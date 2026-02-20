Edit Profile
    Nissan Gravite : రూ. 5.65 లక్షల నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ 7 సీటర్​ ఎంపీవీ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..

    నిస్సాన్ నుంచి వస్తున్న సరికొత్త 'గ్రావైట్' ఐదు విభిన్న వేరియంట్లలో లభ్యమవుతోంది. ఈ 7 సీటర్​ ఎంపీవీ బేస్ మోడల్ విసియా నుంచి టాప్-ఎండ్ టెక్నా వరకు ప్రతి వేరియంట్‌లోని ఫీచర్లు, సేఫ్టీ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 20, 2026 6:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నిస్సాన్ ఇండియా తన 'గ్రావైట్' మోడల్‌ని విసియా, అసెంటా, ఎన్-కనెక్టా, టెక్నా, టెక్నా లాంచ్ ఎడిషన్ అనే ఐదు రకాల వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో మాన్యువల్, ఏఎంటీ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. బేస్ వేరియంట్లు ప్రాథమిక సౌకర్యాలు, భద్రతపై దృష్టి పెట్టగా.. హయ్యర్ వేరియంట్లు లగ్జరీ ఫీచర్లు, స్టైలిష్ లుక్స్‌తో వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 7 సీటర్​ నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఎంపీవీ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఇదిగో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​..
    ఇదిగో నిస్సాన్​ గ్రావైట్​..

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఎంపీవీ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..

    1. విసియా (Visia)

    ఇది గ్రావైట్ శ్రేణిలో ప్రారంభ వేరియంట్.

    ఎక్స్‌టీరియర్: ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్స్, క్రిస్టల్ ఎడ్జ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్, సాటిన్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన పియానో బ్లాక్ 2డీ గ్రిల్, సీ-షేప్డ్ బంపర్ యాక్సెంట్లు, బ్లాక్ స్కిడ్ ప్లేట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో సెంటర్ క్యాప్స్‌తో కూడిన 14-ఇంచ్​ స్టీల్ వీల్స్ ఇచ్చారు.

    ఇంటీరియర్: హెక్సాగన్ ప్యాటర్న్‌తో కూడిన స్పోర్టీ సీట్లు, ఎల్​ఈడీ క్యాబిన్ లైట్లు, ఈ 7 సీటర్​ ఎంపీవీ రెండో- మూడో వరుస సీట్లకు అడ్జస్టబుల్ హెడ్‌రెస్ట్‌లు ఉన్నాయి. రెండో వరుస సీట్లు 60:40 స్ప్లిట్, స్లైడ్, రెక్లైన్ ఫంక్షన్‌తో వస్తాయి. మూడో వరుసలో 50:50 స్ప్లిట్ ఫోల్డింగ్, సీట్లను పూర్తిగా తొలగించే వెసులుబాటు ఉంది.

    ఫీచర్లు: 8.89 సెం.మీ ఎల్​ఈడీ డిజిటల్ క్లస్టర్, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్, టిల్ట్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ గల ఎలక్ట్రానిక్ పవర్ స్టీరింగ్, 12వీ పవర్ అవుట్‌లెట్ ఉన్నాయి.

    భద్రత: 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్​తో కూడిన ఈబీడీ, ఈఎస్​పీ, బ్రేక్ అసిస్ట్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, టీపీఎంఎస్​, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్, ఆటోమేటిక్ హజార్డ్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.

    2. అసెంటా

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ విసియాలోని ఫీచర్లతో పాటు ఇందులో మరికొన్ని అదనపు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

    అదనపు ఫీచర్లు: ఫుల్ వీల్ కవర్లతో కూడిన 14-ఇంచ్​ స్టీల్ వీల్స్, సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్లు, పియానో బ్లాక్ ఓఆర్​వీఎంలు, డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి.

    సౌకర్యాలు: సెంటర్ కన్సోల్‌లో క్లోజ్డ్ స్టోరేజ్, రెండో- మూడో వరుస ప్రయాణికుల కోసం రియర్ ఏసీ వెంట్స్ ఉన్నాయి. రెండో వరుస వారికి స్వతంత్రంగా ఏసీ కంట్రోల్ చేసే వీలుంది.

    టెక్నాలజీ: 8- ఇంచ్​ ఫ్లోటింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్​ యాపిల్ కార్‌ప్లే, స్టీరింగ్‌పై మీడియా కంట్రోల్స్, రిమోట్ సెంట్రల్ లాకింగ్, స్పీడ్ సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్ వంటివి ఉన్నాయి.

    3. ఎన్-కనెక్టా

    ఎక్స్‌టీరియర్: ఈ నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ వేరియంట్​లో ఓఆర్​వీఎంలపై ఎల్​ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లు, ఎల్​ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, 50 కేజీల బరువు మోయగల రూఫ్ రైల్స్, డోర్ క్లాడింగ్‌పై డీకాల్స్ వస్తాయి.

    ఇంటీరియర్: డ్యూయల్-టోన్ స్యూడ్, ఫ్యాబ్రిక్ సీట్లు, డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై వుడెన్ ఫినిషింగ్, లెదరెట్ స్టీరింగ్ కవర్ ఉన్నాయి.

    ఫీచర్లు: రియర్ పవర్ విండోస్, రియర్ వైపర్, వాషర్, డెఫాగర్, పీఎం 2.5 పోలెన్ ఫిల్టర్, గైడ్‌లైన్స్‌తో కూడిన రియర్ కెమెరా, కూల్డ్ సెంటర్ కన్సోల్, ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్​వీఎంలు ఉన్నాయి. ఆడియో సిస్టమ్ 4 స్పీకర్లకు అప్‌గ్రేడ్ అయ్యింది.

    4. టెక్నా

    బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ 7 సీటర్​ నిస్సాన్​ గ్రావైట్ ఎంపీవీలో​ ఇది అత్యంత ప్రీమియం వేరియంట్.

    లుక్: సిగ్నేచర్ ఎల్​ఈడీ హెడ్ ల్యాంప్స్, ఫ్రంట్ ఎల్​ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్, 15- ఇంచ్​ డ్యూయల్-టోన్ ఫ్లెక్స్ వీల్స్, క్రోమ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ దీనికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

    ప్రీమియం ఫీచర్లు: 7-ఇంచ్​ పూర్తి స్థాయి డిజిటల్ క్లస్టర్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్‌తో కూడిన ఐ-కీ, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (మాన్యువల్ వేరియంట్లలో), వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, మూడో వరుస కోసం 12వీ అవుట్‌లెట్ ఉన్నాయి.

    భద్రత: రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఆటో హెడ్ ల్యాంప్స్, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి. ఆడియోలో అదనంగా రెండు ట్వీటర్లు వస్తాయి.

    5. టెక్నా లాంచ్ ఎడిషన్

    ఇది అసెంటా ట్రిమ్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ 'నిస్సాన్ జెన్యూన్ యాక్సెసరీస్'తో వస్తుంది.

    యాక్సెసరీస్: వీల్ ఆర్చ్ ఏరో ఇన్సర్ట్‌లు, డ్రిఫ్ట్ ఫ్లో గ్రాఫిక్స్, డోర్ వైజర్లు, క్రోమ్ డీటెయిలింగ్ ఉంటాయి.

    ప్రీమియం ఫీచర్లు: జేబీఎల్ ప్రీమియం స్పీకర్లు, డ్యూయల్ డాష్ కామ్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, యాంబియంట్ మూడ్ లైటింగ్, మొదటి వరుస సీట్లకు అదనపు నెక్ అండ్​ లంబార్ కుషన్లు ఉంటాయి.

    నిస్సాన్​ గ్రావైట్​- ట్రాన్స్‌మిషన్, కలర్స్​..

    గేర్ బాక్స్: ఎన్-కనెక్టా, టెక్నా వేరియంట్లలో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్‌తో పాటు 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ ఆప్షన్ ఉంది. విసియా, అసెంటా వేరియంట్లు కేవలం మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే వస్తాయి.

    కలర్స్​: బ్లేడ్ సిల్వర్, స్టార్మ్ వైట్ అన్ని వేరియంట్లలో లభిస్తాయి. ఆనిక్స్ బ్లాక్, మెటాలిక్ గ్రే రంగులు అసెంటా నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫారెస్ట్ గ్రీన్ మాత్రం కేవలం ఎన్-కనెక్టా, ఆపై వేరియంట్లకు మాత్రమే పరిమితం.

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-

    ప్రశ్న- నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ ధర ఎంత?

    సమాధానం- మొదటి 1,001 మంది కస్టమర్ల కోసం దీనిని రూ. 5.65 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ చేశారు.

    ప్రశ్న- నిస్సాన్ గ్రావైట్‌లో ఏఎంటీ (ఆటోమేటిక్) ఆప్షన్ ఏ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది?

    సమాధానం- నిస్సాన్ గ్రావైట్‌లో 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్ కేవలం హయ్యర్ వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఆటోమేటిక్ కారును ఎంచుకోవాలనుకుంటే ఎన్-కనెక్టా లేదా టాప్-ఎండ్ మోడల్ టెక్నా వేరియంట్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రారంభ వేరియంట్లు అయిన విసియా, అసెంటా కేవలం 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే లభిస్తాయి.

