Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    దుబాయ్ పెళ్లిలో ఒంటినిండా బంగారమే: వైరల్ వీడియో వెనుక అసలు నిజమిదే!

    దుబాయ్‌లో ఓ వధువు తల నుంచి కాళ్ల వరకు బంగారంతో మునిగిపోయిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. అసలు అది నిజమైన బంగారమేనా లేక గ్రాఫిక్స్ మాయాజాలమా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 31, 2026 11:06 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దుబాయ్ అంటేనే లగ్జరీకి, ఆడంబరానికి మారుపేరు. తాజాగా అక్కడ జరిగినట్టుగా చెబుతున్న ఒక పెళ్లి వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను ఊపేస్తోంది. ఓ వధువు తల నుంచి కాళ్ల వరకు భారీ ఎత్తున బంగారాన్ని ధరించి కనిపించడమే దీనికి కారణం. ఈ దృశ్యాలు చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోవడమే కాదు, ఇది నిజంగానే సాధ్యమేనా అంటూ తీవ్రంగా చర్చిస్తున్నారు.

    నగలతో వధువు లుక్
    నగలతో వధువు లుక్

    మార్చి 30న యూఏఈలోని విలాసవంతమైన జీవనశైలిని చూపే 'ఫ్యూ డిస్కవరీ' అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీ ఈ వీడియోను పంచుకుంది. "దుబాయ్‌లో జరిగిన ఈ పెళ్లిలో తల నుంచి కాళ్ల వరకు బంగారంతో మెరిసిపోతున్న ఈ వధువు లుక్ సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది" అని ఆ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ వీడియో కింద ఒలేవ్ లవ్ అనే ఇండోనేషియా కంటెంట్ క్రియేటర్ స్పందిస్తూ.. ఆ వీడియో తనదేనని, తమకు క్రెడిట్ ఇవ్వాలని కోరింది.

    నిజమైన బంగారమేనా? లేక టెక్నాలజీ మాయాజాలమా?

    ఆమె ధరించిన బంగారు కిరీటం, ఛాతీ భాగంలో ఉన్న భారీ కవచం, నడుము పట్టీ, వేళ్లకు ఉన్న తొడుగులు అన్నీ కూడా అచ్చం మేలిమి బంగారంతో చేసినట్లే కనిపిస్తున్నాయి. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న బంగారం బరువును ఒక మనిషి మోయడం శారీరకంగా సాధ్యం కాదని చాలా మంది నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    "ఇది ఎంతమాత్రం నిజమైన బంగారం కాకపోవచ్చు" అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. "అంత బరువు వేసుకుంటే ఆమె అస్సలు కదలలేదు. ఇది కచ్చితంగా గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లేదా నకిలీ బంగారం అయి ఉంటుంది" అని ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని రాసుకొచ్చారు.

    మరొకరు స్పందిస్తూ, "ఈ వీడియో కేవలం షూటింగ్ కోసమే చేశారా? అసలు ఇందులో ఎన్ని కిలోల బంగారం ఉంది? దీని ధర ఎంతో మీకు తెలుసా? ఇదంతా ఏదైనా బంగారు దుకాణానికి సంబంధించిన ప్రకటన అయి ఉండాలి" అని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

    మిస్టరీ పెంచిన క్రియేటర్ పోస్టులు

    ఈ వ్యవహారంలో మరో ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. కంటెంట్ క్రియేటర్ ఒలేవ్ లవ్ తన సొంత ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఇటువంటివే కొన్ని ఫోటోలను పంచుకుంది. అందులో ఆమె కేవలం బంగారు రంగు ప్లేట్లే కాకుండా, వెండి కడ్డీలు, ప్లాస్టిక్ కవర్లలో ప్యాక్ చేసిన గోల్డ్ బిస్కెట్లను కూడా శరీరానికి చుట్టుకుని కనిపించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే, గల్ఫ్ దేశాల పెళ్లిళ్లలో ఉండే మితిమీరిన ఆడంబరాలను హాస్యంగా చూపిస్తూ చేసిన ఒక పేరడీ ప్రాజెక్ట్ ఇదని నెటిజన్లు నమ్ముతున్నారు.

    దుబాయ్ పెళ్లిళ్లలో బంగారం ప్రాముఖ్యత

    ఈ ప్రత్యేక వీడియోలోని బంగారం నిజమైనదా కాదా అనేది ఇంకా స్పష్టం కానప్పటికీ, 'సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్'గా పేరుగాంచిన దుబాయ్ నేపథ్యంలో ఇది రావడం వల్ల ఇంతటి ఆసక్తి నెలకొంది. మధ్యప్రాచ్యంతో పాటు దక్షిణాసియా సంస్కృతులలో బంగారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇది కేవలం అలంకారమే కాదు, భద్రతకు, హోదాకు ప్రతీక. అంతేకాకుండా పెళ్లిళ్లలో వధువులకు ఇచ్చే సాంప్రదాయ బహుమతి కూడా.

    ముస్లిం వివాహాల్లో వధువుకు ఇచ్చే 'మహర్'లో బంగారం ఒక ప్రధాన భాగం. దుబాయ్‌లోని ప్రసిద్ధ 'దేరా గోల్డ్ సౌక్'లో కిలోల కొద్దీ బరువుండే పెళ్లి నగలను ఎంపిక చేసుకోవడానికి కాబోయే వధూవరులు రోజుల తరబడి సమయం గడుపుతుంటారు.

    ఈ వైరల్ వీడియో నిజమైన వధువుకు సంబంధించిన రికార్డు సృష్టించే లుక్ అయినా కావచ్చు, లేదా ఒక క్రియేటర్ చేసిన వ్యంగ్య సృజన అయినా కావచ్చు.. దుబాయ్‌కు బంగారంతో ఉన్న విడదీయరాని బంధాన్ని ఇది మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చకు పెట్టింది. ప్రస్తుతం ఈ 'గోల్డ్ బ్రైడ్' ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ఈ వీడియో ఎక్కడిది?

    దుబాయ్‌లోని విలాసవంతమైన జీవనశైలిని చూపే 'ఫ్యూ డిస్కవరీ' అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఈ వీడియోను మొదట పోస్ట్ చేశారు.

    ఈ వధువు నిజమైన బంగారమే ధరించిందా?

    ఆమె ధరించిన బంగారం బరువు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నందున, అది నిజమైనది కాకపోవచ్చని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇది కేవలం గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లేదా షూటింగ్ కోసం వాడిన నకిలీ నగలు కావచ్చనే అనుమానాలు ఉన్నాయి.

    వీడియోలో ఉన్న మహిళ ఎవరు?

    ఆమె ఒలేవ్ లవ్ అనే ఇండోనేషియా కంటెంట్ క్రియేటర్. ఆమె దీనికి సంబంధించిన మరికొన్ని ఫోటోలను తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/దుబాయ్ పెళ్లిలో ఒంటినిండా బంగారమే: వైరల్ వీడియో వెనుక అసలు నిజమిదే!
    News/Lifestyle/దుబాయ్ పెళ్లిలో ఒంటినిండా బంగారమే: వైరల్ వీడియో వెనుక అసలు నిజమిదే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes