    Stock Market holiday : ఉగాది, రంజాన్​- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు రేపటి నుంచి వరుసగా సెలవులేనే?

    Stock market holidays 2026 : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉగాది, దేశవ్యాప్తంగా ఈద్-ఉల్-ఫితర్ పండుగలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ వారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. మార్చి నెలలో రామనవమి, మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా మాత్రమే ట్రేడింగ్‌కు సెలవు ఉంటుంది.

    Published on: Mar 18, 2026 12:21 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఈ వారం వరుస పండుగలు ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ల ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగదు! ఉగాది, గుడి పడ్వా, ఈద్-ఉల్-ఫితర్ వంటి పండుగలు స్టాక్ ఎక్స్​ఛేంజీల అధికారిక సెలవుల జాబితాలో లేకపోవడంతో మార్కెట్లు యథావిధిగా తెరిచి ఉంటాయి.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ హాలీడే అప్డేట్స్​.. (REUTERS)
    బాంబే స్టాక్ ఎక్స్​ఛేంజ్ (బీఎస్​ఈ), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్​ఛేంజ్ (ఎన్​ఎస్​ఈ) విడుదల చేసిన హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం.. మార్చి 19 నుంచి మార్చి 21 మధ్య పండుగలు లేదా ప్రాంతీయ వేడుకల కారణంగా ఎటువంటి ట్రేడింగ్ సెలవులు లేవు. కేవలం మార్చి 21 శనివారం కావడం వల్ల ఎప్పటిలానే వారాంతపు విరామంగా మాత్రమే మార్కెట్లు మూసి ఉంటాయి.

    ఈ వారం మార్కెట్ షెడ్యూల్:..

    మార్చి 19, 20: మార్కెట్లు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి.

    మార్చి 21: శనివారం కావడం వల్ల ట్రేడింగ్ ఉండదు.

    ఈక్విటీలు, డెరివేటివ్స్, కరెన్సీ, కమోడిటీస్ వంటి అన్ని విభాగాల్లో ట్రేడింగ్ ఎప్పటిలాగే కొనసాగుతుంది.

    రాబోయే పండుగలు..

    మార్చి 19, గురువారం, ఉగాది పండుగను జరుపుకుంటున్నారు. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు నూతన సంవత్సరం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర (గుడి పడ్వా) రాష్ట్రాల్లో ఈ పండుగకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.

    మరోవైపు, గల్ఫ్ దేశాల్లో నెలవంక కనిపించడాన్ని బట్టి, భారత్‌లో మార్చి 20 శుక్రవారం నాడు ఈద్-ఉల్-ఫితర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా నెలవంక కనిపించిన మరుసటి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. అయితే, ఈ పండుగలు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకున్నప్పటికీ, స్టాక్ మార్కెట్ సెలవులు మాత్రం ముందుగా నిర్ణయించిన ఎక్స్​ఛేంజ్​ క్యాలెండర్ ప్రకారమే ఉంటాయి. కాబట్టి, ప్రతి ప్రధాన పండుగకు మార్కెట్లు మూతపడతాయని ఇన్వెస్టర్లు భావించకూడదు.

    2026లో స్టాక్ మార్కెట్ సెలవులు..

    గత ఏడాది విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం, 2026లో మొత్తం 15 ట్రేడింగ్ సెలవులను ఎక్స్​ఛేంజ్​లు ప్రకటించాయి. ఇప్పటివరకు మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు, రిపబ్లిక్ డే, హోలీ సందర్భంగా కేవలం మూడు సెలవులు మాత్రమే ముగిశాయి.

    మార్చి నెలలో వారాంతపు సెలవులు కాకుండా మరో మూడు రోజులు ట్రేడింగ్ ఉండదు. ఈ నెలలో శ్రీరామనవమి, మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా బీఎస్​ఈ, ఎన్​ఎస్​ఈ రెండు కూడా మూసి ఉంటాయి.

