Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Yamaha EC 06 వర్సెస్​ River Indie- ఏ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​ ఎక్కువ? ధర తక్కువ?

    ఇండియలో యమహా తొలి ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఈసీ-06 వర్సెస్​ రివర్​ ఇండీ.. ఈ రెండు ఈ-స్కూటర్లలో దేని ధర తక్కువ? దేని రేంజ్​ ఎక్కువ? వ్యత్యాసాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 03, 2026 5:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ టూ-వీలర్ దిగ్గజం యమహా ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ యమహా ఈసీ-06ను భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. రూ. 1,67,600 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో వచ్చిన ఈ ఈ- స్కూటర్, ముఖ్యంగా సిటీ ప్రయాణాలకు అనువుగా తయారైంది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ స్కూటర్‌ను బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ ‘రివర్’ భాగస్వామ్యంతో తయారు చేశారు. ఇది చూడటానికి రివర్ ఇండీ మోడల్‌ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, యమహా తన మార్కు స్టైల్‌ను జోడించింది. ఈ నేపథ్యంలో యమహా ఈసీ-06, రివర్​ ఇండీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లను పోల్చి, వీటి మధ్య వ్యత్యాసాలను తెలుసుకుందాము..

    యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్​ రివర్​ ఇండీ
    యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్​ రివర్​ ఇండీ

    యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్​ రివర్​ ఇండీ- ధరల మధ్య వ్యత్యాసం..

    ధర విషయంలో యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ కంటే రివర్ ఇండీ కొంత తక్కువగా ఉంది.

    యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్​ రివర్​ ఇండీ- ధరలు
    యమహ ఈసీ-06రివర్​ ఇండీ
    ఎక్స్​షోరూం ధరరూ. 167,600రూ. 145,999

    యమహా ఈసీ-06: రూ. 1,67,600 (ఎక్స్-షోరూమ్)

    రివర్ ఇండీ: రూ. 1,45,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)

    యమహా బ్రాండ్ వాల్యూ, సర్వీస్ నెట్‌వర్క్ కారణంగా ఈ స్కూటర్ రివర్ ఇండీ కంటే రూ. 21,601 అదనపు ప్రీమియం ధరను కలిగి ఉంది.

    యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్​ రివర్​ ఇండీ- పర్ఫార్మెన్స్​..

    ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లలోనూ ఒకే రకమైన పవర్‌ట్రెయిన్‌ను ఉపయోగించారు. కానీ రేంజ్, టాప్ స్పీడ్ విషయంలో చిన్నపాటి మార్పులు ఉన్నాయి:

    యమహా ఈసీ-06 వర్సెస్​ రివర్​ ఇండీ - పర్ఫార్మెన్స్​
    యమహా ఈసీ-06రివర్​ ఇండీ
    బ్యాటరీ4 కేడబ్ల్యూ4 కేడబ్ల్యూ
    రేంజ్​169 కి.మీ163 కి.మీ
    పవర్​8.98 బీహెచ్​పీ8.98 బీహెచ్​పీ
    టార్క్​26 ఎన్​ఎం26 ఎన్​ఎం
    టాప్​ స్పీడ్​79 కేఎంపీహెచ్​90 కేఎంపీహెచ్​

    యమహా ఈసీ-06లో 4 కేడబ్ల్యూ బ్యాటరీని ఇచ్చింది సంస్థ. దీని టాప్​ స్పీడ్​ 79 కేఎంపీహెచ్​. రేంజ్​ 169 కి.మీ. టార్క్​ 26 ఎన్​ఎం. ఇక రివర్​ ఇండీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​లో కూడా 4 కేడబ్ల్యూ బ్యాటరీ ప్యాక్​ ఉంటుంది. కానీ ఇది 163 కి.మీ రేంజ్​ని ఇస్తుంది. దీని టాప్​ స్పీడ్​ 90 కేఎంపీహెచ్​.

    recommendedIcon
    News/News/Yamaha EC 06 వర్సెస్​ River Indie- ఏ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​ ఎక్కువ? ధర తక్కువ?
    News/News/Yamaha EC 06 వర్సెస్​ River Indie- ఏ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​ ఎక్కువ? ధర తక్కువ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes