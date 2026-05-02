    Google Gemini : ఇక మీ కారులో కూడా ‘గూగుల్​ జెమినీ’- ఈ మైండ్​ బ్లోయింగ్​ ఫీచర్స్​తో!

    గూగుల్ తన శక్తివంతమైన ఏఐ మోడల్ 'జెమినీ'ని వాహనాల్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళుతోంది 'గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్' సౌకర్యం ఉన్న కార్లలో ఇకపై పాత గూగుల్ అసిస్టెంట్ స్థానంలో ఈ జెమినీ పని చేస్తుంది. ఇందులో అనేక క్రేజీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: May 02, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మీ కారు ఇకపై కేవలం ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే కాదు, అది మీతో సంభాషించే ఒక స్నేహితుడిగా మారబోతోంది! గూగుల్ తన శక్తివంతమైన ఏఐ అసిస్టెంట్ ‘జెమినీ’ని ‘గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్’ సౌకర్యం ఉన్న వాహనాల్లోకి ప్రవేశపెడుతోంది. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న 'గూగుల్ అసిస్టెంట్' కంటే ఎంతో మెరుగైనది, అత్యాధునికమైనది. ఈ అప్‌డేట్ వల్ల డ్రైవర్లు మరింత సహజంగా వాహనంతో సంభాషించవచ్చు, వాహన వ్యవస్థలతో లోతైన అనుసంధానాన్ని పొందవచ్చు, ప్రయాణంలో స్మార్ట్ సహాయాన్ని అందుకోవచ్చు. దీనివల్ల సాధారణ డ్రైవింగ్ అనుభవం కూడా ఏఐ ఆధారిత కనెక్టెడ్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌గా మారుతుంది.

    కారులో గూగుల్​ జెమినీ.. (Google )
    ఈ అప్‌డేట్ తొలుత అమెరికాలో, ఇంగ్లీష్ భాషలో ప్రారంభమవుతుంది. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించనుంది. ముఖ్యంగా, ఈ అప్‌డేట్ కేవలం కొత్త వాహనాలకే పరిమితం కాదు; ప్రస్తుతం గూగుల్ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో నడుస్తున్న కారులకు కూడా 'ఓవర్-ది-ఎయిర్' (ఓటీఏ) అప్‌డేట్స్ ద్వారా జెమిని అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    సహజమైన వాయిస్ సంభాషణలు..

    జెమినీ అసిస్టెంట్ డ్రైవర్లు తమ కారుతో వ్యవహరించే తీరునే మార్చేస్తుంది. గతంలో లాగా నిర్దిష్టమైన వాయిస్ కమాండ్లను గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూజర్లు ఇప్పుడు చాలా సహజంగా మాట్లాడవచ్చు. ఉదాహరణకు.. “మధ్యాహ్న భోజనం కోసం ఏదైనా మంచి దృశ్యాలు ఉన్న చోటు చూపించు” అని అడిగినా లేదా “దగ్గరలో జరుగుతున్న ఏదైనా ఈవెంట్ వల్ల ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలుగుతుందా?” అని అడిగినా.. గూగుల్ మ్యాప్స్ నుంచి రియల్-టైమ్ సమాచారాన్ని సేకరించి జెమినీ తెలివిగా సమాధానం ఇస్తుంది.

    అంతేకాకుండా, రోజువారీ పనులను ఇది సులభతరం చేస్తుంది. మీకు వచ్చే మెసేజ్‌లను ఇది క్లుప్తంగా వివరిస్తుంది, రిప్లైలు రాయడంలో, వాటిని ఎడిట్ చేయడంలో సాయపడుతుంది. యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ వంటి యాప్స్‌లో మీ ఇష్టాలకు అనుగుణంగా పాటలను ప్లే చేస్తుంది. డ్రైవర్లు ఏకాగ్రత కోల్పోకుండా, స్టీరింగ్ మీద నుంచి చేతులు తిప్పకుండానే పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉండటమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.

    సంభాషణ, ప్లానింగ్ ఫీచర్లు..

    ఇందులో హైలైట్ ఫీచర్ ఏంటంటే “జెమినీ లైవ్” (ప్రస్తుతం బీటా దశలో ఉంది). ఇది మీరు ఆపకుండా నిరంతరాయంగా మాట్లాడేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడే మీరు కొత్త అంశాలను అన్వేషించవచ్చు, వెళ్లే ప్రదేశాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు లేదా మీ రోజువారీ కార్యకలాపాలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతిసారీ కొత్త కమాండ్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. దీనివల్ల కారులోని అసిస్టెంట్ కేవలం కమాండ్లకు స్పందించే సాధనంలా కాకుండా, ఒక డిజిటల్ తోడుగా మారుతుంది.

    కారు సిస్టమ్స్‌తో లోతైన అనుసంధానం..

    గూగుల్ ఈ ఏఐని కారు హార్డ్‌వేర్, డేటాతో లోతుగా అనుసంధానిస్తోంది. తయారీదారులు అందించే మాన్యువల్స్ ఆధారంగా జెమినీ కారుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తుంది. ఉదాహరణకు, డిక్కీ ఎత్తును ఎలా సర్దుబాటు చేయాలి? లేదా నిర్దిష్ట వాతావరణ పరిస్థితులకు కారును ఎలా సిద్ధం చేయాలి? వంటి వాటిని ఇది వివరిస్తుంది.

    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) విషయంలో ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. బ్యాటరీ అప్‌డేట్స్ ఇవ్వడం, మీరు గమ్యస్థానానికి చేరుకునే సరికి బ్యాటరీ ఎంత శాతం ఉంటుంది అని అంచనా వేయడం, దారిలో ఉన్న ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను సూచించడం వంటివి జెమినీ చేస్తుంది. కారు క్యాబిన్ సెట్టింగ్స్‌ను కూడా ఇది చాలా తెలివిగా నియంత్రిస్తుంది. “చలిగా ఉంది” అని మీరు అంటే చాలు, జెమినీ వెంటనే టెంపరేచర్ పెంచడం లేదా డీఫ్రాస్టర్ ఆన్ చేయడం వంటివి చేస్తుంది.

    గూగుల్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉన్న కారు కాలక్రమేణా మరింత మెరుగుపడుతుందని కంపెనీ ఇచ్చిన వాగ్దానానికి ఈ అప్‌డేట్ నిదర్శనం! భవిష్యత్తులో జెమినీని మరింత మందికి, మరిన్ని భాషల్లో అందుబాటులోకి తెస్తామని గూగుల్ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా జీమెయిల్, క్యాలెండర్, స్మార్ట్ హోమ్ కంట్రోల్స్‌తో కూడా దీనిని అనుసంధానించనున్నారు. దీనివల్ల కేవలం నేవిగేషన్ మాత్రమే కాకుండా, మీ పూర్తి డిజిటల్ లైఫ్‌ను కారు నుంచే నియంత్రించే అవకాశం లభిస్తుంది.

