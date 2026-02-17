మధ్యతరగతికి మహా ఆఫర్.. రూ. 5.65 లక్షలకే 7-సీటర్ కారు! నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఫీచర్లు ఇవే..
భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల కోసం నిస్సాన్ ఇండియా 'గ్రావైట్' (Gravite) MPVని విడుదల చేసింది. కేవలం రూ. 5.65 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్ వంటి అద్భుతమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారు ఫ్యామిలీ మ్యాన్లకు బెస్ట్ ఛాయిస్.
భారతదేశంలో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబానికి సొంత ఇల్లు ఎంత కలనో, అందరూ కలిసి ప్రయాణించేలా ఒక 7-సీటర్ కారు ఉండటం కూడా అంతే పెద్ద కల. అయితే, పెరుగుతున్న కార్ల ధరలు సామాన్యుడి బడ్జెట్కు అందనంత దూరంలో ఉంటున్నాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి తరుణంలోనే నిస్సాన్ ఇండియా ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మధ్యతరగతి కలలను సాకారం చేస్తూ అత్యంత సరసమైన ధరకే 'నిస్సాన్ గ్రావైట్' (Nissan Gravite) MPVని మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. రెనాల్ట్-నిస్సాన్ కూటమికి చెందిన సుప్రసిద్ధ CMF-A+ ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందిన ఈ కారు, ప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మంగళవారం రాత్రి దీనిని లాంఛ్ చేసింది.
1. బడ్జెట్ ధరలో విప్లవం: రూ. 5.65 లక్షలకే MPV
నిస్సాన్ గ్రావైట్ ప్రారంభ ధరను కంపెనీ కేవలం రూ. 5.65 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. సాధారణంగా ఈ ధరకు ఒక చిన్న హ్యాచ్బ్యాక్ కారు మాత్రమే వస్తుంది, కానీ నిస్సాన్ ఏకంగా ఒక పూర్తి స్థాయి 7-సీటర్ కారును అందిస్తుండటం విశేషం.
పరిమిత కాల ఆఫర్: ఈ ప్రత్యేక ధర కేవలం మొదటి 5,000 బుకింగ్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
అదనపు ప్రయోజనాలు: ఈ తొలి కస్టమర్లకు 5 ఏళ్ల పాటు ఉచిత సర్వీస్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది. అంతేకాకుండా, 'నిస్సాన్ లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్' ద్వారా కేవలం 5.55% వడ్డీ రేటుతో ఫైనాన్స్, ఎక్స్క్లూజివ్ అప్గ్రేడ్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు.
"నిస్సాన్ గ్రావైట్ నిజమైన 'ది గ్రేట్ ఇండియన్' (The Great Indian) కారుగా నిలుస్తుంది. భారతీయ కుటుంబాల అవసరాలను, మన రోడ్ల పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించాం" అని నిస్సాన్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సౌరభ్ వత్స ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
2. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, అదిరిపోయే ఇంటీరియర్
గ్రావైట్ కేవలం ధరలో మాత్రమే కాదు, సౌకర్యాల విషయంలోనూ రాజీ పడలేదు.
150+ సీటింగ్ కాంబినేషన్లు: ఇందులో 5+2 సీటింగ్ లేఅవుట్ ఉంటుంది. మూడవ వరుస సీట్లను అవసరానికి తగ్గట్టుగా పూర్తిగా తొలగించుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎక్కువ లగేజీ ఉన్నప్పుడు కారును ఒక వ్యాన్లాగా మార్చుకునే వీలుంది.
ప్రీమియం క్యాబిన్: ఇంటీరియర్లో డ్యూయల్ టోన్ కలర్ థీమ్, సాఫ్ట్ 'సూడ్' (Suede) మెటీరియల్ను వాడారు. వినియోగదారులు తమ అభిరుచి మేరకు డ్యూరబుల్, డైనమిక్, సోఫిస్టికేటెడ్ అనే మూడు రకాల ఫినిషింగ్లను ఎంచుకోవచ్చు.
స్మార్ట్ టెక్నాలజీ: 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ (వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/ఆపిల్ కార్ప్లే), 7-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే దీనికి మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. కారు లోపల 11 లీటర్ల కూల్డ్ స్టోరేజ్తో కలిపి మొత్తం 31 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్ అందుబాటులో ఉంది.
3. సేఫ్టీలో 'తగ్గేదే లే': 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు స్టాండర్డ్
చవకైన కార్లలో భద్రత తక్కువగా ఉంటుందనే అపవాదును నిస్సాన్ చెరిపివేసింది. గ్రావైట్ అన్ని వేరియంట్లలోనూ 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా అందిస్తోంది.
కీలక భద్రతా ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, TPMS (టయర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్), ABS విత్ బ్రేక్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ప్రయాణికులకు పూర్తి రక్షణనిస్తాయి.
4. ఇంజిన్, మైలేజీ వివరాలు
గ్రావైట్లో 1.0-లీటర్ మూడు సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 72 hp పవర్, 96 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- మైలేజీ: 5-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ గేర్బాక్స్ వెర్షన్ 19.3 kmpl మైలేజీని ఇస్తుండగా, AMT వెర్షన్ 19.6 kmpl మైలేజీని అందిస్తుంది.
- CNG ఆప్షన్: తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలనుకునే వారి కోసం నిస్సాన్ కంపెనీయే స్వయంగా CNG కిట్ను కూడా అందుబాటులోకి తెస్తోంది.
- డిజైన్: హనీకోంబ్ గ్రిల్, 15-అంగుళాల స్టైల్డ్ వీల్స్, టీల్, పర్ల్ వైట్ వంటి 5 ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఈ కారు లభిస్తుంది.
5. నిస్సాన్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్: భారత్ నుంచి ప్రపంచానికి..
నిస్సాన్ తన పోర్ట్ఫోలియోను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. 2027 నాటికి 'టెక్టాన్' (Tekton), ఒక కొత్త 7-సీటర్ C-SUVని లాంచ్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భారత్ను ఒక గ్లోబల్ ఎగుమతి కేంద్రంగా మార్చాలని నిస్సాన్ యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే ఇక్కడి నుండి 65 దేశాలకు కార్లను ఎగుమతి చేస్తూ, FY26 నాటికి 1 లక్ష యూనిట్ల అమ్మకాలను సాధించాలని టార్గెట్ పెట్టుకుంది. యువతను ఆకట్టుకోవడానికి బాలీవుడ్ నటుడు లక్ష్య (Lakshaya) ను బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ప్రకటించింది.
మార్కెట్లో ఉన్న రెనాల్ట్ ట్రైబర్, మారుతి ఎర్టిగా వంటి మోడళ్లకు నిస్సాన్ గ్రావైట్ గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. ఎర్టిగా కంటే తక్కువ ధర, ట్రైబర్ కంటే వినూత్నమైన స్టైలింగ్తో వస్తున్న ఈ కారు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఒక వరమనే చెప్పాలి.
