Disha Patani : ఫిట్నెస్కి కేరాఫ్ అడ్రెస్ దిశా పటానీ కాన్ఫిడెన్స్ సీక్రెట్..
సినీ పరిశ్రమలో పదేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న అందాల తార దిశా పటానీ తన ఫిట్నెస్ రహస్యాలు, ఆత్మవిశ్వాసం వెనుక ఉన్న క్రమశిక్షణ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. బయటి విమర్శలను పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగుతున్న ఈ భామ త్వరలోనే హాలీవుడ్ చిత్రంలోనూ మెరవనున్నారు!
బాలీవుడ్తో పాటు దక్షిణాది చిత్రాల్లోనూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి దిశా పటానీ. ఫిట్నెస్, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలికి ఆమె పెట్టింది పేరు! అయితే కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయడం కేవలం తెరపై అందంగా కనిపించడానికో, శరీరాకృతిని కాపాడుకోవడానికో కాదని దిశా స్పష్టం చేశారు. ఏళ్ల తరబడి తాను పాటిస్తున్న ఫిట్నెస్ నియమాలే తనకు మానసిక బలాన్ని, అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందించాయని ఆమె వెల్లడించారు.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు దిశా పటానీ సుపరిచితమే. 2015లో పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వరుణ్ తేజ్ హీరోగా వచ్చిన 'లోఫర్' సినిమాతోనే ఆమె వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగినప్పటికీ, ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 ఏడీ' చిత్రంతో మళ్లీ తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించారు.
తాజాగా ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన ఆత్మవిశ్వాసం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని దిశా పటానీ పంచుకున్నారు. స్వీయ క్రమశిక్షణ నుంచే తనకు ఈ ధైర్యం వచ్చిందని ఆమె అంగీకరించారు.
"ఫిట్నెస్ అనేది కేవలం మనం బయటకు ఎలా కనిపిస్తున్నామన్న దానికి సంబంధించిన విషయం కాదు; అదొక మానసిక ఆధారం. ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా కష్టపడి పనిచేసినప్పుడు మనలో ఒక అంతర్గత శక్తి ఏర్పడుతుంది. మనం చేసే ప్రతి పనిలో, ధరించే ప్రతి దుస్తుల్లో ఆ బలం ప్రతిబింబిస్తుంది. నా ఆత్మవిశ్వాసం అంతా క్రమశిక్షణ నుంచే పుట్టింది," అని దిశా పటానీ పేర్కొన్నారు.
పదేళ్ల సినీ ప్రయాణం.. ఆలోచనల్లో పరిణతి!
సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి దశాబ్ద కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, గత పదేళ్లలో తనలో వచ్చిన అతిపెద్ద మార్పు గురించి ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాలక్రమేణా తనపై తనకు పూర్తి స్పష్టత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగాయని చెప్పారు.
"నేను ఇప్పుడు ఎంతో పరిణతితో, నా వ్యక్తిత్వంపై పూర్తి స్పష్టతతో ఉన్నాను. తెరపై నేను ఎంచుకునే పాత్రల విషయంలోనైనా, బయట నేను అనుసరించే ఫ్యాషన్ శైలి విషయంలోనైనా నా అంతరాత్మ చెప్పేది నమ్మడం నేర్చుకున్నాను," అని దిశా వివరించారు.
విమర్శలను దాటి.. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు
నిత్యం కెమెరాల నీడలో, ప్రజల దృష్టిలో ఉండే సెలబ్రిటీ జీవితంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిళ్లను ఎలా తట్టుకుంటారన్న ప్రశ్నకు ఆమె ఎంతో పరిణతితో సమాధానమిచ్చారు. బయటి వ్యక్తుల అభిప్రాయాలు, విమర్శల గోలను పక్కన పెట్టి, అసలైన లక్ష్యంపై దృష్టి సారించడం సినీ జీవితం తనకు నేర్పిందని తెలిపారు.
"మీ విలువను నిర్ణయించే అధికారాన్ని ఎప్పుడూ బయటి వ్యక్తుల అభిప్రాయాలకు ఇవ్వకండి. నా పనిపై మాత్రమే పూర్తి ఏకాగ్రత ఉంచడం, చుట్టూ సానుకూల శక్తి ఉండేలా చూసుకోవడం నేను అలవాటు చేసుకున్నాను. నిరంతర శ్రమ మన వ్యక్తిత్వానికి కొత్త మెరుగులు దిద్దుతుంది," అని దిశా పటానీ అభిప్రాయపడ్డారు.
హాలీవుడ్ తెరపై దిశా పటానీ మెరుపులు!
తెలుగు సినిమాతో ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి, బాలీవుడ్లో అగ్రతారగా వెలిగిన దిశా పటానీ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కెవిన్ స్పేసీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘హోలీగార్డ్స్ సాగా — ది పోర్టల్ ఆఫ్ ఫోర్స్’ చిత్రంతో ఆమె హాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. యాక్షన్, ఫాంటసీ అంశాలతో తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో డాల్ఫ్ లండ్గ్రెన్, టైరీస్ గిబ్సన్, బ్రియానా హిల్డెబ్రాండ్, ఎరిక్ రాబర్ట్స్ వంటి హాలీవుడ్ ప్రముఖులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
కఠినమైన ఫిట్నెస్ శిక్షణ, యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఆమెకు ఉన్న పట్టు ఈ హాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్లో కీలకం కానున్నాయి.
పదేళ్ల ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలను దాటుకుని, నేడు అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతీయ నటిగా తనదైన ముద్ర వేసేందుకు దిశా పటానీ ఉత్సాహంగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More