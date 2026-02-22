Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nissan Gravite : 19.6 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​తో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​- హైదరాబాద్​లో ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..

    అఫార్డిబుల్​, ఫ్యామిలీ 7 సీటర్​ నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్​లో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 22, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత ఆటోమొబైల్​ మార్కెట్​పై పట్టు సాధించేందుకు నిస్సాన్​ ప్రయోగించిన అస్త్రం “గ్రావైట్​”! ఇదొక బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ, 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ. లాంచ్​ అయినప్పటి నుంచి ఈ మోడల్​పై మంచి బజ్​ నెలకొంది. మరి మీరు కూడా ఈ నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ని కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్​లో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఎంపీవీ..
    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఎంపీవీ..

    హైదరాబాద్​లో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ విసియా- రూ. 6.72 లక్షలు

    అసెంటా- రూ. 7.82 లక్షలు

    ఎన్​- కనెక్టా- రూ. 8.54 లక్షలు

    ఎన్​- కనెక్టా ఈజెడ్​ షిఫ్ట్​- రూ. 9.24 లక్షలు

    టెక్నా- రూ. 9.37 లక్షలు

    టెక్నా లాంచ్​ ఎడిషన్​- రూ. 9.90 లక్షలు

    టెక్నా ఈజెడ్​ షిప్ట్​- రూ. 10.06 లక్షలు

    టెక్నా లాంచ్​ ఎడిషన్​ ఈజెడ్​ షిఫ్ట్​- రూ. 10.58 లక్షలు

    అంటే హైదరాబాద్​లో ఈ 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 6.72 లక్షల నుంచి రూ. 10.58 లక్షల వరకు ఉంటుందని అర్థం. ఈ ప్రైజ్​ పాయింట్​లోనే 7 సీటర్​ వెహికిల్​ రావడం మధ్యతరగతి ప్రజలకు నిజంగానే మంచి ఆప్షన్​ అవుతుంది!

    సాధారణంగా ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు ఏదైనా వెహికిల్​ని లాంచ్​ చేసే సమయంలో, దాని ఎక్స్​షోరూం ధరను మాత్రమే ప్రకటిస్తాయి. ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్సులు వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం. అందుకే, ఏదైనా కారు కొనే ముందు ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను కూడా తెలుసుకుని బడ్జెట్​ వేసుకోవడం ఉత్తమం.

    మీరు మీ సమీప డీలర్​షిప్​ షోరూమ్​ని సందర్శిస్తే టెస్ట్​ డ్రైవ్​తో పాటు లాంచ్​ ఆఫర్ల గురించి కూడా తెలుసుకుని బడ్జెట్​ని ప్లాన్​ చేసుకోవచ్చు.

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ డెలివరీ ఎప్పటి నుంచి?

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఎంపీవీ బుకింగ్స్​ ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. రూ. 11వేల టోకెన్​ అమౌంట్​తో ఈ వెహికిల్​ని బుక్​ చేసుకోవచ్చు. డెలివరీలు మార్చ్​ 2026లో మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్ల వివరాలను డీటైల్డ్​గా తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఎంపీవీ మైలేజ్​ ఎంత?

    ఈ నిస్సాన్​ గ్రావైట్​లో 1.0లీటర్​ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్​ పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ ఇస్తుంది. దీనిని మేన్యువల్​ గేర్​బాక్స్​కి కనెక్ట్​ చేసినప్పుడు 19.3 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​ని ఇస్తుందని, అదే ఏఎంటీకి కనెక్ట్​ చేసినప్పుడు 19.6 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​ని ఇస్తుందని సంస్థ వెల్లడించింది.

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఎంపీవీ సేఫ్టీ ఫీచర్స్​ ఎంటి?

    ఈ 7 సీటర్,​ అఫార్డిబుల్​ ఎంపీవీలో 45 యాక్టివ్​- పాసివ్​ సఫ్టీ ఫీచర్స్​ ఉన్నాయి. పైగా అన్ని వేరియంట్లలో 30కిపైగా ఫీచర్లు స్టాండర్డ్​గా వస్తున్నాయి. వాటిల్లో కొన్ని.. 6 ఎయిర్​బ్యాగులు, టైర్​ ప్రెజర్​ మానిటరింగ్​ సిస్టెమ్​, హిల్​ స్టార్ట్​ అసిస్ట్​, ఎలక్ట్రానిక్​ స్టెబులిటీ కంట్రోల్​, ట్రాక్షన్​ కంట్రోల్​, బ్రేక్​ అసిస్ట్​, యాంటీ- లాక్​ బ్రేకింగ్​ సిస్టెమ్​ విత్​ ఎలక్ట్రానిక్​ బ్రేక్​ఫోర్స్​ డిస్ట్రిబ్యూషన్​.

    recommendedIcon
    News/News/Nissan Gravite : 19.6 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​తో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​- హైదరాబాద్​లో ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..
    News/News/Nissan Gravite : 19.6 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​తో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​- హైదరాబాద్​లో ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes