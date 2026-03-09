ఇరాన్కు రష్యా వెన్నుదన్ను.. కొత్త సుప్రీం లీడర్ ‘ముజ్తబా’కు పుతిన్ అభినందనలు
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ మేఘాల వేళ మిత్రదేశం ఇరాన్కు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తన పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. కొత్త నేతగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ముజ్తబా ఖమేనీకి అభినందనలు తెలుపుతూ.. ఈ క్లిష్ట సమయంలో అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.
అమెరికాతో ముదురుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వేళ, ఇరాన్కు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మద్దతు ప్రకటించారు. మిత్రదేశమైన ఇరాన్కు రష్యా ఎల్లప్పుడూ వెన్నంటే ఉంటుందని, తమ సంఘీభావం ఎప్పటికీ కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సోమవారం నాడు ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ పుతిన్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
మిత్రదేశానికి సంపూర్ణ మద్దతు
ఇరాన్తో రష్యా బంధం అత్యంత పటిష్టమైనదని పుతిన్ పునరుద్ఘాటించారు. "టెహ్రాన్కు మా సంపూర్ణ మద్దతును, మా ఇరాన్ మిత్రులకు రష్యా సంఘీభావాన్ని మరోసారి ధృవీకరిస్తున్నాను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ల దృష్ట్యా రష్యా వైఖరి అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ముజ్తబా ఖమేనీకి పుతిన్ సందేశం
ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ముజ్తబా ఖమేనీకి పుతిన్ తన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. "ముజ్తబా తన తండ్రి (అలీ ఖమేనీ) ఆశయాలను గౌరవప్రదంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారని, ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ ప్రజలను ఐక్యంగా ఉంచుతారని నేను నమ్ముతున్నాను" అని పుతిన్ ఆకాంక్షించారు. ఖమేనీ వారసుడిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న తరుణంలో పుతిన్ అండగా నిలవడం గమనార్హం.
సంతాపం తెలిపిన రష్యా అధ్యక్షుడు
గత శుక్రవారం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన పుతిన్, ఇరాన్ అగ్రనేత అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఖమేనీ కుటుంబ సభ్యులు, రాజకీయ, సైనిక నాయకులు, పౌరుల మృతికి ఆయన ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు.
ప్రస్తుతం పశ్చిమ ఆసియాలో మారుతున్న సమీకరణాల నేపథ్యంలో, రష్యా-ఇరాన్ బంధం మరింత బలపడటం ప్రపంచ దేశాలను ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికాతో పోరులో ఇరాన్కు రష్యా ఎలాంటి సైనిక సహకారం అందిస్తుందనేది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.