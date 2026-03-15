Weather Update : వెదర్ అప్డేట్.. ఈ తేదీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వర్షాలు!
Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కొన్ని రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా గణనీయమైన వాతావరణ మార్పును వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. మార్చి 16 నుండి 23 వరకు అనేక జిల్లాల్లో అకాల వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన కరీంనగర్, జగిత్యాల, నిజామాబాద్లలో మోస్తరు వర్షాలు, ఒడిశాలో వడగళ్లు పడే ప్రమాదం ఉంది.
ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో 3 నుండి 4 డిగ్రీల వరకు తగ్గవచ్చు. గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో వీచే గాలులు వేడి నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. మార్చి 18, 19 తేదీల్లో వర్షాలు తీవ్రతరం అవుతాయని, వేడి ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుందని అంచనా. అకాల వర్షాలు పంట కోతకు దగ్గరపడుతున్న పంటలకు ముప్పు కలిగిస్తాయని రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
మార్చి 18, 19 తేదీలలో మధ్యాహ్నం నుండి హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడం, భారీ ట్రాఫిక్ జామ్లు ఏర్పడటం జరగవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరికొన్ని రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మార్చి 17 నుండి, ముఖ్యంగా రాయలసీమలో మార్చి 19న భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతలు 40.17 డిగ్రీలకు చేరుకున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ద్రోణి కారణంగానే ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ ధృవీకరించింది. ఇది శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు వంటి జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ వర్షాలను కురిపించనుంది.
ఈ అనూహ్య వాతావరణ మార్పులతో ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ అకాల వర్షాలు రైతులకు పెద్ద ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వడగళ్ల వానలు పంటలను దెబ్బతీస్తాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే సమయంలో బహిరంగ ప్రదేశాలు, చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాల కింద ఉండకూడదని అధికారులు సలహా ఇచ్చారు.