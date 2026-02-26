ఏపీఆర్సీఈటీ ర్యాంక్ కార్డులు విడుదల.. ఒక్క క్లిక్తో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఏపీఆర్సీఈటీ ర్యాంక్ కార్డులు విడుదల అయ్యాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి అభ్యర్థులు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఏపీఆర్సీఈటీ 2024-25కి సంబంధించి ర్యాంక్ కార్డులు విడుదల అయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్(APSCHE) ఛైర్పర్సన్ కె.మధు మూర్తి, శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం వైస్-ఛాన్సలర్ వి.ఉమ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీసెర్చ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (APRCET) 2024-25 ర్యాంక్ కార్డులను విడుదల చేశారు.
APRCET కన్వీనర్ ఆర్.ఉష, సహ-కన్వీనర్ జాన్ సుష్మ మాట్లాడుతూ, అభ్యర్థుల పూర్తి వివరాలను కౌన్సిల్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://cets.apsche.ap.gov.in/RCETలో అందుబాటులో ఉంచినట్లు వెల్లడించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పీజీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఏపీఆర్సీఈటీ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. దీనిద్వారా పీహెచ్డీ కోర్సులకు అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా.. ఫుల్ టైమ్, పార్ట్ టైమ్ పీహెచ్డీ ప్రోగ్రామ్స్కు ప్రవేశం ఉంటుంది. పరీక్షలు 03-11-2025 నుంచి 07-11-2025 వరకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇంటర్వ్యూలు ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి 6వ తేదీ వరకు జరిగాయి.
ఏపీఆర్సీఈటీ దరఖాస్తుకు అభ్యర్థులు పీజీలో కనీసం 55 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఫుల్-టైమ్ PhD కోర్సులకు మాస్టర్స్ డిగ్రీ హోల్డర్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ PhD ప్రోగ్రామ్లకు B.Tech/B.Pharm (55 శాతం మార్కులతో) ఉన్నవారు అర్హత కలిగి ఉంటారు. రిజిస్టర్డ్ ఉద్యోగులు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
ఏపీఆర్సీఈటీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మోడ్లో జరిగింది. మొత్తం 140 మార్కులకు రాత పరీక్ష నిర్వహించారు. 60 మార్కులు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు. నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. పార్ట్ ఏలో టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ అప్టిట్యూడ్ (70 మార్కులు) – రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, టీచింగ్ స్కిల్స్. పార్ట్ బీలో సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ (70 మార్కులు)- మాస్టర్స్ సబ్జెక్ట్ ఆధారంగా నిర్వహించారు.