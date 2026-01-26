Edit Profile
    142 కి.మీ రేంజ్​తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ధర రూ. 1లక్ష కన్నా తక్కువే..

    గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ తన ఆంపేర్ బ్రాండ్ నుండి సరికొత్త 'మాగ్నస్ గ్రాండ్ మ్యాక్స్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను విడుదల చేసింది. రూ. 94,999 ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ స్కూటర్, భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఎల్ఎఫ్​పీ బ్యాటరీ సాంకేతికతతో వస్తోంది.

    Published on: Jan 26, 2026 11:36 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ తన 'యాంపియర్' బ్రాండ్ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్​లో స్థిరమైన వృద్ధిని కొనసాగిస్తోంది. నెలవారీ అమ్మకాల గణాంకాల్లో టాప్- 6లో ఒకటిగా ఉన్న ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు సామాన్యులకు అందుబాటు ధరలో ‘మాగ్నస్ గ్రాండ్ మ్యాక్స్’ పేరుతో ఇటీవలే ఒక ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ని లాంచ్​ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​ ఫీచర్స్​, రేంజ్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..
    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- బ్యాటరీ, రేంజ్..

    సాధారణంగా యాంపియర్​ మాగ్నస్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు డెలివరీ భాగస్వాములకు, గిగ్ వర్కర్లకు, గ్రామీణ, పాక్షిక పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకు మొదటి ప్రాధాన్యతగా ఉంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న మాగ్నస్ గ్రాండ్ (2.3 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ) కంటే మెరుగైన అనుభూతిని అందించేలా, ఈ కొత్త గ్రాండ్ మ్యాక్స్‌లో పెద్ద బ్యాటరీని అమర్చారు.

    బ్యాటరీ: ఇందులో 3 కేడబ్ల్యూహెచ్​ సామర్థ్యం గల ఎల్​ఎఫ్​పీ బ్యాటరీని వాడారు.

    రేంజ్: ఈ యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​ 142 కి.మీ అని సంస్థ చెబుతోంది. కాగా దీని రియర్​ వరల్డ్​ రేంజ్​ 100 కి.మీ కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది.

    ఛార్జింగ్: బ్యాటరీ 20 నుంచి 80 శాతం నిండటానికి సుమారు 4.5 గంటల సమయం పడుతుంది.

    భద్రత: ఈవీ మార్కెట్​లో సుజుకీ ఈ-యాక్సెస్ వంటి కొన్ని మోడళ్లు మాత్రమే వాడుతున్న ఎల్ఎఫ్​పీ బ్యాటరీలను యాంపియర్​ ఎంచుకుంది. ఇవి ఎన్‌ఎంసీ బ్యాటరీల కంటే సురక్షితమైనవి. వీటిలో మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం చాలా తక్కువ.

    వారెంటీ: స్టాండర్డ్‌గా ఈ బ్యాటరీపై 3 ఏళ్లు లేదా 75,000 కిలోమీటర్ల వారెంటీని కంపెనీ అందిస్తోంది.

    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్​- పనితీరు, డిజైన్..

    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ సాంకేతికంగా చాలా సరళమైనది, సమర్థవంతమైనది.

    మోటార్: ఇందులో హబ్-మౌంటెడ్ మోటార్‌ను వాడారు. ఇది గరిష్టంగా 2.4 కేడబ్ల్యూ పవర్‌ను అందిస్తూ, గంటకు 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు.

    సస్పెన్షన్ అండ్​ బ్రేక్స్: ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్, వెనుక భాగంలో ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే రెండు వైపులా 130ఎంఎం డ్రమ్ బ్రేక్‌లను అమర్చారు.

    రైడింగ్ మోడ్స్: ఇందులో ఈకో, సిటీ అనే రెండు మోడ్లతో పాటు రివర్స్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ఉంది.

    స్టోరేజ్: ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​లో ప్రధాన మార్పు ఏంటంటే.. సీటు కింద 33 లీటర్ల భారీ స్టోరేజ్ స్పేస్. యాంపియర్​ ఉత్పత్తుల్లోనే ఇప్పటివరకు ఇదే అతిపెద్ద బూట్ స్పేస్ కావడం విశేషం.

    డిస్‌ప్లే అండ్​ కలర్స్: ఇందులో 3.5 ఇంచ్​ ఎల్​సీడీ స్క్రీన్ ఉంది. మన్సూన్ బ్లూ, మచ్చా గ్రీన్, సినమన్ కాపర్ వంటి ఆకర్షణీయమైన డ్యూయల్-టోన్ రంగుల్లో ఇది లభిస్తుంది.

    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్​- ధర..

    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్​ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 94,999గా ఉంది. టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ (రూ. 99,900), బజాజ్ చేతక్ సీ2501 (రూ. 91,399), విడా వీఎక్స్​2 గో (రూ. 1.02 లక్షలు) వంటి మోడళ్లకు ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ గట్టి పోటీని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