    శ్రీరామనవమి: మార్చి 26, గురువారం.

    శ్రీ మహావీర్ జయంతి: మార్చి 31, మంగళవారం.

    మిగిలిన నెలల సెలవుల వివరాలు..

    రాబోయే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లకు రెండేసి ట్రేడింగ్ సెలవులు ఉన్నాయి. జూన్ నెలలో ఒక సెలవు ఉండగా, జులై- ఆగస్టు నెలల్లో ఎటువంటి మార్కెట్ సెలవులు లేవు. సెప్టెంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో ఒకటి చొప్పున, అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో రెండేసి సెలవులు రానున్నాయి.

    అందువల్ల, ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లు ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా తమ ట్రేడింగ్‌ను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి అధికారిక సెలవుల షెడ్యూల్‌ను క్రమం తప్పకుండా అనుసరించాలని సూచించడమైనది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. ఎన్​ఎస్​ఈ, బీఎస్​ఈ మధ్య తేడా ఏంటి? నేను ఎక్కడ ట్రేడింగ్ చేయాలి?

    భారతదేశంలో బీఎస్​ఈ అత్యంత పురాతనమైనది, ఎన్​ఎస్​ఈ అత్యంత ఆధునికమైనది, ఎక్కువ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ కలిగినది.

    తేడా: బీఎస్​ఈలో 5,000 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలు లిస్ట్ అయి ఉండగా, ఎన్​ఎస్​ఈలో సుమారు 2,000 కంపెనీలు ఉన్నాయి. బీఎస్​ఈ ప్రధాన సూచీని సెన్సెక్స్​ అని, ఎన్​ఎస్​ఈ సూచీని నిఫ్టీ50 అని పిలుస్తారు.

    ఎక్కడ చేయాలి? సాధారణ ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కడైనా ట్రేడింగ్ చేయవచ్చు. అయితే, ఎక్కువ లిక్విడిటీ (అమ్మడం, కొనడం సులభంగా ఉండటం) కోసం చాలా మంది ఎన్​ఎస్​ఈని ఎంచుకుంటారు. ఈ రెండింటిలో షేర్ ధరల్లో స్వల్ప తేడా ఉండవచ్చు.

    2. స్టాక్ మార్కెట్‌లో 'సెటిల్‌మెంట్ సైకిల్' అంటే ఏంటి? టీ+1 అంటే ఏంటి?

    మీరు ఒక షేర్ కొన్నాక లేదా అమ్మిన తర్వాత, ఆ లావాదేవీ పూర్తిగా పూర్తవడాన్ని సెటిల్‌మెంట్ అంటారు. భారత్ ప్రస్తుతం టీ+1 (ట్రేడ్ + 1 రోజు) విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది.

    వివరణ: మీరు సోమవారం ఒక షేరు అమ్మితే, దానికి సంబంధించిన డబ్బు, షేర్ల బదిలీ మంగళవారం నాటికి పూర్తవుతుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా సెటిల్‌మెంట్ పూర్తి చేసే దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. ఇది ఇన్వెస్టర్లకు తమ డబ్బు త్వరగా చేతికి అందడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

    3. డివిడెండ్ అంటే ఏంటి? కంపెనీలు దీనిని ఎందుకు ఇస్తాయి?

    ఒక కంపెనీ గడించిన లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని తన వాటాదారులకు పంచడాన్ని 'డివిడెండ్' అంటారు.

    ఎందుకు ఇస్తాయి? కంపెనీలు తమ ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలను పంచుతూ, వారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి డివిడెండ్లను ప్రకటిస్తాయి. అయితే, అన్ని కంపెనీలు డివిడెండ్ ఇవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. కొన్ని కంపెనీలు లాభాలను తిరిగి వ్యాపార విస్తరణకే వాడుకుంటాయి. స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా 'హై డివిడెండ్ పేయింగ్' స్టాక్స్‌పై ఆసక్తి చూపుతారు.

