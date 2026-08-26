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ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన పవిత్ర శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు

మహ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన మీ బంధువులు, స్నేహితులకు పంపడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు, వాట్సాప్ సందేశాలు ఇవే.

Published on: Aug 26, 2026, 06:32:24 IST
By HT Telugu Desk, Hyderabad
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మహ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే ఈద్-ఎ-మిలాద్-ఉన్-నబీ పండుగ వేడుకలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ పర్వదినాన్ని 'మౌలిద్' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్‌లోని మూడో నెల అయిన రబీ అల్-అవ్వల్ 12వ రోజున ఈ పండుగను నిర్వహించడం ఆచారం. 2026 సంవత్సరంలో ఈ వేడుకలు ఆగస్టు 25 మంగళవారం సాయంత్రం ప్రారంభమై, ఆగస్టు 26 బుధవారం సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతాయి.

ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన పవిత్ర శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు
ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన పవిత్ర శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు

కరుణ, సమత్వాలకు ప్రతీక ప్రవక్త బోధనలు

క్రీస్తుశకం 570 ప్రాంతంలో మక్కాలో జన్మించిన మహ్మద్ ప్రవక్త జీవిత విశేషాలను, ఆయన అందించిన దివ్య సందేశాలను స్మరించుకోవడానికి ఈ పర్వదినం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. దయ, సమానత్వం, న్యాయం, కరుణ వంటి విశిష్ట గుణాలకు మహ్మద్ ప్రవక్త నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచారు. ఆయన చూపిన ధర్మ మార్గం, తోటి మానవుల పట్ల చూపాల్సిన ప్రేమ నేటికీ కోట్లాది మంది ఇస్లాం అనుయాయులకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోంది.

ప్రార్థనలు, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పవిత్ర దినం

ఈ పవిత్ర రోజున ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తూ, ప్రవక్త నేర్పిన విలువలను నెమరువేసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులు అంతా ఒకచోట చేరి ఈ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. ఈ శుభ సందర్భంలో మీ బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులకు పంపడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు, వాట్సాప్ సందేశాలు ఇక్కడ పొందుపరిచాం.

ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు

  1. అల్లాహ్ మీ కుటుంబానికి ప్రశాంతత, సంతోషం, సమృద్ధి ప్రసాదించాలి. ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ శుభాకాంక్షలు!
  2. మహ్మద్ ప్రవక్త బోధనలు మీలో కరుణ, దయ, దివ్యమైన ప్రేమను నింపాలని కోరుకుంటున్నాను.
  3. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన అల్లాహ్ మీ హృదయాన్ని విశ్వాసం, ప్రశాంతతతో నింపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
  4. ప్రవక్త దివ్య సందేశం మీ జీవితంలో వెలుగులు, శాంతిసౌఖ్యాలు నింపాలి. ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ శుభాకాంక్షలు.
  5. అల్లాహ్ మిమ్మల్ని ధర్మ మార్గంలో నడిపి, మీ ఇంట సుఖశాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
  6. ఈ పవిత్ర దినాన మీ ప్రార్థనలు నెరవేరాలని, మీ ఇంట ఆనందం వర్ధిల్లాలని ఆశిస్తున్నాను.
  7. మహ్మద్ ప్రవక్త నేర్పిన ప్రేమ, క్షమాగుణం, కరుణ మనల్ని మంచి మానవులుగా తీర్చిదిద్దాలి. ఈద్ ముబారక్.
  8. మీ కుటుంబంలో ఎల్లప్పుడూ ఐక్యత, సంతోషం, ఐశ్వర్యం నిండాలని అల్లాహ్‌ను ప్రార్థిస్తున్నాను.
  9. విశ్వాసపు వెలుగు మీ మార్గాన్ని నడిపించాలి, అల్లాహ్ ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లవేళలా తోడుండాలి.
  10. ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ 2026 సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.
  11. మహ్మద్ ప్రవక్త అందించిన ఐక్యత, సోదరభావ సందేశాన్ని సమాజంలోకి విస్తరింపజేస్తూ ఈ పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుందాం.
  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/Lifestyle/ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన పవిత్ర శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు
Home/Lifestyle/ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన పవిత్ర శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు
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