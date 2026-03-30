Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    క్రూడాయిల్ సెగ, డాలర్ జోరుతో తగ్గిన వెండి, బంగారం ధరలు

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ ధరలు 115 డాలర్లు దాటడం, యూఎస్ డాలర్ బలోపేతం కావడంతో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తుందన్న ఆశలు సన్నగిల్లడం కూడా మదుపరుల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసింది.

    Published on: Mar 30, 2026 11:09 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు (క్రూడాయిల్) ధరలు భగ్గుమనడం, అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడంతో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కిందికి దిగివచ్చాయి. సోమవారం (మార్చి 30) నాడు దేశీయంగానే కాకుండా, అంతర్జాతీయంగానూ బులియన్ మార్కెట్‌లో ధరల పతనం స్పష్టంగా కనిపించింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే ఆశలు సన్నగిల్లడం మదుపరుల సెంటిమెంట్‌ను మరింత దెబ్బతీసింది.

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) మార్కెట్‌లో వెండి ధర 0.5 శాతం తగ్గి కిలో రూ. 2,26,798 వద్ద ముగిసింది. అదే సమయంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1.5 శాతం క్షీణించి రూ. 1,42,100 గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చూస్తే, స్పాట్ సిల్వర్ ధర 1.3 శాతం క్షీణించి ఔన్స్‌కు 68.67 డాలర్లకు పడిపోయింది. స్పాట్ గోల్డ్ కూడా 0.6 శాతం తగ్గి ఔన్స్‌కు 4,466.99 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఏప్రిల్ డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 0.6 శాతం తగ్గి 4,496.30 డాలర్లకు పరిమితమయ్యాయి.

    అయితే, ఇతర విలువైన లోహాలు కొంత నిలకడను ప్రదర్శించాయి. స్పాట్ ప్లాటినం 0.3 శాతం పెరిగి 1,868.11 డాలర్లకు చేరుకోగా, పల్లాడియం 1 శాతం లాభపడి 1,391 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

    ధరలు తగ్గడానికి అసలు కారణాలు ఇవే..

    బులియన్ మార్కెట్లలో ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణం ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడమే. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం ముప్పు మరింత ఎక్కువవుతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గడిచిన వారాంతంలో యెమెన్‌కు చెందిన హౌతీ రెబెల్స్ ఇజ్రాయెల్‌పై దాడులు చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరాయి. దీంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 115 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. ఒక్క మార్చి నెలలోనే ముడిచమురు ధరలు ఏకంగా 60 శాతం పెరగడం ఒక రికార్డు.

    చమురు ధరల పెరుగుదలతో ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా ఎక్కువ కాలం కొనసాగుతుందనే భయాలు మార్కెట్‌ను చుట్టుముట్టాయి. దీనివల్ల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ ఏడాది వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని ట్రేడర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఈ ఏడాది రెండు సార్లు వడ్డీ రేట్ల కోత ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావించినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కనిపించడం లేదు.

    మరోవైపు అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం కూడా బంగారం, వెండిపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చింది. ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి డాలర్ విలువ 2 శాతానికి పైగా పెరిగింది. డాలర్ బలపడితే ఇతర దేశాల కరెన్సీలు ఉన్నవారికి బంగారం, వెండి కొనడం భారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గుతుంది.

    భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు కూడా మార్కెట్‌ను అనిశ్చితిలోకి నెట్టాయి. ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్‌కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "నేను ఇరాన్‌లోని చమురును స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను" అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ ప్రధాన చమురు ఎగుమతి కేంద్రమైన ఖార్గ్ ఐలాండ్‌ను కూడా అమెరికా చేజిక్కించుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన సంకేతాలిచ్చారు. ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న ఈ దూకుడు వైఖరి వల్ల యుద్ధం మరింత కాలం సాగే ప్రమాదం ఉందని, తద్వారా ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్నే అంటుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా బంగారాన్ని ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అధిక వడ్డీ రేట్ల వల్ల బంగారంపై వచ్చే రాబడి తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం కంటే అధిక వడ్డీ రేట్ల భయమే మార్కెట్‌ను శాసిస్తోంది.

