    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మారిన రంజాన్ సెలవు దినం.. టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ తేదీ మార్పు!

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రంజాన్ సెలవు దినాన్ని మార్చారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

    Published on: Mar 20, 2026 7:12 AM IST
    By Anand Sai
    రంజాన్ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రటించిన సెలవు దినం శుక్రవారానికి బదులు ఈనెల 21వ తేది శనివారానికి మారుస్తూ జీఓ ఆర్టీ సంఖ్య:612 ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ఈనెల 20వ తేదీ శుక్రవారం సెలవు దినంగా ప్రభుత్వం గతంలో ప్రకటించడం జరిగింది.

    మారిన రంజాన్ సెలవు దినం
    అయితే శుక్రవారం నెలవంక కనిపించని కారణంగా వక్ఫ్ బోర్డు ముఖ్య కార్య నిర్వహణాధికారి విజ్ఞప్తి మేరకు రంజాన్ సాధారణ సెలవును ఈనెల 20వ తేది శుక్రవారానికి బదులు 21వ తేదీ శనివారానికి మార్చినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. 20వ తేది శుక్రవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ యథావిధిగా పనిచేస్తాయని సీఎస్ స్పష్టం చేశారు.

    అదే విధంగా షాపులు, ఇతర ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లకు సంబంధించి నెగోషియబుల్ ఇనుస్ట్రమెంట్ యాక్ట్ 1881కు అనుగుణంగా రంజాన్ సాధారణ సెలవును 20వ తేది శుక్రవారానికి బదులుగా 21వ తేది శనివారానికి మారుస్తూ జీఓఆర్టి సంఖ్య:613 ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

    రంజాన్ సెలవు మార్పు కావడంతో పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ కూడా మారింది. ఈ నెల 21వ తేదీన జరగాల్సిన పదో తరగతి ఇంగ్లీష్ పరీక్షను ఏప్రిల్ 2వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. మెుదట ఈ నెల 20వ తేదీ శుక్రవారం షెడ్యూల్ ప్రకారం జరగాలి. కానీ ఈనెల 20వ తేదీన రంజాన్ సెలవుగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో ఈ నెల 21వ తేదీ శనివారానికి మార్చారు. కానీ ప్రభుత్వం మార్చి 21ని సెలవు దినంగా మార్చడంతో పరీక్షలు అన్ని ముగిసిన తర్వాత.. ఏప్రిల్‌ 2వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు.

    ఇక శుక్రవారం.. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, విద్యాసంస్థలుయథావిధిగా పనిచేస్తాయి.

    News/Andhra Pradesh/ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మారిన రంజాన్ సెలవు దినం.. టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ తేదీ మార్పు!
