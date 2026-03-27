హార్ముజ్ తర్వాత ఇప్పుడు బాబ్ అల్-మండేబ్పై హౌతీల కన్ను.. ప్రపంచానికి చమురు సెగ తప్పదా?
ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధ మేఘాల మధ్య ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊపిరితిత్తల వంటి 'హార్ముజ్' జలసంధి ఇప్పటికే మూతపడగా, ఇప్పుడు 'బాబ్ అల్-మండేబ్' వద్ద ఉద్రిక్తతలు మొదలయ్యాయి. హౌతీ రెబల్స్ హెచ్చరికలతో చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.
ప్రపంచం చూపు గత నాలుగు వారాలుగా పర్షియన్ గల్ఫ్లోని ఒక ఇరుకైన జలమార్గంపైనే ఉంది. అదే హార్ముజ్ జలసంధి. అయితే, ఇప్పుడు మరో కీలక జలమార్గం 'బాబ్ అల్-మండేబ్' కూడా యుద్ధ సెగతో ఎర్రబడిపోతోంది. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీ రెబల్స్ ఈ యుద్ధంలోకి ప్రవేశిస్తామని హెచ్చరించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కూటమికి, ఇరాన్కు మధ్య సాగుతున్న ఈ పోరులో దౌత్యపరమైన పరిష్కారం ఇంకా కనిపించడం లేదు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒకవైపు చర్చలంటూనే, మరోవైపు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. అటు ఇరాన్ కూడా వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ చమురు సరఫరా వ్యవస్థ అతలాకుతలమయ్యేలా కనిపిస్తోంది.
హార్ముజ్ మూతపడితే.. బాబ్ అల్-మండేబ్ దిక్కా?
ప్రపంచ చమురులో ఐదో వంతు ప్రయాణించే 33 కిలోమీటర్ల వెడల్పున్న హార్ముజ్ జలసంధి మార్చి ప్రారంభం నుంచే దాదాపు మూతపడింది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల తర్వాత, ఇరాన్ సైన్యం ఈ వాణిజ్య మార్గాన్ని అడ్డుకుంది. ప్రస్తుతం భారత్ వంటి తటస్థ దేశాల నౌకలను మాత్రమే ఇరాన్ అనుమతిస్తోంది. చైనా కరెన్సీ 'యువాన్'లో ఫీజు వసూలు చేస్తోంది.
హార్ముజ్ మూతపడటంతో సౌదీ అరేబియా, కువైట్, యూఏఈ వంటి దేశాలకు తమ చమురును ప్రపంచానికి చేరవేయడానికి మిగిలిన ఏకైక మార్గం ఎర్ర సముద్రం (Red Sea) చివరన ఉన్న 'బాబ్ అల్-మండేబ్' జలసంధి. అరబిక్ భాషలో దీనికి 'కన్నీటి ద్వారం' అని అర్థం. ఇక్కడి ప్రయాణం అత్యంత ప్రమాదకరమైనది కావడంతో దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఇప్పుడు హౌతీల హెచ్చరికలతో ఇది నిజంగానే ప్రపంచానికి కన్నీళ్లు తెప్పించేలా ఉంది.
హౌతీల హెచ్చరిక.. పెరగనున్న చమురు ధరలు
యెమెన్లో మెజారిటీ ప్రాంతాన్ని నియంత్రిస్తున్న హౌతీ రెబల్స్, తాము అన్ని రకాల సైనిక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించారు. "అమెరికా గనుక హార్ముజ్ సమస్యకు తెలివితక్కువ పరిష్కారాలు వెతకాలని చూస్తే, వారు మరో జలసంధిని కూడా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది" అని ఇరాన్ వర్గాలు హెచ్చరించాయి.
ఒకవేళ హార్ముజ్, బాబ్ అల్-మండేబ్ రెండు మార్గాలు మూతపడితే పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్కు 120 డాలర్లకు చేరుకుంది. యుద్ధం ముగిసినా మళ్లీ పాత స్థితికి రావడానికి కనీసం నాలుగు నెలలు పడుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎర్ర సముద్రం ఎందుకు కీలకం?
ఎర్ర సముద్రానికి ఉత్తరాన సూయజ్ కాలువ, దక్షిణాన బాబ్ అల్-మండేబ్ జలసంధి ఉన్నాయి. సౌదీ అరేబియా తన చమురును పైప్లైన్ ద్వారా యన్బు (Yanbu) ఓడరేవుకు చేర్చి, అక్కడ నుండి మండేబ్ జలసంధి ద్వారా ఆసియా దేశాలకు, సూయజ్ కాలువ ద్వారా యూరప్కు పంపుతుంది.
అయితే ఇక్కడో చిక్కు ఉంది. హార్ముజ్ ద్వారా రోజుకు 7.2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరా అయ్యేది. కానీ, సౌదీ పైప్లైన్ సామర్థ్యం కేవలం 5 మిలియన్ బ్యారెళ్లు మాత్రమే. అంటే హార్ముజ్కు బాబ్ అల్-మండేబ్ పూర్తి ప్రత్యామ్నాయం కాలేదు. ఒకవేళ హౌతీలు మండేబ్ వద్ద దాడులు ప్రారంభిస్తే, నౌకలు మొత్తం ఆఫ్రికా ఖండాన్ని చుట్టుకుని వేల మైళ్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, సామాన్యుడిపై పెట్రోల్, డీజిల్ భారం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
"ఎవరూ తమ నౌకలను, సిబ్బందిని ప్రమాదంలోకి నెట్టాలని అనుకోరు. కానీ ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితుల్లోనే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి" అని గ్రీస్కు చెందిన మెరైన్ రిస్క్ సర్వీసెస్ సీఈఓ డిమిట్రిస్ మానియాటిస్ విశ్లేషించారు. చివరికి ఆ భారాన్ని మోయాల్సింది మాత్రం సామాన్య వినియోగదారులే.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. బాబ్ అల్-మండేబ్ జలసంధి ఎక్కడ ఉంది?
ఇది ఎర్ర సముద్రాన్ని (Red Sea) గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్, హిందూ మహాసముద్రంతో కలిపే కీలక జలమార్గం. ఇది యెమెన్, ఆఫ్రికా దేశాలైన జిబౌటి, ఎరిట్రియాల మధ్య ఉంది.
2. దీనిని 'కన్నీటి ద్వారం' అని ఎందుకు అంటారు?
దీని అరబిక్ పేరు 'బాబ్ అల్-మండేబ్'. పూర్వ కాలంలో ఇక్కడ నౌకాయానం అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉండేది, అందుకే దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది.
3. భారత్పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
భారతదేశం తన చమురు అవసరాల కోసం గల్ఫ్ దేశాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. ఈ జలసంధులు మూతపడితే చమురు సరఫరా తగ్గి, దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
4. హార్ముజ్ జలసంధిని ఎవరు మూసివేశారు?
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ సైన్యం హార్ముజ్ జలసంధిని నియంత్రిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More