    TG PGECET 2026 : టీజీ పీజీఈసెట్‌ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఈనెల 27 నుంచి దరఖాస్తులు

    TG PGECET Notification 2026 : టీజీ పీజీఈసెట్‌ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈనెల 27వ తేదీ నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. మే 28 నుంచి 31 వరకు పరీక్షలు ఉంటాయి.

    Published on: Feb 25, 2026 10:04 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    తెలంగాణ పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కామన్‌ ఎంట్రెన్స్‌ టెస్ట్‌ (టీజీ పీజీఈసెట్‌)-2026 నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. 2026 - 2027 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఎంఈ, ఎంటెక్‌, ఎం ఫార్మసీ, ఎంఆర్క్‌, గ్రాడ్యుయేట్‌ లెవెల్‌ ఫార్మ్‌.డి కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు.

    టీజీ పీజీఈసెట్ 2026
    టీజీ పీజీఈసెట్ 2026

    TG PGECET - 2026 ప్రవేశ పరీక్షను హైదరాబాద్ జేఎన్‌టీయూహెచ్‌ నిర్వహిస్తోంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 27 నుంచి ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.మే 19వ తేదీ నుంచి హాల్‌టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. మే 28 నుంచి 31 వరకు ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

    టీజీ పీజీఈసెట్‌ 2026 - ముఖ్య వివరాలు

    ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ - తెలంగాణ పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కామన్‌ ఎంట్రెన్స్‌ టెస్ట్‌, 2026.

    కోర్సులు - ఎంఈ, ఎంటెక్‌, ఎంఫార్మసీ, ఎంఆర్క్‌, గ్రాడ్యుయేట్‌ లెవెల్‌ ఫార్మ్‌.డి

    బీఈ, బీటెక్‌, బీఫార్మసీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

    దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్

    దరఖాస్తులు ప్రారంభం - 27 ఫిబ్రవరి 2026

    అప్లికేషన్ ఫీజు - జనరల్ అభ్యర్థులకు రూ.1100 (ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.600).

    రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు: రూ.1100 (ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.600).

    రూ.250 ఆలస్య రుసుముతో మే 9 వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం.

    రూ.1,000 ఆలస్య రుసుముతో మే 12వ తేదీ వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం.

    రూ.2,500 ఆలస్య రుసుముతో మే 15వ తేదీ వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం.

    రూ.5,000 ఆలస్య రుసుముతో మే 18వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.

    రూ.10,000 ఆలస్య రుసుముతో మే 26 వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం.

    అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ - మే 9 నుంచి 10వ తేదీ వరకు అవకాశం.

    హాల్‌టికెట్ డౌన్లోడ్ - మే 19వ తేదీ

    పరీక్షలు - మే 28 నుంచి 31 వరకు

    అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://pgecet.tgche.ac.in/

    టీజీ PGECET ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ను కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష(సీబీటీ) విధానంలో నిర్వహిస్తారు. 120 ప్రశ్నలుంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు, నెగటివ్‌ మార్కు ఉండదు.

    ఎంట్రెన్స్ టెస్టులో అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టి సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు. ఈ విషయంలో ఉన్నత విద్యా మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది.

