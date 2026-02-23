Edit Profile
    Telangana Weather : మరికొన్ని గంటలు వర్షం.. హెచ్చరిక జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

    తెలంగాణలో ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. మరికొన్ని గంటలు కూడా ఇలాగే పలు ప్రాంతాల్లో వాన పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

    Published on: Feb 23, 2026 4:35 PM IST
    By Anand Sai
    ఓ వైపు ఎండలు మెుదలవుతున్నాయనుకుంటుంటే.. మరోవైపు తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరుణుడు పలకరించాడు. రాష్ట్రంలో మరికొన్ని గంటలు వర్షాలు పడుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్, మేడ్చల్‌లో వర్షం పడింది.

    తెలంగాణలో వర్షం
    మరికొన్ని గంటలు హైదరాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లోని ఖైరతాబాద్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, కాచిగూడతోపాటుగా కొన్ని ప్రదేశాల్లో వర్షం పడింది. ఇక మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడింది.

    తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాలు, నిర్మల్, నిజామాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఇతర జిల్లాల్లోనూ ఇలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.

    సోమవారం సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డిలలో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని, సంగారెడ్డిలో వడగళ్ల వానలు పడే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ తెలిపారు. రాబోయే రెండు గంటల్లో కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలలో వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు.

    ఏపీలో వాతావరణ పరిస్థితి

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తూర్పు గోదావరిలో మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఇతర జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈదురుగాలులు, మెరుపులు వర్షాలు ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. రైతులు చెట్ల కింద నిలబడవద్దని తెలిపారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు.

    ఫిబ్రవరి 23, 2026న ఉదయం 8.30 గంటలకు మధ్య బంగాళాఖాతంలోని నైరుతి, పరిసర ప్రాంతాలలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం అదే ప్రాంతంలో కొనసాగింది. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన వ్యవస్థలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఒకటి బలపడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇది 2-3 రోజులు చురుగ్గా ఉంటుంది, కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

