంచానికి, ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ దిగ్గజాలకు ఎంతో అవసరమైన జీవన సూత్రం.

    Quote of the Day by Oscar Wilde: ‘The truth is rarely pure and never simple’
    వంద ఏళ్ల క్రితం నాటి నాటకంలో నేటికీ సజీవమైన డైలాగ్

    ఆస్కార్ వైల్డ్ రాసిన ప్రసిద్ధ నాటకం 'ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్' (The Importance of Being Earnest) లోని ఆల్గెర్నాన్ అనే పాత్ర ఈ మాటను అంటుంది. నాటకంలో మరో పాత్ర అయిన జాక్ తాను "నిఖార్సైన నిజాన్ని" చెబుతున్నానని అన్నప్పుడు, వైల్డ్ తనదైన శైలిలో ఈ పారడాక్స్ (Paradox) విసురుతారు. అంటే, మనం చూసే లేదా వినే నిజం వెనుక ఎన్నో పొరలు ఉంటాయని, దానిని తలకిందులుగా చూస్తే తప్ప అసలు విషయం బోధపడదని ఆయన ఉద్దేశం.

    నాయకత్వ లక్షణాలకు ఓ దిక్సూచి

    వ్యాపార రంగంలో లేదా ఏదైనా సంస్థను నడిపించే క్రమంలో నాయకులు (Leaders) తరచుగా తప్పులు చేస్తుంటారు. ఉదాహరణకు, ఒక ప్రాజెక్ట్ విఫలమైనప్పుడు లేదా ఒక ఉద్యోగి రాజీనామా చేసినప్పుడు.. దానికి ఒకే ఒక కారణం ఉంటుందని నమ్మడం పొరపాటు. ఆస్కార్ వైల్డ్ మాటల ప్రకారం, నిజం అనేది ఎప్పుడూ సంక్లిష్టంగానే ఉంటుంది.

    ఒక వెబ్‌సైట్ ట్రాఫిక్ తగ్గిందంటే, అది కేవలం కంటెంట్ బాలేకపోవడం వల్లే కాకపోవచ్చు. దాని వెనుక గూగుల్ అల్గారిథమ్ మార్పులు ఉండొచ్చు, సాంకేతిక లోపాలు ఉండొచ్చు, లేదా మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పాఠకుల అభిరుచులు మారి ఉండొచ్చు. ఈ లోతైన విశ్లేషణ చేయకుండా, పైపైన కనిపించే "నిజాన్ని" నమ్మి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అది మరింత నష్టానికి దారితీస్తుంది. సంక్లిష్టతను అర్థం చేసుకోవడం అంటే పనిని ఆపేయడం కాదు, మరింత స్పష్టతతో ముందుకు వెళ్లడం.

    నిజాన్ని శోధించడం ఎలా?

    మన దైనందిన జీవితంలో లేదా ఆఫీసు పనుల్లో నిజానిజాలను నిర్ధారించుకోవడానికి కొన్ని పద్ధతులను పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    తొలి వివరణను ప్రశ్నించండి: ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకు కనిపించే మొదటి కారణమే నిజం అనుకోవద్దు. కనీసం ఐదు రకాల కోణాల్లో ఆ సమస్యను విశ్లేషించాలి.

    డేటా వెనుక ఉన్న అర్థాన్ని వెతకండి: గణాంకాలు (Stats) అబద్ధం చెప్పవు కానీ, అవి పూర్తి నిజాన్ని చూపించకపోవచ్చు. రిపోర్టులను షేర్ చేసే ముందు ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దాని వెనుక ఉన్న ఇతర అంశాలేమిటి? అని పరిశీలించాలి.

    భిన్నాభిప్రాయాలను ఆహ్వానించండి: నిర్ణయాలు తీసుకునే సమావేశాల్లో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన ఆలోచనలు ఉండకూడదు. మీ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించే వ్యక్తికి కూడా అవకాశం ఇవ్వండి. తద్వారా మీ ఆలోచనల్లో ఉన్న లోపాలు బయటపడతాయి.

    ఆస్కార్ వైల్డ్ జీవితం ఎన్నో మలుపులతో సాగింది. 'ది పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే' వంటి నవలలు, 'లేడీ విండర్‌మెర్స్ ఫ్యాన్' వంటి నాటకాలు ఆయనకు కీర్తిని తెచ్చిపెడితే, జైలు శిక్ష వంటి సంఘటనలు ఆయనను కుంగదీశాయి. అయినప్పటికీ, ఆయన సాహిత్యం నేటికీ సజీవంగా ఉండటానికి కారణం.. మానవ స్వభావాన్ని, సమాజంలోని సంక్లిష్టతలను ఆయన అద్దం పట్టినట్లుగా చూపడమే. నిజం ఎప్పుడూ సరళంగా ఉండదని గుర్తించినప్పుడే, మనం మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. "నిజం ఎప్పుడూ సరళంగా ఉండదు" అని ఆస్కార్ వైల్డ్ ఎందుకు అన్నారు?

    సత్యం అనేది అనేక అంశాల కలయికతో ఏర్పడుతుందని వైల్డ్ భావించారు. ఏదైనా ఒక విషయం వెనుక కేవలం ఒకే ఒక కారణం ఉండదని, మనకు కనిపించే నిజం వెనుక ఎన్నో సామాజిక, వ్యక్తిగత, సందర్భోచిత కారణాలు ఉంటాయని ఆయన ఉద్దేశం.

    2. ఆస్కార్ వైల్డ్ రాసిన ప్రముఖ రచనలు ఏవి?

    ఆయన రాసిన రచనల్లో 'ది పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే' (The Picture of Dorian Gray), 'ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్' (The Importance of Being Earnest), 'లేడీ విండర్‌మెర్స్ ఫ్యాన్' వంటివి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి.

    3. ఈ సూక్తి నేటి వ్యాపార రంగానికి (Business) ఎలా వర్తిస్తుంది?

    వ్యాపారాల్లో వైఫల్యాలు ఎదురైనప్పుడు కారణాలను వెతకడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సింపుల్ ఆన్సర్స్ కోసం చూడకుండా, లోతుగా విశ్లేషించి (Deep Diagnosis) నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఈ సూక్తి బోధిస్తుంది.

    4. ఆస్కార్ వైల్డ్ ఏ దేశానికి చెందినవారు?

    ఆయన ఐర్లాండ్ (Ireland) దేశానికి చెందినవారు. ఆయన 1854లో డబ్లిన్‌లో జన్మించారు.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

