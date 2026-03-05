Edit Profile
    AP 10Th Class Hall Ticket 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షల హాల్ టికెట్లు విడుదల.. ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి

    AP 10Th Class Hall Ticket 2026 Download : ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షల హాల్ టికెట్లు విడుదల అయ్యాయి. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Mar 05, 2026 6:45 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్ 10వ తరగతి పరీక్షల హాల్ టిక్కెట్లు 2026 విడుదల అయ్యాయి. బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ (BSEAP) 10వ తరగతి అడ్మిట్ కార్డులను దాని వెబ్‌సైట్, bse.ap.gov.inలో విడుదల చేసింది. అంతేకాదు విద్యార్థులు మన మిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా కూడా హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు, రెగ్యులర్, ప్రైవేట్, OSSC, OSSC ప్రైవేట్, వృత్తి విద్యార్థుల కోసం హాల్ టిక్కెట్లు జారీ అయ్యాయి.

    ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల హాల్ టికెట్స్
    పాఠశాల అధికారులు అడ్మిట్ కార్డులను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని విద్యార్థులకు వీలైనంత త్వరగా పంపిణీ చేయాలని విద్యాశాఖ అధికారులు సూచించారు. ప్రైవేట్ అభ్యర్థులు తమ హాల్ టిక్కెట్లను వెబ్‌సైట్ నుండి నేరుగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రధానోపాధ్యాయులు స్కూల్ లాగిన్‌ ద్వారా హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేయవచ్చు. అనంతరం వాటి మీద సంతకం, స్కూల్ స్టాంప్‌ వేసి విద్యార్థులకు అందజేయాలి.

    విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లి ఈ మేరకు హాల్ టికెట్లు తీసుకోవచ్చు. అంతేకాదు పదో తరగతి హాల్ టికెట్లు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ మన మిత్ర సర్వీస్ 9552300009 నంబర్ ద్వారా పొందాలి. అయితే వీటిపై సంతకం, స్కూల్ స్టాంప్ వేయించుకోవాలి.

    AP SSC 2026 పరీక్షలు మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 1, 2026 వరకు జరుగుతాయి. ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు జరుగుతుంది. పాఠశాలలు, ప్రైవేట్ అభ్యర్థులు హాల్ టిక్కెట్లను వెంటనే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని, పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యే ముందు విద్యార్థులు వాటిని పొందేలా చూసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

    హాల్ టికెట్‌లో విద్యార్థి పేరు, పుట్టిన తేదీ, పాఠశాల పేరు, పరీక్షా కేంద్రం, సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్ష తేదీలు, పరీక్ష సూచనలు వంటి ముఖ్యమైన వివరాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులు అన్ని సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా ధృవీకరించాలని, ఏవైనా లోపాలు ఉంటే వెంటనే వారి పాఠశాలకు తెలపాలి. తప్పులు ఏమైనా ప్రింట్ అయితే అవసరమైన చర్యలు పాఠశాల తీసుకుంటుంది.

    AP SSC హాల్ టికెట్ 2026ని ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి

    • అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి: bse.ap.gov.in.
    • హోమ్‌పేజీలో “AP SSC హాల్ టికెట్ 2026” లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • యూజర్‌నేమ్, పాస్‌వర్డ్‌ను నమోదు చేయండి.
    • క్యాప్చా వెరిఫికేషన్‌ను పూర్తి చేయండి, వివరాలను సమర్పించండి.
    • హాల్ టికెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి ప్రింట్ చేయండి.
