    7 seater cars : ఇండియాలోకి 5 కొత్త 7 సీటర్​ కార్లు- పెద్ద కుటుంబాలకు పండగే!

    పెద్ద కుటుంబాలకు పండగ లాంటి వార్త! రానున్న రోజుల్లో 5 కొత్త 7 సీటర్​ కార్లు ఇండియాలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇవి మార్కెట్​లో హడావుడి చేయనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ కార్ల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 16, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లో 7-సీటర్ కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. పెద్ద కుటుంబాల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా, విలాసవంతమైన ఫీచర్లతో ఈ ఏడాది, అలాగే వచ్చే ఏడాది భారీగా కొత్త మోడళ్లు విడుదల కానున్నాయి. ఫోక్స్‌వ్యాగన్, ఎంజీ, నిస్సాన్, రెనాల్ట్​ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు తమ కొత్త 7-సీటర్ ఎస్‌యూవీలను రంగంలోకి దించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఆ వివరాలేంటో ఓసారి చూద్దాము..

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​..
    రెనాల్ట్​ డస్టర్​..

    ఇండియాలోకి 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ కార్లు..

    1. ఎంజీ మెజెస్టర్

    ఎంజీ మోటార్స్ తన కొత్త లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ 'మెజెస్టర్'ను తాజాగా ఆవిష్కరించింది. గ్లోస్టర్ మోడల్​ కంటే ఇది ప్రీమియం వెర్షన్‌గా రాబోతోంది. వచ్చే నెలలో దీని ధరలను ప్రకటించి, ఏప్రిల్ నుంచి డెలివరీలు ప్రారంభించనున్నారు.

    ఇంజిన్: ఇందులో 2.0 లీటర్ ట్విన్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 2డబ్ల్యూడీ, 4డబ్ల్యూడీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    ఫీచర్లు: లెవల్ 2 అడాస్​ సేఫ్టీ టెక్నాలజీ, ప్రీమియం ఇంటీరియర్ మరియు అదిరిపోయే ఎక్స్‌టీరియర్ లుక్‌తో ఇది వస్తోంది.

    ఈ ఎంజీ మెజెస్టర్​ భారీ ఎస్​యూవీ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    2. ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైరాన్ ఆర్​ లైన్

    ఫోక్స్‌వ్యాగన్ నుంచి రాబోతున్న అత్యంత ఖరీదైన ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ ఈ టైరాన్​ ఆర్​ లైన్​. ఇప్పటికే భారత్‌లో దీని అసెంబ్లింగ్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే ఇది మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టనుంది.

    ధర: సుమారు రూ. 45 - రూ. 50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ప్రత్యేకతలు: ఇది గ్లోబల్ టైగన్ మోడల్‌పై ఆధారపడి రూపొందింది. ఇందులో 2.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. 4-వీల్ డ్రైవ్ (4డబ్ల్యూడీ) సిస్టమ్ ఇందులో స్టాండర్డ్ ఫీచర్‌గా రానుంది.

    3. నిస్సాన్ గ్రావిటే

    రెనాల్ట్​ ట్రైబర్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆధారంగా తయారైన నిస్సాన్ గ్రావిటే ఫిబ్రవరి 17, 2026 విడుదల కానుంది. భారత్‌లోనే తయారవుతున్న కారు కావడంతో దీని ధర చాలా కాంపిటీటివ్​గా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు ఇది ఇండియాలోనే చౌకైన 7 సీటర్​ కార్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.

    డిజైన్: ట్రైబర్‌తో పోలిస్తే దీని స్టైలింగ్ పూర్తిగా భిన్నంగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది.

    ఇంజిన్: 1.0 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ మరియు టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో ఇది అందుబాటులోకి రానుంది.

    ఈ నిస్సాన్​ గ్రావిటేకి సంబంధించిన ఇతర వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    4. నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఆధారిత 7-సీటర్

    నిస్సాన్ నుంచి ఒక మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ రాబోతోంది. దాని పేరు ‘టెక్టాన్’. ఇది కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను పంచుకుంటుంది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో దీని 7-సీటర్ వెర్షన్ కూడా రాబోతోందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఇంజిన్, ట్రాన్స్‌మిషన్, ఇతర ఫీచర్లు టెక్టాన్ మాదిరిగానే ఉన్నప్పటికీ, మరికొన్ని అదనపు ఫీచర్లను ఇందులో ఆశించవచ్చు.

    5. కొత్త జనరేషన్ రెనాల్ట్​ డస్టర్ 7-సీటర్

    రెనాల్ట్​ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న కొత్త జనరేషన్ డస్టర్ ధరలను వచ్చే నెలలో ప్రకటించనున్నారు. ఏప్రిల్ 2026 నుంచి దీని డెలివరీలు మొదలవుతాయి. దీని ఆధారంగానే 7-సీటర్ వెర్షన్‌ను కూడా రెనాల్ట్​ సిద్ధం చేస్తోంది.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ఉన్న 'బోరియల్' అనే మోడల్ తరహాలో ఈ 7-సీటర్ ఉంటుంది. పూర్తిస్థాయిలో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా దీన్ని రూపొందిస్తున్నారు. హైబ్రిడ్ వెర్షన్ ధరలను ఈ ఏడాది చివర్లో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

