ఆర్సీబీ మహిళల జట్టు మొత్తానికి గిఫ్ట్గా.. బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్
బజాజ్ ఆటో తన సరికొత్త 'చేతక్ సీ25' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తూ, మహిళా క్రికెట్ను గౌరవించేలా ఒక ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) విజేత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మహిళల జట్టులోని ప్రతి సభ్యురాలికి ఒక చేతక్ సీ25 స్కూటర్ను బహుమతిగా అందించనుంది.
డబ్ల్యూపీఎల్ (ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్) 2026 టైటిల్ విన్నర్ ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుకు బజాజ్ ఆటో ప్రత్యేకమైన గిఫ్ట్ని ప్రకటించింది. ఫ్రాంచైజీతో సంస్థ అసోసియేషన్లో భాగంగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మహిళల జట్టులోని ప్రతి సభ్యురాలికి ఒక చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ని బహుమతిగా ఇచ్చింది.
బజాజ్ సంస్థ నుంచి వస్తున్న అఫార్డిబుల్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఈ సీ25.
బజాజ్ చేతక్ లైనప్లో అత్యంత సరసమైన మోడల్గా నిలిచిన కొత్త సీ25, రోజువారీ నగర ప్రయాణికుల కోసం తయారైంది. ఇది చేతక్ 30, 35 సిరీస్ మోడళ్ల కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. కానీ అదే బలమైన మెటల్-బాడీ మన్నికను కలిగి ఉండటం విశేషం.
వేగం: హబ్-మౌంటెడ్ మోటార్ సహాయంతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గరిష్టంగా గంటకు 55 కి.మీల వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
బ్యాటరీ, రేంజ్: ఇది 2.5 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది, ఇది ఐడీసీ-సర్టిఫైడ్ 113 కి.మీల రేంజ్ను అందిస్తుంది.
ఛార్జింగ్: 750 డబ్ల్యూ ఆఫ్-బోర్డ్ ఛార్జర్ని ఉపయోగించి, సుమారు రెండున్నర గంటల్లో 0 నుంచి 80 శాతం ఛార్జింగ్ పూర్తి చేయవచ్చు.
బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- ధర, ప్రారంభ ఆఫర్లు..
ఈ బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఈ-స్కూటర్ ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 91,399గా ఉంది. అయితే తొలి 10,000 మంది కస్టమర్ల కోసం బజాజ్ ఒక ఇంట్రొడక్టరీ ఆఫర్ని ప్రకటించింది. దీని కింద రూ. 4,299 లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఫలితంగా ఈ స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 87,100 కి తగ్గుతుంది.
ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన నగరాల్లో ప్రారంభమైన విక్రయాలు, ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ విడతల వారీగా దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
అదనపు ఫీచర్లు: ఎంట్రీ లెవల్ మోడల్ అయినప్పటికీ, సీ25లో అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి: