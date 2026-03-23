Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    చరిత్రలో తొలిసారి రూ. 94 దాటిన డాలర్ విలువ: రూపాయి పతనానికి కారణాలివే.. సామాన్యుడిపై పడే ప్రభావం ఎంత?

    అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణతో భారత రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయింది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూ. 94.10కి చేరుకుంది. ఇది 2014 తర్వాత అత్యంత దారుణమైన వార్షిక పతనం. క్రూడాయిల్ ధరలు పెరగడం మరో ఆందోళనకరం.

    Published on: Mar 23, 2026 8:36 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత కరెన్సీ రూపాయి విలువ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాతాళానికి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్ జోరు, దేశీయ మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ రూపాయిని కోలుకోలేని దెబ్బతీశాయి. సోమవారం (మార్చి 23) నాటి ట్రేడింగ్‌లో డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ తొలిసారిగా 94 మార్కును దాటి రూ. 94.10 వద్ద ఆల్‌టైమ్ లో రికార్డును నమోదు చేసింది.

    చరిత్రలో తొలిసారి రూ. 94 దాటిన డాలర్ విలువ: రూపాయి పతనానికి కారణాలివే.. (Reuters)
    చరిత్రలో తొలిసారి రూ. 94 దాటిన డాలర్ విలువ: రూపాయి పతనానికి కారణాలివే.. (Reuters)

    12 ఏళ్లలో అత్యంత గడ్డు కాలం

    ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) రూపాయి విలువ ఇప్పటివరకు దాదాపు 10 శాతం మేర క్షీణించింది. 2013-14 ఆర్థిక సంవత్సరం తర్వాత రూపాయికి ఇదే అత్యంత దారుణమైన పతనం. ఆ ఏడాది రూపాయి 9.4 శాతం పడిపోగా, ఇప్పుడు ఆ రికార్డును కూడా దాటేసింది. గడిచిన 14 ఏళ్లలో కేవలం రెండు సార్లు (2017, 2021) మాత్రమే రూపాయి పుంజుకుంది, మిగిలిన అన్ని ఏళ్లూ పతనాన్ని చవిచూడటం గమనార్హం.

    పతనానికి ప్రధాన కారణాలివే:

    • యుద్ధ ప్రభావం: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి రూపాయి సుమారు 3.4 శాతం మేర నష్టపోయింది.
    • తరలిపోతున్న పెట్టుబడులు: విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (FPIs) భారత మార్కెట్ల నుంచి భారీగా నిధులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. ఈ ఒక్క నెలలోనే రూ. 93,970 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. 2026 ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు ఏకంగా రూ. 1,07,077 కోట్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి.
    • ముడిచమురు సెగ: ఈ నెలలోనే క్రూడాయిల్ ధరలు 50 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఆధారపడటంతో, డాలర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగి రూపాయి విలువ తగ్గుతోంది.

    సామాన్యుడిపై భారం తప్పదా?

    రూపాయి విలువ పడిపోవడం అంటే విదేశాల నుంచి మనం కొనుగోలు చేసే వస్తువుల ధరలు పెరగడమే.

    • పెట్రోల్, డీజిల్: ముడిచమురు ధరలు పెరగడంతో పాటు రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల ఇంధన ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
    • ధరల పెరుగుదల: రవాణా ఖర్చులు పెరిగితే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి.
    • దిగుమతి వస్తువులు: ఎలక్ట్రానిక్స్, స్మార్ట్‌ఫోన్లు, విదేశీ కార్ల ధరలు భారీగా పెరగొచ్చు.
    • కంపెనీల లాభాలు: ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడం వల్ల భారతీయ కంపెనీల లాభాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    “ముడిచమురు ధరలు అధికంగా ఉండటం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, ఆర్థిక వృద్ధిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. సమీప కాలంలో రూపాయి రూ. 93.25 నుంచి రూ. 94.25 మధ్య ఊగిసలాడవచ్చు” అని ఎల్‌కేపీ సెక్యూరిటీస్ కరెన్సీ అనలిస్ట్ జతీన్ త్రివేది అభిప్రాయపడ్డారు. రూపాయి పతనం అనేది కేవలం కరెన్సీ మార్పు మాత్రమే కాదని, ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడుతున్న తీవ్రమైన ఒత్తిడికి సంకేతమని ఎన్‌రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి పేర్కొన్నారు.

    మరోవైపు, రూపాయిని ఆదుకునేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. జనవరిలో స్పాట్ ఫారెక్స్ మార్కెట్ నుంచి ఆర్‌బీఐ దాదాపు 2.5 బిలియన్ డాలర్లను కొనుగోలు చేసింది. అయితే అంతర్జాతీయ పరిణామాలు అనుకూలించకపోవడంతో రూపాయిపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. రూపాయి విలువ పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల క్రూడాయిల్ ధరలు పెరగడం మరియు విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ నుంచి డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవడం ప్రధాన కారణాలు.

    2. డాలర్ ధర పెరిగితే మనకేంటి నష్టం?

    మనం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే పెట్రోల్, గ్యాస్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు ఎక్కువ డాలర్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల దేశంలో ధరలు పెరుగుతాయి.

    3. విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FPI) ఎందుకు వెనక్కి వెళ్తున్నారు?

    యుద్ధం వంటి అనిశ్చితి సమయాల్లో ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోకుండా తమ డబ్బును సురక్షితమైన డాలర్లలో నిల్వ చేసుకునేందుకు మొగ్గు చూపుతారు.

    recommendedIcon
    News/News/చరిత్రలో తొలిసారి రూ. 94 దాటిన డాలర్ విలువ: రూపాయి పతనానికి కారణాలివే.. సామాన్యుడిపై పడే ప్రభావం ఎంత?
    News/News/చరిత్రలో తొలిసారి రూ. 94 దాటిన డాలర్ విలువ: రూపాయి పతనానికి కారణాలివే.. సామాన్యుడిపై పడే ప్రభావం ఎంత?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes