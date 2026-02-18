ఎర్టిగా, ట్రైబర్లకు ధర, ఫీచర్లతో సవాలు విసురుతున్న నిస్సాన్ గ్రావైట్
నిస్సాన్ తన సరికొత్త 7-సీటర్ ఎంపీవీ గ్రావైట్ నిన్న ₹5.65 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ చేసింది. అదిరిపోయే సేఫ్టీ ఫీచర్లు, ప్రీమియం లుక్స్తో వస్తున్న ఈ కారు.. మారుతి ఎర్టిగా, రెనాల్ట్ ట్రైబర్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ సీటింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న కార్లను అందించేందుకు జపాన్ ఆటో దిగ్గజం నిస్సాన్ మోటార్స్ రంగంలోకి దిగింది. బుధవారం తన సరికొత్త 7-సీటర్ ఎంపీవీ (MPV) గ్రావైట్ (Gravite)ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కేవలం ₹5.65 లక్షల ప్రారంభ ధరతో (ఎక్స్-షోరూమ్) వచ్చిన ఈ కారు, ఫ్యామిలీ కార్ల విభాగంలో కొత్త సంచలనాలకు తెరలేపుతోంది.
ధర, పోటీదారులు:
నిస్సాన్ గ్రావైట్ బేస్ వేరియంట్ ధర ₹5.65 లక్షల నుంచి మొదలై టాప్ వేరియంట్ ₹8.93 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఢిల్లీ వంటి మెట్రో నగరాల్లో దీని ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు ₹7 లక్షల నుంచి ₹10 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ధర వద్ద ఇది ప్రధానంగా రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ( ₹5.76 లక్షలు), హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ( ₹5.74 లక్షలు) వంటి కార్లకు ప్రత్యక్షంగా పోటీనిస్తుంది. ఇక 7-సీటర్ విభాగంలో రారాజుగా ఉన్న మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా (ప్రారంభ ధర ₹8.80 లక్షలు) కంటే నిస్సాన్ గ్రావైట్ చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తుండటం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం.
సెమీ-అర్బన్ మార్కెట్లలో మహీంద్రా బొలెరోతో కూడా ఇది తలపడనుంది. “మహీంద్రా బొలెరో కంటే గ్రావైట్ మరింత రిఫైన్డ్ ఇంజిన్తో, మెరుగైన మైలేజీతో వస్తోంది” అని పలు ఆటోమొబైల్ రివ్యూలు పేర్కొన్నాయి.
ముఖ్యమైన ఫీచర్లు, స్పెక్స్:
గ్రావైట్ కారును నిస్సాన్ అత్యంత స్టైలిష్గా తీర్చిదిద్దింది. ఇందులో 1.0 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ వాడారు. ఇది 72PS పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- గేర్ బాక్స్: మాన్యువల్, ఏఎంటీ (AMT) ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే సీఎన్జీ (CNG) వేరియంట్ను కూడా తీసుకురానున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.
- ఇంటీరియర్: ప్రీమియం స్యూడ్, లెదర్ సీట్లు, వుడెన్ ఫినిష్తో కూడిన డ్యూయల్ టోన్ డాష్బోర్డ్ కారుకు విలాసవంతమైన లుక్ ఇస్తున్నాయి.
- టెక్నాలజీ: 20.32 సెం.మీ ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే, ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
- స్పేస్: ఇందులో 7 సీట్లు ఉన్నప్పటికీ, వెనుక వరుస సీట్లను మడతపెట్టుకోవడం ద్వారా 625 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ను పొందవచ్చు.
భద్రతకు పెద్దపీట:
బడ్జెట్ కారు అయినప్పటికీ సేఫ్టీ విషయంలో నిస్సాన్ రాజీ పడలేదు. ఈ కారులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు ఏబీఎస్ (ABS), ఈబీడీ (EBD), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ (HSA), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (TCS), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC) వంటి 30కి పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లను స్టాండర్డ్గా అందించారు. రాత్రి వేళల్లో మెరుగైన విజన్ కోసం ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, డీఆర్ఎల్ (DRL)లను అమర్చారు.
వారంటీ, నమ్మకం:
నిస్సాన్ తన కస్టమర్ల కోసం 3 ఏళ్లు లేదా 1,00,000 కిలోమీటర్ల స్టాండర్డ్ వారంటీని అందిస్తోంది. అదనపు ఖర్చుతో దీనిని 10 ఏళ్లు లేదా 2,00,000 కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించుకునే అవకాశం కల్పించింది. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుతో కూడిన ఫ్యామిలీ కారు కావాలనుకునే వారికి గ్రావైట్ ఒక చక్కని ఎంపికగా నిలవనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: నిస్సాన్ గ్రావైట్ ప్రారంభ ధర ఎంత?
భారత్లో నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధర ₹5.65 లక్షలుగా ఉంది.
ప్రశ్న: ఇది సీఎన్జీ (CNG) ఆప్షన్లో లభిస్తుందా?
ప్రస్తుతానికి పెట్రోల్ వెర్షన్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది, అయితే త్వరలోనే సీఎన్జీ మోడల్ను విడుదల చేస్తామని సంస్థ ప్రకటించింది.
ప్రశ్న: దీనిలో ఎన్ని ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నాయి?
భద్రత కోసం ఈ కారులో మొత్తం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా అందించారు.
ఇది మారుతి ఎర్టిగా కంటే మెరుగైనదా?
ప్రశ్న: ధర పరంగా ఎర్టిగా కంటే గ్రావైట్ చాలా చౌకగా ఉంటుంది. అయితే ఎర్టిగాకు పెద్ద సర్వీస్ నెట్వర్క్, రీసేల్ వాల్యూ ప్లస్ పాయింట్లు. తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ సేఫ్టీ ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి గ్రావిటే బెస్ట్ ఆప్షన్.