Yamaha EC 06 వర్సెస్ River Indie- ఏ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రేంజ్ ఎక్కువ? ధర తక్కువ?
ఇండియలో యమహా తొలి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఈసీ-06 వర్సెస్ రివర్ ఇండీ.. ఈ రెండు ఈ-స్కూటర్లలో దేని ధర తక్కువ? దేని రేంజ్ ఎక్కువ? వ్యత్యాసాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ టూ-వీలర్ దిగ్గజం యమహా ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ యమహా ఈసీ-06ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. రూ. 1,67,600 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో వచ్చిన ఈ ఈ- స్కూటర్, ముఖ్యంగా సిటీ ప్రయాణాలకు అనువుగా తయారైంది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ స్కూటర్ను బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ ‘రివర్’ భాగస్వామ్యంతో తయారు చేశారు. ఇది చూడటానికి రివర్ ఇండీ మోడల్ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, యమహా తన మార్కు స్టైల్ను జోడించింది. ఈ నేపథ్యంలో యమహా ఈసీ-06, రివర్ ఇండీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను పోల్చి, వీటి మధ్య వ్యత్యాసాలను తెలుసుకుందాము..
యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్ రివర్ ఇండీ- ధరల మధ్య వ్యత్యాసం..
ధర విషయంలో యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కంటే రివర్ ఇండీ కొంత తక్కువగా ఉంది.
|యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్ రివర్ ఇండీ- ధరలు
|యమహ ఈసీ-06
|రివర్ ఇండీ
|ఎక్స్షోరూం ధర
|రూ. 167,600
|రూ. 145,999
యమహా ఈసీ-06: రూ. 1,67,600 (ఎక్స్-షోరూమ్)
రివర్ ఇండీ: రూ. 1,45,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)
యమహా బ్రాండ్ వాల్యూ, సర్వీస్ నెట్వర్క్ కారణంగా ఈ స్కూటర్ రివర్ ఇండీ కంటే రూ. 21,601 అదనపు ప్రీమియం ధరను కలిగి ఉంది.
యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్ రివర్ ఇండీ- పర్ఫార్మెన్స్..
ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలోనూ ఒకే రకమైన పవర్ట్రెయిన్ను ఉపయోగించారు. కానీ రేంజ్, టాప్ స్పీడ్ విషయంలో చిన్నపాటి మార్పులు ఉన్నాయి:
|యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్ రివర్ ఇండీ - పర్ఫార్మెన్స్
|యమహా ఈసీ-06
|రివర్ ఇండీ
|బ్యాటరీ
|4 కేడబ్ల్యూ
|4 కేడబ్ల్యూ
|రేంజ్
|169 కి.మీ
|163 కి.మీ
|పవర్
|8.98 బీహెచ్పీ
|8.98 బీహెచ్పీ
|టార్క్
|26 ఎన్ఎం
|26 ఎన్ఎం
|టాప్ స్పీడ్
|79 కేఎంపీహెచ్
|90 కేఎంపీహెచ్
యమహా ఈసీ-06లో 4 కేడబ్ల్యూ బ్యాటరీని ఇచ్చింది సంస్థ. దీని టాప్ స్పీడ్ 79 కేఎంపీహెచ్. రేంజ్ 169 కి.మీ. టార్క్ 26 ఎన్ఎం. ఇక రివర్ ఇండీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో కూడా 4 కేడబ్ల్యూ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. కానీ ఇది 163 కి.మీ రేంజ్ని ఇస్తుంది. దీని టాప్ స్పీడ్ 90 కేఎంపీహెచ్.