Is today bank holiday : ఈద్ సెలవులపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆర్బీఐ- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు హాలీడే ఎప్పుడు?
Today bank holiday : రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) పండుగ సందర్భంగా బ్యాంక్ సెలవులపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు ఆర్బీఐ తెరదించింది. చంద్రదర్శనం ఆధారంగా ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఏ రోజున సెలవు ఉంటుందో స్పష్టమైన జాబితాను విడుదల చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకుల పనివేళల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
ముస్లిం సోదరులు ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకునే రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) పండుగ సెలవుల విషయంలో బ్యాంక్ కస్టమర్లలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. చంద్రదర్శనం (చాంద్ రాత్)పై ఆధారపడి ఈ సెలవు మారుతూ ఉండటమే ఇందుకు కారణం. అయితే, వినియోగదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఆర్బీఐ అధికారిక షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. మార్చి 20, 21 తేదీల్లో రాష్ట్రాల వారీగా సెలవుల వివరాలను వెల్లడించింది.
చంద్రదర్శనం ఎప్పుడు? ఈద్ ఏ రోజు?
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నో మార్కజీ చాంద్ కమిటీ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. గురువారం నాడు నెలవంక కనిపించలేదు. దీనివల్ల శుక్రవారం (మార్చి 20) రంజాన్ మాసంలో 30వ రోజు అవుతుంది. పండుగను శనివారం, మార్చి 21న జరుపుకోనున్నారు.
మార్చి 20 (శుక్రవారం)న సెలవు ఉన్న రాష్ట్రాలు..
చాలా రాష్ట్రాల్లో శనివారం సెలవు ఉన్నప్పటికీ, ఈ కింది ప్రాంతాల్లో మాత్రం శుక్రవారమే (మార్చి 20) బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి:
ఆంధ్రప్రదేశ్
శ్రీనగర్
మార్చి 21 (శనివారం)న సెలవు ఉన్న రాష్ట్రాలు..
ఆర్బీఐ జాబితా ప్రకారం.. రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా శనివారం నాడు తెలంగాణ సహా దాదాపు అన్ని ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంటుంది. ఆ జాబితాలో అసోం, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, దిల్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి.
ఆన్లైన్ సేవలు యథాతథం..
బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పటికీ.. నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు వినియోగదారులకు నిరంతరాయంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. అత్యవసర నగదు బదిలీలు, ఇతర లావాదేవీలను కస్టమర్లు ఆన్లైన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు.
మార్చి నెలలో మిగిలిన బ్యాంక్ సెలవులు..
రంజాన్ మాత్రమే కాకుండా, మార్చి ఆఖరి వారంలో వరుస సెలవులు ఉన్నాయి:
మార్చి 26 (గురువారం): శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ముంబై, లక్నో, జైపూర్, కోల్కతా వంటి నగరాల్లో సెలవు.
మార్చి 27 (శుక్రవారం): శ్రీరామ నవమి (చైత్ర దసరా) సందర్భంగా హైదరాబాద్ (తెలంగాణ), విజయవాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్), భోపాల్ వంటి నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
మార్చి 28, 29: శని, ఆదివారాలు (వారాంతపు సెలవులు).
మార్చి 31 (మంగళవారం): మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీ, అహ్మదాబాద్, చెన్నై వంటి నగరాల్లో సెలవు.
ఈద్-ఉల్-ఫితర్ అంటే ఏంటి? ఈద్-ఉల్-అజ్హా అంటే ఏంటి?
రంజాన్ మాసంలో నెల రోజుల ఉపవాస దీక్షల విరమణను 'ఈద్-ఉల్-ఫితర్' అని పిలుస్తారు. ఇది షవ్వాల్ నెల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక 'ఈద్-ఉల్-అజ్హా' (బక్రీద్) అనేది త్యాగానికి చిహ్నంగా జరుపుకుంటారు. ఇది హజ్ యాత్ర ముగింపును సూచిస్తుంది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. బ్యాంక్ సెలవు రోజుల్లో గూగుల్ పే (GPay), ఫోన్ పే (PhonePe) ద్వారా నగదు పంపవచ్చా?
అవును, పంపవచ్చు. యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు సెలవు రోజుల్లో కూడా 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే, కేవలం బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లి చేసే పనులు (ఉదాహరణకు చెక్కుల క్లియరెన్స్, నగదు డిపాజిట్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకోవడం వంటివి) మాత్రమే సెలవు రోజుల్లో నిలిచిపోతాయి.
2. ఈసారి మార్చి 21న శనివారం కదా, అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుందా?
సాధారణంగా బ్యాంకులకు నెలలో రెండు, నాలుగో శనివారాల్లోనే సెలవు ఉంటుంది. అయితే, ఈసారి మార్చి 21 మూడో శనివారం అయినప్పటికీ, రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) పండుగ సందర్భంగా ఆర్బీఐ ఆదేశాల మేరకు మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. కాబట్టి కస్టమర్లు తమ ప్రాంతంలోని స్థానిక సెలవుల జాబితాను ఒకసారి చూసుకోవడం మంచిది.