Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    యమహా నుంచి తొలి ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్.. 169 కి.మీ రేంజ్​తో EC-06! ధర ఎంతంటే

    జపనీస్ దిగ్గజం యమహా తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'ఈసీ-06'ను రూ. 1.68 లక్షల ఎక్స్​షోరూం ధరతో భారత్‌లో ఇటీవలే విడుదల చేసింది. బెంగళూరు స్టార్టప్ 'రివర్' భాగస్వామ్యంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ స్కూటర్ 169 కి.మీ రేంజ్ అందిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఈ-స్కూటర్​ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Feb 03, 2026 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ మార్కెట్​లోకి మరో మోడల్​ అడుగుపెట్టింది. ఈసీ-06 పేరుతో యమహా సంస్థ కొత్త ఈ-స్కూటర్​ని లాంచ్​ చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 1.68లక్షలుగా ఉంది. ఇది భారత్‌లో యమహా నుంచి వస్తున్న మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కావడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఇదిగో..
    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఇదిగో..

    రివర్ ఇండీ ఆధారంగా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..

    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్.. బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ కంపెనీ రివర్ రూపొందించిన 'ఇండీ' మోడల్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. రివర్ సంస్థతో కలిసి యమహా తన సొంత వెర్షన్ స్కూటర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోందని గతేడాది అనేక వార్తలు వెలువడ్డాయి. దానికి అనుగుణంగానే యమహా 2025 చివరిలో ఈ ఈసీ-06ని ప్రదర్శించింది.

    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- పనితీరు..

    ఈ యమహా ఈసీ-06 ఈ- స్కూటర్‌లో రివర్ ఇండీలోని 4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్‌నే ఉపయోగించారు. దీని మోటార్ 6.7 కేబ్ల్యూ పవర్​ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది పూర్తిగా ఇండీ మోడల్ సెటప్‌తో సమానంగా ఉంటుంది. అయితే, దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 79 కి.మీగా ఉంది. ఇది రివర్ ఇండీ కంటే 11 కి.మీ తక్కువ.

    ఈసీ-06 ఛాసిస్ కూడా ఇండియా మోడల్‌ను పోలి ఉంటుంది. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే.. ఇందులో కలర్ ఎల్‌సీడీ, మూడు రైడింగ్ మోడ్స్, రివర్స్ అసిస్ట్ వంటి వసతులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, ఈసీ-06లోని ఎల్‌సీడీ లేఅవుట్ పాత రివర్ ఇండీ మాదిరిగానే ఉంటుంది. గతేడాది లాంచ్ అయిన జెన్ 2.5లో కొత్త లేఅవుట్ ఇచ్చారు.

    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- రేంజ్, ఛార్జింగ్..

    యమహా ఈసీ-06 ఐడీసీ రేటెడ్ రేంజ్ 169 కి.మీగా ఉంది. ఇది రివర్ ఇండీ కంటే 6 కి.మీ అదనంగా ఉండటం విశేషం. 0-80 శాతం ఛార్జింగ్ కావడానికి 8 గంటల సమయం పడుతుందని యమహా పేర్కొంది. రివర్ ఇండియాలో 750డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పటికీ, యమహా EC-06లో మాత్రం ఆ సదుపాయం లేదు.

    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- డిజైన్, స్టోరేజ్ మధ్య వ్యత్యాసాలు..

    రివర్ ఇండీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ప్రధాన బలం దాని స్టోరేజ్ స్పేస్! అందులో 43 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌తో పాటు ఫ్రంట్ ఏప్రాన్‌లో 12 లీటర్ల స్టోరేజ్ ఉంటుంది. దీనికి భిన్నంగా, యమహా ఈసీ-06 స్లీకర్ ప్యానెల్స్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో సీటు కింద 24.5 లీటర్ల స్టోరేజ్, ఫ్రంట్ ఏప్రాన్‌లో ఓపెన్ కబ్బీ (చిన్న స్టోరేజ్ బాక్స్) మాత్రమే ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ తగ్గడం వల్ల ఈ వాహనం బరువు కూడా.. రివర్ ఇండీ కంటే 3 కేజీలు తగ్గి, మొత్తం 132 కేజీలుగా ఉంది.

    డిజైన్ పరంగా చూస్తే.. రివర్ ఇండీ బాక్సీగా, యుటిలిటీ వాహనంలా ఉంటే.. ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ మాత్రం ఎంతో షార్ప్, స్టైలిష్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇందులోని హెడ్‌లైట్, టెయిల్ లైట్ రివర్ ఇండీ కంటే చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపిస్తాయి.

    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ధర, లభ్యత..

    రూ. 1.68 లక్షల ధర వద్ద ఉన్న యమహా ఈసీ-06, రివర్ ఇండీ కంటే రూ. 22,000 ఎక్కువ ధరను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతానికి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోనే అందుబాటులో ఉన్న ఈ స్కూటర్, యమహా బ్యాడ్జ్ ధరించినప్పటికీ.. కర్ణాటకలోని హోస్కోటేలో ఉన్న రివర్ ఫ్యాక్టరీలో తయారవుతుంది.

    recommendedIcon
    News/News/యమహా నుంచి తొలి ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్.. 169 కి.మీ రేంజ్​తో EC-06! ధర ఎంతంటే
    News/News/యమహా నుంచి తొలి ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్.. 169 కి.మీ రేంజ్​తో EC-06! ధర ఎంతంటే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes