Nissan Gravite : నిస్సాన్ గ్రావిటే లాంచ్ రేపే- 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ ఎంపీవి హైలైట్స్ ఇవే..
మచ్ అవైటెడ్ నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎంపీవీ లాంచ్కు రెడీ అయ్యింది. ఈ 7 సీటర్ కారును ఫిబ్రవరి 17న సంస్థ అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ, ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఎంపీవీ గురించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తన పట్టును పటిష్టం చేసుకునేందుకు నిస్సాన్ ఇండియా సిద్ధమైంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త 7-సీటర్ ఎంపీవీ ‘నిస్సాన్ గ్రావిటే’ని ఫిబ్రవరి 17న (మంగళవారం) సంస్థ అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది. రెనాల్ట్-నిస్సాన్ పార్ట్నర్షిప్లో భాగంగా రూపొందించిన సీఎంఎఫ్-ఏ+ ప్లాట్ఫారమ్పై ఈ కారును తయారు చేసింది సంస్థ. ప్రాక్టికాలిటీ, సరసమైన ధరను కోరుకునే కుటుంబాల కోసం దీనిని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న రెనాల్ట్ ట్రైబర్కు ఇది గట్టి పోటీనివ్వనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
నిస్సాన్ గ్రావిటే- డిజైన్, ఎక్స్టీరియర్..
నిస్సాన్ గ్రావిటే కారు చూడటానికి పొడవుగా, విశాలంగా ఉంటూ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంపీవీ లుక్ను కలిగి ఉంటుంది.
ముందు భాగం: నిస్సాన్ లేటెస్ట్ డిజైన్ శైలిలో సీ-షేప్డ్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్, బోల్డ్ గ్రిల్, ఆకర్షణీయమైన బంపర్తో వస్తోంది.
సైడ్ అండ్ రియర్: రూఫ్ రైల్స్, బాడీ క్లాడింగ్, అల్లాయ్ వీల్స్ దీనికి మోడరన్ లుక్ను ఇస్తాయి. వెనుక భాగంలో ర్యాప్ అరౌండ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన బంపర్, స్కిడ్ ప్లేట్ దీనికి కొంత రగ్గడ్ లుక్ను జోడించాయి.
నిస్సాన్ గ్రావిటే- ఇంటీరియర్, స్పేస్..
కుటుంబ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా క్యాబిల్ లోపలి విషయంలో నిస్సాన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది.
సీటింగ్: ఈ నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎంపీవీలో 7-సీటర్ సెటప్ ఉంటుంది. ఫ్లాట్ ఫ్లోర్ ఉండటం వల్ల కాలు పెట్టుకునే స్థలం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ఫ్లెక్సిబిలిటీ: రెండో వరుస సీట్లను రీక్లైన్ (వాల్చుకునే), స్లైడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. మూడో వరుస సీట్లను అవసరానికి తగ్గట్టుగా మడుచుకోవచ్చు, తద్వారా లగేజీ కోసం ఎక్కువ స్పేస్ లభిస్తుంది.
నిస్సాన్ గ్రావిటే- ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ..
నేటి తరం కస్టమర్ల కోసం నిస్సాన్ ఇందులో అత్యాధునిక ఫీచర్లను జోడించింది:
- డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్.
- ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, అన్ని వరుసలకు రేర్ ఏసీ వెంట్స్.
- టాప్ వేరియంట్లలో 360-డిగ్రీ కెమెరా, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.
నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎంపీవీ- ఇంజిన్, పనితీరు..
నిస్సాన్ గ్రావిటే 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో రానుంది. ఇందులో రెండు ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి:
- నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్
- టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్
ట్రాన్స్మిషన్ విషయానికొస్తే 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ వెర్షన్ను కూడా నిస్సాన్ పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.
నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎంపీవీ- ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం, నిస్సాన్ గ్రావైట్ ధర రూ. 6 లక్షల నుంచి రూ. 7 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ప్రారంభమై, టాప్ వేరియంట్లు రూ. 13-14 లక్షల వరకు ఉండవచ్చు.
ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ కొనే బడ్జెట్లో 7-సీటర్ కారు కావాలనుకునే వారికి ఈ నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎంపీవీ ఒక గొప్ప ఆప్షన్ అవుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-
ప్రశ్న- నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎప్పుడు విడుదల కానుంది? దీని అంచనా ధర ఎంత?
సమాధానం- నిస్సాన్ గ్రావిటే ఫిబ్రవరి 17, 2026న విడుదల కానుంది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 6-7 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ఉండవచ్చని అంచనా.
ప్రశ్న- ఈ కారులో ఎన్ని సీట్ల అమరిక ఉంటుంది? ఇది కుటుంబాలకు సరిపోతుందా?
సమాధానం- ఇది పూర్తిస్థాయి 7-సీటర్ ఎంపీవీ. ఫ్లాట్ ఫ్లోర్, ఫోల్డబుల్ సీట్ల వల్ల ఇందులో స్పేస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాల ప్రయాణాలకు ఇది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ప్రశ్న- నిస్సాన్ గ్రావిటే మైలేజీ, ఇంజిన్ వివరాలేంటి?
సమాధానం- ఇందులో 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది టర్బో, నాన్-టర్బో ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. మైలేజీ వివరాలు లాంచ్ సమయంలో అధికారికంగా వెల్లడవుతాయి. భవిష్యత్తులో ఇందులో సీఎన్జీ వెర్షన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది.
ప్రశ్న- ఇందులో ఎలాంటి భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి?
సమాధానం- డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో పాటు టాప్ ఎండ్ వేరియంట్లలో 360-డిగ్రీ కెమెరా, సెన్సార్లు, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.