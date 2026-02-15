రూ. 91,399కే బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- కొనాలా? వద్దా? 3 ప్లస్లు, 2 మైనస్లు..
బజాజ్ ఆటో తన పాపులర్ చేతక్ సిరీస్లో అత్యంత చౌకైన మోడల్ సీ2501ని గత నెలలో విడుదల చేసింది. మరి ఈ ఈ-స్కూటర్ని కొనాలా? వద్దా? ఈ మోడల్కి సంబంధించిన 3 ప్లస్లు, 2 మైనస్ పాయింట్లను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
బజాజ్ ఆటో తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిని మరింత విస్తరిస్తూ, సరికొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ బజాజ్ చేతక్ సీ2501ను గత నెలలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. దీనిని చేతక్ సీ25 అని పిలుస్తున్నారు. దీని ధర రూ. 1లక్ష కన్నా తక్కువగానే ఉంది. మరి ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ని కొనాలా? వద్దా? ఈ ఈ-స్కూటర్కి సంబంధించిన 3 ప్లస్లు, 2 మైనస్లను ఇక్కడ చూసేయండి..
బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఎందుకు కొనాలి? 3 ప్లస్లు..
1. సిటీ ప్రయాణాలకు సరిపోయే వేగం:
కాగితం మీద చూస్తే ఈ బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పనితీరు సాదాసీదాగా అనిపించవచ్చు, కానీ రోడ్డు మీద, నగర ప్రయాణాలకు ఇది చాలా వేగంగా అనిపిస్తుంది. బజాజ్ ఆటో దీని థ్రోటిల్ రెస్పాన్స్ను చాలా చక్కగా ట్యూన్ చేసింది. దీనివల్ల ట్రాఫిక్లో స్కూటర్ ఎక్కడా వెనుకబడకుండా, సాఫీగా ముందుకు కదులుతుంది. సుమారు 50 కి.మీ. వేగాన్ని చాలా త్వరగా అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 55 కి.మీ. వరకు ఉంటుంది. ఇది సాధారణ పట్టణ ప్రయాణాలకు సరిపోతుంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రేంజ్ 113 కి.మీ.
2. ఆకట్టుకునే ధర:
ప్రస్తుతం బజాజ్ చేతక్ శ్రేణిలోనే రూ. 91,399 తో లభించే అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఇదే. తక్కువ ధరలో అందిస్తున్నప్పటికీ, బజాజ్ తన నాణ్యతలో రాజీ పడలేదు. వినియోగదారులు ఎంతగానో ఇష్టపడే మెటల్ బాడీ ప్యానెల్స్ను దీనికి కూడా అందించారు. ఇది స్కూటర్కు ప్రీమియం లుక్తో పాటు మన్నికను ఇస్తుంది. మీరు అదనంగా ‘టెక్ ప్యాక్’ తీసుకుంటే ధర రూ. 94,399 అవుతుంది. ఈ ధరకు ఇది టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ కంటే చాలా తక్కువ.
3. అద్భుతమైన డిజైన్, క్వాలిటీ:
ఇది సరికొత్త ఛాసిస్పై తయారైనప్పటికీ, ఐకానిక్ చేతక్ డిజైన్ శైలిని మాత్రం మార్చలేదు. అయితే, ప్రతి బాడీ ప్యానెల్ను కొత్తగా రూపొందించారు. ముఖ్యంగా సైడ్, వెనుక భాగంలో చేసిన మార్పులు స్కూటర్కు సరికొత్త రూపాన్ని ఇచ్చాయి. తక్కువ ధరలో లభించినప్పటికీ, ఫినిషింగ్, క్వాలిటీ విషయంలో బజాజ్ తన మార్కును చాటుకుంది.
బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- 2 మైనస్లు..
1. అధ్వాన్నపు రోడ్లపై సస్పెన్షన్ పనితీరు:
రోడ్లు సరిగ్గా లేని చోట ఈ- స్కూటర్పై ప్రయాణించేటప్పుడు ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ కొంచెం మెత్తగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. పెద్ద గుంతలు తగిలినప్పుడు ముందు వైపు నుంచి ఒక రకమైన శబ్దం వస్తుంది. ఇది చాలా పెద్ద సమస్య కాకపోయినప్పటికీ, ఆ శబ్దం విన్నప్పుడు మనం వేగాన్ని తగ్గించాల్సి వస్తుంది. సస్పెన్షన్ రీఫైన్మెంట్ ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటే బాగుండేది.
2. తక్కువ గరిష్ట వేగం:
బజాజ్ చేతక్ సీ25లోని హబ్ మోటార్ 2.2 కేడబ్ల్యూ గరిష్ట పవర్ను ఇస్తుంది. దీని టాప్ స్పీడ్ కేవలం గంటకు 55 కి.మీ. మాత్రమే. ఒకవేళ మీరు 'టెక్ ప్యాక్' ఆప్షన్ తీసుకుని ఎకో మోడ్లో నడిపితే, వేగం గంటకు 45 కి.మీ.కే పరిమితమవుతుంది. సిటీ లోపల తిరగడానికి ఇది సరిపోయినా, ఫ్లై ఓవర్లు లేదా మెయిన్ రోడ్లపై వెళ్లేటప్పుడు మరికొంత వేగం ఉంటే బాగుండేదనిపిస్తుంది.
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-
ప్రశ్న- బజాజ్ చేతక్ సీ2501 బాడీ ప్లాస్టిక్తో ఉంటుందా?
సమాధానం- సాధారణంగా తక్కువ ధర కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ప్లాస్టిక్ లేదా ఫైబర్ బాడీతో వస్తాయి. కానీ, బజాజ్ చేతక్ సీ2501 లో బజాజ్ తన సిగ్నేచర్ స్టైల్ అయిన మెటల్ బాడీ ప్యానెల్స్ను ఉపయోగించింది. కొన్ని ప్యానెల్స్ ప్లాస్టిక్ అయినప్పటికీ, ముఖ్యమైన బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ మెటల్తోనే రూపొందించారు. ఇది స్కూటర్కు అధిక మన్నికను, ప్రీమియం ఫినిషింగ్ను ఇస్తుంది.
ప్రశ్న- ఈ స్కూటర్ హైవే ప్రయాణాలకు లేదా ఫ్లైఓవర్లపై వెళ్లడానికి సరిపోతుందా?
సమాధానం- చేతక్ సీ2501 ప్రధానంగా నగర ప్రయాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తయారైంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 55 కి.మీ మాత్రమే. సిటీ ట్రాఫిక్లో ఇది వేగంగానే అనిపించినప్పటికీ, విశాలమైన హైవేలపై లేదా వేగంగా వెళ్లే ఫ్లైఓవర్లపై ఈ వేగం సరిపోకపోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు రోజువారీ ప్రయాణాల్లో ఎక్కువ దూరం హైవేలపై వెళ్లాల్సి వస్తే, దీని వేగం మీకు తక్కువగా అనిపించే అవకాశం ఉంది.