    ఆర్సీబీ మహిళల జట్టు​ మొత్తానికి గిఫ్ట్​గా.. బజాజ్​ చేతక్​ సీ25 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​

    బజాజ్ ఆటో తన సరికొత్త 'చేతక్ సీ25' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను మార్కెట్​లోకి విడుదల చేస్తూ, మహిళా క్రికెట్‌ను గౌరవించేలా ఒక ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్​) విజేత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మహిళల జట్టులోని ప్రతి సభ్యురాలికి ఒక చేతక్ సీ25 స్కూటర్‌ను బహుమతిగా అందించనుంది.

    Published on: Feb 07, 2026 11:21 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    డబ్ల్యూపీఎల్ (ఉమెన్స్​ ప్రీమియర్​ లీగ్​)​ 2026 టైటిల్​ విన్నర్​ ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుకు బజాజ్​ ఆటో ప్రత్యేకమైన గిఫ్ట్​ని ప్రకటించింది. ఫ్రాంచైజీతో సంస్థ అసోసియేషన్‌లో భాగంగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మహిళల జట్టులోని ప్రతి సభ్యురాలికి ఒక చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ని బహుమతిగా ఇచ్చింది.

    బజాజ్​ చేతక్​ సీ25 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..
    బజాజ్​ చేతక్​ సీ25 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..

    బజాజ్​ సంస్థ నుంచి వస్తున్న అఫార్డిబుల్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఈ సీ25.

    బజాజ్​ చేతక్ సీ25 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ఫీచర్లు, పనితీరు..

    బజాజ్​ చేతక్ లైనప్‌లో అత్యంత సరసమైన మోడల్‌గా నిలిచిన కొత్త సీ25, రోజువారీ నగర ప్రయాణికుల కోసం తయారైంది. ఇది చేతక్ 30, 35 సిరీస్ మోడళ్ల కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. కానీ అదే బలమైన మెటల్-బాడీ మన్నికను కలిగి ఉండటం విశేషం.

    వేగం: హబ్-మౌంటెడ్ మోటార్ సహాయంతో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ గరిష్టంగా గంటకు 55 కి.మీల వేగంతో ప్రయాణించగలదు.

    బ్యాటరీ, రేంజ్: ఇది 2.5 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది, ఇది ఐడీసీ-సర్టిఫైడ్ 113 కి.మీల రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

    ఛార్జింగ్: 750 డబ్ల్యూ ఆఫ్-బోర్డ్ ఛార్జర్‌ని ఉపయోగించి, సుమారు రెండున్నర గంటల్లో 0 నుంచి 80 శాతం ఛార్జింగ్ పూర్తి చేయవచ్చు.

    బజాజ్​ చేతక్​ సీ25 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ధర, ప్రారంభ ఆఫర్లు..

    ఈ బజాజ్​ చేతక్​ సీ25 ఈ-స్కూటర్​ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 91,399గా ఉంది. అయితే తొలి 10,000 మంది కస్టమర్ల కోసం బజాజ్ ఒక ఇంట్రొడక్టరీ ఆఫర్​ని ప్రకటించింది. దీని కింద రూ. 4,299 లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఫలితంగా ఈ స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 87,100 కి తగ్గుతుంది.

    ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన నగరాల్లో ప్రారంభమైన విక్రయాలు, ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ విడతల వారీగా దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

    అదనపు ఫీచర్లు: ఎంట్రీ లెవల్ మోడల్ అయినప్పటికీ, సీ25లో అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

    మెటల్ బాడీ, ఐపీ67-రేటెడ్ బ్యాటరీ ప్యాక్.

    ఫ్రంట్ డిస్క్, రియర్ డ్రమ్ బ్రేక్‌లు.

    170 ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, లో- టర్నింగ్ రేడియస్.

    హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, రివర్స్ మోడ్, ఎకో, స్పోర్ట్ రైడ్ ఆప్షన్లు.

    గైడ్-మీ-హోమ్ లైటింగ్, బేసిక్ కనెక్టెడ్ ఫంక్షన్‌లు.

    డబ్ల్యూపీఎల్​ 2026 విజయంలో భాగమైన ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుకు ఈ స్కూటర్లను బహుమతిగా ఇవ్వడం ద్వారా, బజాజ్ చేతక్ తన బ్రాండ్ గుర్తింపును భారత మహిళా క్రికెట్‌లోని అత్యున్నత క్షణంతో ముడిపెట్టింది.

