డిజైన్ కోర్సు కోసం చూస్తున్నారా? 10 భాషల్లో ప్రవేశ పరీక్ష.. ADEPT విశేషాలు ఇవీ
వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంగా అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ADEPT పేరుతో దేశంలోనే తొలి బహుభాషా డిజైన్ ప్రవేశ పరీక్షను ప్రవేశపెట్టింది. గ్రామీణ విద్యార్థులకు చేరువయ్యేలా 10 భాషల్లో నిర్వహిస్తున్న ఈ పరీక్ష విశేషాలివే..
భారతదేశం 'వికసిత్ భారత్ 2047' దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో డిజైన్ విద్య (Design Education) పాత్ర అత్యంత కీలకంగా మారింది. నేటి సామాజిక, సాంకేతిక, ఆర్థిక సవాళ్లకు సృజనాత్మక పరిష్కారాలు చూపే మేధావుల అవసరం ఎంతో ఉంది. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించిన అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ, డిజైన్ విద్యను సామాన్యులకు సైతం చేరువ చేస్తూ ఒక గొప్ప ముందడుగు వేసింది.
భాషా అడ్డంకులకు స్వస్తి: ADEPT అంటే ఏమిటి?
దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా 10 వేర్వేరు భాషల్లో (ఇంగ్లీష్తో సహా) 'అనంత్ డిజైన్ ఎంట్రన్స్ అండ్ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్' (ADEPT)ను ఈ విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తోంది. కేవలం ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం వల్ల ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు వెనుకబడిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ వినూత్న పరీక్షకు శ్రీకారం చుట్టారు.
"డిజైన్ అనే కళకు భాషా సరిహద్దులు లేవు" అనే బలమైన నమ్మకంతోనే మేము ఈ బహుభాషా పరీక్షను రూపొందించామని అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
బట్టీ పద్ధతులకు కాలం చెల్లింది
సాధారణ ఎంట్రన్స్ పరీక్షల్లాగా ఇది కేవలం పుస్తకాల్లోని జ్ఞానాన్ని పరీక్షించదు. ADEPT ప్రధానంగా విద్యార్థుల్లోని:
- విశ్లేషణాత్మక ఆలోచన (Analytical Thinking)
- సృజనాత్మకత (Creativity)
- సామాజిక స్పృహ (Contextual Awareness)
- సమస్యల పరిష్కార నైపుణ్యం
వంటి అంశాలను పరీక్షిస్తుంది. విద్యార్థులు తమకు ఇష్టమైన, పట్టున్న భాషలో సమాధానాలు రాసే అవకాశం ఉండటంతో వారిలోని అసలైన ప్రతిభ బయటకు వస్తుంది.
మారుమూల ప్రాంతాలకు 'డిజిటల్' దారి
'డిజిటల్ భారత్' విజన్కు అనుగుణంగా ఈ పరీక్షను పూర్తిగా ఆన్లైన్ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తున్నారు. దీనివల్ల నగరాల్లోనే కాకుండా, మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే విద్యార్థులు కూడా తమ ఇంటి నుంచే పరీక్ష రాసే వెసులుబాటు కలిగింది. 2024లో కేవలం ఐదు భాషలతో మొదలైన ఈ ప్రయాణం, ఇప్పుడు 10 భాషలకు విస్తరించింది. దేశవ్యాప్తంగా 30కి పైగా రాష్ట్రాల నుంచి విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరవుతుండటం విశేషం.
ప్రతిభే గీటురాయి.. ఆర్థిక సాయం వెన్నంటి
కేవలం ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించడమే కాకుండా, ప్రతిభ ఉండి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు ఈ యూనివర్సిటీ ఆర్థిక సహాయం (Financial Aid) కూడా అందిస్తోంది. దీనివల్ల డిజైన్ విద్య అనేది కేవలం ధనికులకే పరిమితం కాకుండా, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
భవిష్యత్ లక్ష్యం
రాబోయే రోజుల్లో ADEPTను మరిన్ని భాషల్లోకి విస్తరించాలని, దేశవ్యాప్తంగా డిజైన్ విద్యకు ఒక ప్రామాణికంగా దీన్ని నిలపాలని అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రతిభను గుర్తించడం, సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించడం ద్వారా దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యమయ్యే సరికొత్త డిజైనర్ల తరాన్ని ఈ పరీక్ష సిద్ధం చేస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్ర: ADEPT పరీక్షను ఏయే భాషల్లో రాసుకోవచ్చు?
జ: ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు, హిందీ, గుజరాతీ వంటి మొత్తం 10 భారతీయ భాషల్లో ఈ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు.
ప్ర: ఈ పరీక్ష రాయడానికి కంప్యూటర్ సెంటర్కు వెళ్లాలా?
జ: అవసరం లేదు. డిజిటల్ భారత్ విజన్లో భాగంగా ఈ పరీక్షను ఎక్కడి నుంచైనా ఆన్లైన్ ద్వారా రాసేలా రూపొందించారు.
ప్ర: డిజైన్ విద్య కేవలం బొమ్మలు గీసే వారికి మాత్రమేనా?
జ: కాదు. సమస్యలకు వినూత్న పరిష్కారాలు ఆలోచించే ఎవరైనా డిజైన్ విద్యను కెరీర్గా ఎంచుకోవచ్చు. ADEPT అటువంటి వారి సృజనాత్మకతనే గుర్తిస్తుంది.
- యువరాజ్సిన్హ్ జాలా,
చీఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్
హెడ్, హెచ్ ఆర్ అండ్ అడ్మిన్
అనంత్ నేషనల్ యూనివర్శిటీ