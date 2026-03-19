    విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కీలక నిర్ణయం.. సెలవు దినాల్లోనూ క్యాష్ కౌంటర్లు

    Tax Collection : విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెలవు దినాల్లోనూ క్యాష్ కౌంటర్లు పనిచేయనున్నాయి.

    Updated on: Mar 19, 2026 7:40 PM IST
    By Anand Sai, Vijayawada
    పన్ను చెల్లింపులను సులభతరం చేసేందుకు సిటిజన్ ఇన్షియేటివ్‌లో భాగంగా నగరవ్యాప్తంగా సెలవు దినాల్లో కూడా పన్ను వసూలు చేసే నగదు కౌంటర్లు పనిచేస్తాయని విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(వీఎంసీ) కమిషనర్ హెచ్.ఎం. ధ్యానచంద్ర ప్రకటించారు. ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై వడ్డీలో 50 శాతం మాఫీని అందిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ చర్య మెుదలుపెట్టారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    విజయవాడ నివాసితులు ఈ ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు వీలుగా, వీఎంసీ పనివేళలను పొడిగించడంతో పాటు, పలు ప్రదేశాలలో చెల్లింపు సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండేలా చూసింది.

    కమిషనర్ ప్రకారం, నగర పరిధిలోని కీలక కేంద్రాలలో అన్ని సెలవు దినాలలో ఉదయం 6 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు నగదు కౌంటర్లు పనిచేస్తాయి. వీటిలో చిట్టినగర్ కలరా ఆసుపత్రి, హెచ్‌బీ కాలనీ, వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయం, సత్యనారాయణపురంలోని ఏకేటీపీ పాఠశాల, సింగ్‌నగర్ రైతు బజార్, పైకాపురంలోని అప్నా బజార్, ఇఎస్ఐ ఆసుపత్రి సమీపంలోని పటమట సర్కిల్ కార్యాలయం, పటమటలోని బీవీఆర్ కాంప్లెక్స్, సాయిబాబా ఆలయ ప్రాంగణం, కృష్ణలంకలోని ఏపీఎస్ఆర్ఎం పాఠశాల ఉన్నాయి.

    ముఖ్యంగా కొనసాగుతున్న డిస్కౌంట్ పథకం దృష్ట్యా, పన్ను చెల్లింపుదారులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి, చివరి నిమిషంలో తొందరపాటును నివారించడానికి పని గంటలను, అదనపు పనిదినాలను కేటాయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వడ్డీ మాఫీని పొందేందుకు, పౌరులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, నిర్దేశించిన సమయంలోగా తమ బకాయి ఉన్న ఆస్తి పన్నులను చెల్లించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

    News/Andhra Pradesh/విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కీలక నిర్ణయం.. సెలవు దినాల్లోనూ క్యాష్ కౌంటర్లు