    రానున్న రోజుల్లో మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇటీవలి గరిష్టాల నుంచి బంగారం, వెండి ధరలు కొంత వెనక్కి తగ్గాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, మిశ్రమ ఆర్థిక పరిస్థితులు బులియన్ మార్కెట్‌ను ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నాయి.

    "శాంతి చర్చలను ఇరాన్ తిరస్కరించిన తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరింత కఠినమైన సైనిక చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించడంతో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. అయితే ఏప్రిల్ 6 వరకు ఇంధన మౌలిక వసతులపై దాడులు చేయబోమంటూ తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించడం మార్కెట్‌కు స్వల్ప ఉపశమనాన్ని ఇచ్చింది" అని ఆగ్మాంట్ రీసెర్చ్ హెడ్ రేనిషా చైనానీ విశ్లేషించారు.

    "అమెరికా ప్రతిపాదించిన 15 అంశాల శాంతి ప్రతిపాదనను ఇరాన్ తిరస్కరించింది. హార్ముజ్ జలసంధిపై తమకు పూర్తి హక్కులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు కొంత పరిమితంగా ఉండటం వల్ల సరఫరా ఇబ్బందులు తాత్కాలికంగా తగ్గాయి. కానీ ఇరుపక్షాల నుంచి వస్తున్న తీవ్రమైన వ్యాఖ్యల వల్ల మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంది" అని స్పష్టం చేశారు.

    "ప్రస్తుత స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరగడమే కాకుండా, అమెరికాలో ఆర్థిక మందగమనం వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఇప్పటికే వాల్ స్ట్రీట్ దిగ్గజాలు వృద్ధి రేటు అంచనాలను తగ్గిస్తూ.. ద్రవ్యోల్బణం, మాంద్యం భయాలను పెంచుతున్నాయి" అని రేనిషా చైనానీ వివరించారు.

    వెండికి సంబంధించి రేనిషా చైనానీ అంచనా ప్రకారం, ప్రస్తుతం వెండి 66 డాలర్ల (సుమారు రూ. 2,19,000) వద్ద బలమైన మద్దతును కలిగి ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో వెండి ధరలు 66 డాలర్ల నుంచి 75 డాలర్ల (రూ. 2,38,000) మధ్య ఊగిసలాడే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిధిని దాటి ఏ దిశగా కదిలినా తదుపరి ట్రెండ్ స్పష్టమవుతుంది.

    ఇక బంగారం విషయానికి వస్తే, ఇటీవల తగ్గినప్పటికీ 4,350 డాలర్ల (సుమారు రూ. 1,39,000) వద్ద మార్కెట్‌కు బలమైన మద్దతు లభిస్తోంది. రానున్న కాలంలో బంగారం 4,350 డాలర్ల నుంచి 4,600 డాలర్ల (రూ. 1,45,000) పరిధిలోనే ట్రేడవుతుందని ఆమె అంచనా వేశారు. ఈ పరిమితులను దాటినప్పుడే మార్కెట్ భవిష్యత్తు దిశ ఖరారవుతుంది.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు సంబంధిత నిపుణులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. మదుపరులు ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందైనా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలని మనవి.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. బంగారం, వెండి ధరలు అకస్మాత్తుగా తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడాయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడం, యూఎస్ డాలర్ బలోపేతం కావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    2. ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల మార్కెట్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తోంది?

    ముడిచమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరుగుతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీనివల్ల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం లేకపోవడంతో బంగారంపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.

    3. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది?

    నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, బంగారం 4,350 డాలర్ల నుంచి 4,600 డాలర్ల మధ్య ట్రేడయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిమితిని దాటినప్పుడే తదుపరి కదలికపై స్పష్టత వస్తుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes